Gulácsi Péternek üzentek a szurkolók a szombati bajnokin; a kapus is posztolt

Gulácsi Pétert és családját hétfőn éjjel rabolták ki saját otthonukban, a magyar kapus így kihagyta a Napoli elleni keddi Bajnokok Ligája-meccset. A nyáron érkezett labdarúgó azonban a következő nap újra csatlakozott a társakhoz, és szombaton ismét vele kezdődött a Villarreal összeállítása.



Az Elche elleni meccs előtt a szurkolók köszöntötték Gulácsit egy molinóval, amin az állt, hogy „Kitartást!”. A klub hivatalos x-oldala osztotta meg ezt a felvételt azzal a kommenttel, hogy „Öröm, hogy újra itt láthatunk, Péter!”



Un placer volver a verte por aquí, Péter 💛 https://t.co/PK9XVv1plW — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 17, 2026



A Villarreal a mezőnyfölénye ellenére kénytelen volt megelégedni a gól nélküli döntetlennel. Gulácsinak ez volt az ötödik bajnokija Spanyolországban, emellett a Dortmund elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen is ő állt a gólvonal előtt.



Vasárnap Gulácsi Péter is üzent a hivatalos Facebook-oldalán:



„Nehéz szavakba önteni, min mentünk keresztül az elmúlt néhány napban. Azok után, ami történt, nagyon örülök, hogy visszatérhettem a pályára, és hogy a családom is ott lehetett a lelátón. Köszönöm a csodálatos szurkolóknak a szeretetet és a támogatást, amit tegnap kaptam tőlük. Ez rengeteget jelent számomra.”

