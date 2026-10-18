Nemzeti Sportrádió

Gulácsi Péternek üzentek a szurkolók a szombati bajnokin; a kapus is posztolt

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.18. 10:51
Gulácsinak kitartást kívántak a szurkolók (Fotó: Getty Images)
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légiósok Gulácsi Péter Villarreal La Liga
Ahogy beszámoltunk róla, Gulácsi Péter visszatért a Villarrealba, és az Elche elleni bajnokin a szurkolók is köszöntötték a magyar kapust.

Gulácsi Pétert és családját hétfőn éjjel rabolták ki saját otthonukban, a magyar kapus így kihagyta a Napoli elleni keddi Bajnokok Ligája-meccset. A nyáron érkezett labdarúgó azonban a következő nap újra csatlakozott a társakhoz, és szombaton ismét vele kezdődött a Villarreal összeállítása.

Az Elche elleni meccs előtt a szurkolók köszöntötték Gulácsit egy molinóval, amin az állt, hogy „Kitartást!”. A klub hivatalos x-oldala osztotta meg ezt a felvételt azzal a kommenttel, hogy „Öröm, hogy újra itt láthatunk, Péter!
 


A Villarreal a mezőnyfölénye ellenére kénytelen volt megelégedni a gól nélküli döntetlennel. Gulácsinak ez volt az ötödik bajnokija Spanyolországban, emellett a Dortmund elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen is ő állt a gólvonal előtt.

Vasárnap Gulácsi Péter is üzent a hivatalos Facebook-oldalán:

„Nehéz szavakba önteni, min mentünk keresztül az elmúlt néhány napban. Azok után, ami történt, nagyon örülök, hogy visszatérhettem a pályára, és hogy a családom is ott lehetett a lelátón. Köszönöm a csodálatos szurkolóknak a szeretetet és a támogatást, amit tegnap kaptam tőlük. Ez rengeteget jelent számomra.”
 

 

 

légiósok Gulácsi Péter Villarreal La Liga
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