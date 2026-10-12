NHL: a Flyers sem állíthatta meg a címvédőt

Bár az idényt két vereséggel kezdte, a címvédő Carolina azóta igencsak belelendült az NHL-ben. A soorzatban ötödször nyerő Hurricanes ezúttal a Philadelphia Flyers otthonából hozta el a pontokat, ami nem igazán meglepetés, tekintve hogy a hazaiak még nyeretlenek a bajnokságban.

Sebastian Aho és Andrej Svecsnyikov gólt és gólpasszt is jegyzett, míg Mark Jankowski egymás után a negyedik mérkőzésén volt eredményes.

Veretlen maradt hazai pályán a New York Rangers, amely hatot ütött a Vancouvernek. Dylan Garand 19 védéssel segítette győzelemhez az Igor Seszterkint kapust az egész idényre elveszítő Rangerst. A kanadaiak nyeretlenségi sorozata így négy meccsre nőtt.

Bár Alekszander Ovecskin megszerezte az első gólját a bajnokságban, a Washington Capitals hazai pályán maradt alul a Seattle-vel szemben. A fővárosiak az elmúlt 17 mérkőzést nézve csak másodszor kaptak ki hazai környezetben.

JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

Washington Capitals–Seattle Kraken 3–5

New York Rangers–Vancouver Canucks 6–2

Philadelphia Flyers–Carolina Hurricanes 1–4