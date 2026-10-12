Nemzeti Sportrádió

NHL: a Flyers sem állíthatta meg a címvédőt

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.12. 07:25
Philadelphiában is nyert a Carolina Hurricanes (Fotó: Getty Images)
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jégkorong Philadelphia Flyers NHL Alekszander Ovecskin Carolina Hurricanes
Három mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) vasárnapi játéknapján.

Bár az idényt két vereséggel kezdte, a címvédő Carolina azóta igencsak belelendült az NHL-ben. A soorzatban ötödször nyerő Hurricanes ezúttal a Philadelphia Flyers otthonából hozta el a pontokat, ami nem igazán meglepetés, tekintve hogy a hazaiak még nyeretlenek a bajnokságban.

Sebastian Aho és Andrej Svecsnyikov gólt és gólpasszt is jegyzett, míg Mark Jankowski egymás után a negyedik mérkőzésén volt eredményes. 

Veretlen maradt hazai pályán a New York Rangers, amely hatot ütött a Vancouvernek. Dylan Garand 19 védéssel segítette győzelemhez az Igor Seszterkint kapust az egész idényre elveszítő Rangerst. A kanadaiak nyeretlenségi sorozata így négy meccsre nőtt.

Bár Alekszander Ovecskin megszerezte az első gólját a bajnokságban, a Washington Capitals hazai pályán maradt alul a Seattle-vel szemben. A fővárosiak az elmúlt 17 mérkőzést nézve csak másodszor kaptak ki hazai környezetben.

JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
Washington Capitals–Seattle Kraken 3–5
New York Rangers–Vancouver Canucks 6–2
Philadelphia Flyers–Carolina Hurricanes 1–4

 

jégkorong Philadelphia Flyers NHL Alekszander Ovecskin Carolina Hurricanes
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