Ausztria és Szlovákia ellen tartja az Eb-főpróbát a női kézilabda-válogatott

Az Európa-bajnokság előtti edzőtábor november 22-én kezdődik, az utolsó felkészülési mérkőzésekre Tatabányán kerül sor. A magyar szövetség honlapja szerint a válogatott – a JYSK-kupa keretében – november 27-én pénteken 18 órától mérkőzik meg az osztrákokkal, 29-én vasárnap 16 órától pedig a szlovákokkal. Az osztrák–szlovák meccset 28-án szombaton 16 órától rendezik.



Mint ismert, Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapata – amely az előző kontinenstornán bronzérmes lett – ezen a héten csütörtökön 17 órától Győrben, vasárnap 15 órától Strasbourgban játszik a franciákkal.



A mieink a decemberi Európa-bajnokság csoportkörében Nagyváradon játszanak: december 3-án Montenegró, 5-én Szlovénia, 7-én pedig Izland ellen. A középdöntőbe az első két helyezett jut be.



(MTI)