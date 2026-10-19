Nemzeti Sportrádió

Ausztria és Szlovákia ellen tartja az Eb-főpróbát a női kézilabda-válogatott

K. Zs.K. Zs.
2026.10.19. 08:45
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Fotó: Árvai Károly
Címkék
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November végén Ausztria és Szlovákia ellen tartja az Európa-bajnokság előtti főpróbát a magyar női kézilabda-válogatott.

Az Európa-bajnokság előtti edzőtábor november 22-én kezdődik, az utolsó felkészülési mérkőzésekre Tatabányán kerül sor. A magyar szövetség honlapja szerint a válogatott – a JYSK-kupa keretében – november 27-én pénteken 18 órától mérkőzik meg az osztrákokkal, 29-én vasárnap 16 órától pedig a szlovákokkal. Az osztrák–szlovák meccset 28-án szombaton 16 órától rendezik.

Mint ismert, Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapata – amely az előző kontinenstornán bronzérmes lett – ezen a héten csütörtökön 17 órától Győrben, vasárnap 15 órától Strasbourgban játszik a franciákkal.

A mieink a decemberi Európa-bajnokság csoportkörében Nagyváradon játszanak: december 3-án Montenegró, 5-én Szlovénia, 7-én pedig Izland ellen. A középdöntőbe az első két helyezett jut be.

(MTI)

 

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