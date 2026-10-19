Nemzeti Sportrádió

Háromszázötven nap után kikapott a Barcelona női futballcsapata

2026.10.19. 08:27
(Fotó: Getty Images)
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Barcelona női labdarúgás Real Sociedad
Az FC Barcelona női futballcsapata 350 nap után szenvedett újra vereséget.

A katalán gárda vasárnap a Real Sociedad vendégeként kapott ki 2–1-re a spanyol bajnokságban, ezzel lezárult 45 mérkőzéses veretlenségi sorozata, amely alatt bajnoki címet, Bajnokok Ligája-, spanyol Király Kupa- és Szuperkupa-győzelmet ünnepelhetett.

Érdekesség, hogy a Barca női csapata ezt megelőzően legutóbb tavaly novemberben ugyancsak a Real Sociedadtól kapott ki.

Az FC Barcelona továbbra is vezeti a spanyol bajnokságot, a Real Socidedadnak ez volt a második győzelme az idényben és a 11. helyen áll.
 

 

Barcelona női labdarúgás Real Sociedad
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