Háromszázötven nap után kikapott a Barcelona női futballcsapata

Az FC Barcelona női futballcsapata 350 nap után szenvedett újra vereséget.
A katalán gárda vasárnap a Real Sociedad vendégeként kapott ki 2–1-re a spanyol bajnokságban, ezzel lezárult 45 mérkőzéses veretlenségi sorozata, amely alatt bajnoki címet, Bajnokok Ligája-, spanyol Király Kupa- és Szuperkupa-győzelmet ünnepelhetett.
Érdekesség, hogy a Barca női csapata ezt megelőzően legutóbb tavaly novemberben ugyancsak a Real Sociedadtól kapott ki.
Az FC Barcelona továbbra is vezeti a spanyol bajnokságot, a Real Socidedadnak ez volt a második győzelme az idényben és a 11. helyen áll.
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