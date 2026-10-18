NHL: winnipegi sikerével már sorozatban hét győzelemnél jár a címvédő Carolina

Sorozatban hetedik győzelmét aratta a Carolina Hurricanes, amely a Winnipeg otthonában nyert. A Jets először kapott ki hazai pályán rendes játékidőben, a Hurricanes győztes találatát egyébként pont a volt winnipegi Nikolaj Ehlers ütötte emberelőnyből.

Első győzelmét aratta a Philadelphia, amely kilenc vereség után győzte le az Ottawát. Matvej Micskov gólt és gólpasszt jegyzett, előbbi az 50. volt a Flyersben, ezt 171 mérkőzés alatt ütötte.

Az előző két mérkőzésen Brady Tkachuk triplázott, ezúttal Carter Verhaeghe és Sam Bennett ütött három gólt a Panthersben a Seattle-nek. A Florida az elmúlt 30 évet számolva az első csapat, amelynek három egymás utáni bajnokiján is van legalább három gólt szerző játékosa.

Hosszabbítás után nyert a Columbus és a Montreal, szétlövésben a Detroit. Az első tíz meccséből nyolcadszor nyert a Vegas, a másik két alkalommal, amikor hasonlóan kezdett a Golden Knights, az idény végén a Stanley-kupa döntőjébe is eljutott. Sidney Crosby betalált a Pittsburghben, így 657 góljával holtversenyben feljött az NHL-örökranglista 14. helyére. Egymást követő ötödik győzelmét ünnepelhette a Boston. Connor McDavid két góllal és három gólpasszal vette ki a részét az Edmonton győzelméből.

JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

Washington Capitals–New Jersey Devils 4–2

Winnipeg Jets–Carolina Hurricanes 2–3

Tampa Bay Lightning–Vancouver Canucks 4–2

Florida Panthers–Seattle Kraken 8–3

Chicago Blackhawks–Dallas Stars 0–4

Columbus Blue Jackets–New York Rangers 1–0 – h. u.

Detroit Red Wings–San Jose Sharks 4–3 – szétlövéssel

Montreal Canadiens–Buffalo Sabres 4–3 – h. u.

Philadelphia Flyers–Ottawa Senators 3–1

Toronto Maple Leafs–New York Islanders 1–4

Nashville Predators–St. Louis Blues 5–2

Los Angeles Kings–Boston Bruins 1–4

Utah Mammoth–Edmonton Oilers 2–6

Vegas Golden Knights–Pittsburgh Penguins 6–2