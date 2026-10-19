Borbély Balázs: Ezek olyan kérdések, amelyekre nem tudok válaszolni

KISVÁRDA–FERENCVÁROS 1–1
SUPKA Attila, a Kisvárda vezetőedzője
– Megfelelt a várakozásának a játék képe?
– Azt kaptuk a meccstől, amit vártunk. Tudtuk, hogy a Ferencváros fölényben lesz, azt is, mire számíthatunk tőle, ennek megfelelően építettük fel a játékunkat, amely időnként jól működött. Akadtak lehetőségeink, jól szűkítettük a területeket, igaz, olykor szerencsével úsztuk meg a kapott gólt. A döntetlen annak is köszönhető, hogy az első perctől az utolsóig mindenki odatette magát.
– Mi a recept arra, hogy a Ferencváros erőfölénye ne érvényesüljön? Ellenfelük tanácstalannak tűnt, amíg hátrányba nem került.
– Minden csapatnak más az elképzelése arra, hogyan akarja megállítani a Ferencvárost. Mi azzal próbálkoztunk, hogy masszív védekezésből kontrázunk, és ez működött – ebből voltak labdaszerzéseink és akcióink. Előnybe kerülve előfordult, hogy húsz méterre volt a hátsó sorunk a saját kapunktól, amit nem kértünk a srácoktól, ezért szólnunk kellett nekik, hogy tolják feljebb a védekezést.
– Van önben hiányérzet, amiért nem szereztek három pontot, vagy a Ferencváros ellen a döntetlen is értékes?
– Persze, bár lehet, furcsán hangzik, mert volt szerencsénk bőven, a Ferencváros többször is gólt szerezhetett volna. A végén azonban előttünk adódott esély a győzelemre Teslim Balogun helyzeténél, de nem sikerült lövésig vinni az akciót.
BORBÉLY Balázs, a Ferencváros vezetőedzője
– Miért lett ebből pontvesztés?
– Rosszul kezdtünk, az első harminc percben lassú labdajáratás jellemzett minket, nem tudtuk kimozgatni és feltörni a mélyen védekező ellenfelet. A kapott gól ébresztett fel bennünket, nagyobb sebességre kapcsoltunk, több felelősséget vállaltunk, ennek eredményeként jöttek a helyzetek: huszonnyolcszor lőttünk, tizenkét szögletet rúghattunk, hiába. Valami hiányzik belőlünk ebben a szakaszban.
– Miért volt gyenge az első fél óra játéka, és miért kell gólt kapnia a csapatának, hogy elkezdjen futballozni?
– Ezek olyan kérdések, amelyekre nem tudok válaszolni. Nem úgy megyünk bele a meccsbe, hogy kapjunk egy gólt, aztán felébredjünk tőle… Nyilván hatással van a terhelés és az utazás a teljesítményünkre, ezt mind értem, az első fél órára még sincs magyarázat.
– Pszichés oka van annak, hogy a játékosok az NB I-ben nem tudnak olyan eredményesen futballozni, mint a nemzetközi színtéren?
– Lehet, hogy az is, nem tudom. Azt viszont nem mondanám, hogy rosszul játszottunk volna. Az első fél óra nem volt jó, de a Kisvárdának köze sem volt a mérkőzéshez: talált egy gólt, adtunk neki egy érthetetlen tizenegyest, ezenkívül egy kontrája és két nagy bedobása volt.
DEBRECEN–ZALAEGERSZEG 3–0
Gert REMMEL, a DVSC vezetőedzője
– Fontos három pontot szerzett a csapata, a szurkolók is élvezték a mérkőzést. Ön elégedett?
– Igen, elégedett vagyok, mert jó teljesítményt nyújtottunk. Csak a saját játékukra összpontosítottunk, és megvalósítottuk, amit elterveztünk. Külön öröm, hogy sokat támadtunk, ugyanis az elvem szerint a támadás a legjobb védekezés.
– Büszkeséggel töltötte el, amikor azt látta, hogy a hatvanegyedik percben becserélt játékosai alig hatvan másodperccel később összehoztak egy gólt?
– Ez egyáltalán nem az én érdemem. Van egy csereprotokollunk, amely adatokon alapul. Egyébként ezúttal minden csereként pályára lépő játékosunk jól teljesített.
– A hosszú sérülés után visszatérő Kocsis Dominik még gyorsabbnak tűnt, mint korábban. Az ő sebessége mennyit lendíthet a DVSC játékán?
– Meg kell néznem, hogy valóban gyorsabb lett-e. Az biztos, hogy a sebesség mindig előny, ahogy átlépünk a felezővonalon, nagyon nagy szükségünk van rá.
Filipe CELIKKAYA, a ZTE FC vezetőedzője
– Ezúttal pont nélkül maradtak. Mi az oka?
– Sajnos azt kell mondanom, hogy a Debrecen teljesen megérdemelten szerezte meg a győzelmet. Nekünk is akadtak lehetőségeink, de nem tudtunk élni velük, ráadásul éppen olyan szituációból kaptuk az első gólt, amire készültünk.
– Melyik ponton érezte, hogy eldőlt a meccs?
– Szünet után próbáltunk egyenlíteni, de kimaradtak a lehetőségeink, a hazai csapat nyugodtan játszott. Úgy vélem, a második gól volt a döntő tényező.
– Legutóbb is hasonló helyzetben kezdték a második félidőt, akkor nyertek öt egyre, míg ezúttal gólt sem szereztek. Mi volt a különbség?
– Leginkább az ellenfél… Minden meccs más – a DVSC megérdemelten nyert.