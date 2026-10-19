Borbély Balázs: Ezek olyan kérdések, amelyekre nem tudok válaszolni

BORBÉLY Balázs, a Ferencváros vezetőedzője



– Miért lett ebből pontvesztés?

– Rosszul kezdtünk, az első harminc percben lassú labdajáratás jellemzett minket, nem tudtuk kimozgatni és feltörni a mélyen védekező ellenfelet. A kapott gól ébresztett fel bennünket, nagyobb sebességre kapcsoltunk, több felelősséget vállaltunk, ennek eredményeként jöttek a helyzetek: huszonnyolcszor lőttünk, tizenkét szögletet rúghattunk, hiába. Valami hiányzik belőlünk ebben a szakaszban.



– Miért volt gyenge az első fél óra játéka, és miért kell gólt kapnia a csapatának, hogy elkezdjen futballozni?

– Ezek olyan kérdések, amelyekre nem tudok válaszolni. Nem úgy megyünk bele a meccsbe, hogy kapjunk egy gólt, aztán felébredjünk tőle… Nyilván hatással van a terhelés és az utazás a teljesítményünkre, ezt mind értem, az első fél órára még sincs magyarázat.



– Pszichés oka van annak, hogy a játékosok az NB I-ben nem tudnak olyan eredményesen futballozni, mint a nemzetközi színtéren?

– Lehet, hogy az is, nem tudom. Azt viszont nem mondanám, hogy rosszul játszottunk volna. Az első fél óra nem volt jó, de a Kisvárdának köze sem volt a mérkőzéshez: talált egy gólt, adtunk neki egy érthetetlen tizenegyest, ezenkívül egy kontrája és két nagy bedobása volt.

DEBRECEN–ZALAEGERSZEG 3–0



Gert REMMEL, a DVSC vezetőedzője



– Fontos három pontot szerzett a csapata, a szurkolók is élvezték a mérkőzést. Ön elégedett?

– Igen, elégedett vagyok, mert jó teljesítményt nyújtottunk. Csak a saját játékukra összpontosítottunk, és megvalósítottuk, amit elterveztünk. Külön öröm, hogy sokat támadtunk, ugyanis az elvem szerint a támadás a legjobb védekezés.



– Büszkeséggel töltötte el, amikor azt látta, hogy a hatvanegyedik percben becserélt játékosai alig hatvan másodperccel később összehoztak egy gólt?

– Ez egyáltalán nem az én érdemem. Van egy csereprotokollunk, amely adatokon alapul. Egyébként ezúttal minden csereként pályára lépő játékosunk jól teljesített.



– A hosszú sérülés után visszatérő Kocsis Dominik még gyorsabbnak tűnt, mint korábban. Az ő sebessége mennyit lendíthet a DVSC játékán?

– Meg kell néznem, hogy valóban gyorsabb lett-e. Az biztos, hogy a sebesség mindig előny, ahogy átlépünk a felezővonalon, nagyon nagy szükségünk van rá.