NHL: szétlövés után nyert a Dallas Coloradóban – videók

A Montreal kétszer is vezetést szerzett az első harmadban a Capitals otthonában, de a hazaiaktól mind a kétszer jött a válasz. A legutóbbi két meccsét elbukó Washington a második játékrész közepén Alex Tuch emberhátrányból szerzett góljával fordított, de Josh Anderson második góljának köszönhetően ismét egyenlő volt az állás.



A harmadik harmadban aztán öt perc alatt két gólt szerezve ellépett a Washington, az első találatban Alekszandr Ovecskin is szerepet vállalt, míg a másodikat ismét Tuch szerezte. A hajárban emberelőnyből ugyan betalált a Montreal, de ez csak a szépítésre volt elég.





A Colorado és a Dallas legutóbbi öt meccséből csak kettőn döntött a rendes játékidő. Az első harmadban csak két érvénytelen gólt szerzett a Colorado, de a másodikban Gabriel Landeskog révén már összejött a vezetés. a Stars fordított, majd Brock Nelson idénybeli harmadik góljával alakult ki a 2–2-es eredmény. A hosszabbítás nem hozott újabb találatot, jöhetett a szétlövés. Az első három körben 1-1 gól esett, a negyedik körben Nelson kihagyta, Roope Hintz belőtte, győzött a Dallas. A vendégeknél Casey DeSmith 25 lövést hárított.



JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

Washington Capitals–Montreal Canadiens 5–4

Colorado Avalanche–Dallas Stars 2–3 – szétlövés után