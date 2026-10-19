NFL: az Arizona a Chargers után a Ramst is legyőzte

LA RAMS–ARIZONA

Az Arizona a Chargers legyőzésével és a San Francisco megszorongatásával már bebizonyította idén, hogy az NFL legerősebb csoportjának tagjaként sem adja meg magát, és ezt most a Rams ellen is megmutatta. Bár touchdownt nem tudott szerezni a Jacoby Brissett-vezette támadóegység, a Budda Baker nevével fémjelzett védelem eléggé hatástalanította Matthew Staffordot és társait ahhoz, hogy Chad Ryland mezőnygóljai is a forduló legnagyobb meglepetésgyőzelmének küszöbére juttassa.

Csakhogy az utolsó perc még tartogatott fordulatokat. 15–9-es Cardinals-vezetésnél a Rams Colby Parkinson elkapásával eljutott az Arizona célterületéig, és 15–15 után a korábban megsérült rúgó, Blake Grupe helyett élete első NFL-pontját szerző punter, Ethan Evans sikeres jutalomrúgással megfordította az állást. A Cardinalsnak több mint 40 másodperce volt arra, hogy még egy utolsó esélyhez juttassa Rylandet. Egy 21 yardos passz Brissett-től Jalen Brooksnak és egy 15 yardos büntetés a Ramsnek azt jelentette, hogy Ryland tehetett egy próbát, 43 yardról nem is hibázott, a hatodik mezőnygóljával a Cardinals a Chargers után a Ramst is legyőzte Los Angelesben.

KANSAS CITY–LA CHARGERS

A veretlen Chiefs és a nyeretlen Chargers összecsapásán teljesült a papírforma, a pihenőhetéről visszatérő hazai csapat a két touchdownt szerző Kenneth Walker III vezérletével átrobogott a Los Angelesen. Patrick Mahomes eladott labdája is belefért a Kansas Citynek, amely magabiztosan őrzi hibátlan mérlegét, és a tavalyi kisiklás után ismét a liga legjobbjai közé tartozik. A februári Super Bowlnak otthont adó Los Angeles két csapata az eddigi 12 mérkőzéséből összesen hármat nyert meg.

LAS VEGAS–BUFFALO

A szezont három győzelemmel kezdő Raiders sorozatban a harmadik vereségét szenvedte el, pedig végig tartotta a lépést a Super Bowlba várt Billsszel. Két negyed után 13–13-ra állt a mérkőzés, a harmadik negyedben aztán Keon Coleman TD-elkapásával tízzel meglógott a Buffalo. A Vegas nem adta fel, a maga mezőnygólja és Tre Tucker TD-je után 23–23-mal fordultak a csapatok az utolsó nyolc percre. James Cook ismét előnyhöz juttatta a vendégeket, aztán jött még egy mezőnygól, és szűk két perccel a vége előtt megint tíz volt a különbség. Tucker másfél perccel a vége előtt 44 yardos TD-elkapást is bemutatott, de 33–30-as Bills-vezetésnél a Raiders onside-kickje nem sikerült, így a szoros meccsen a Buffalo kerekedett felül.

NFL, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ

Los Angeles Rams–Arizona Cardinals 16–18 (3–3, 6–6, 0–3, 7–6)

Kansas City Chiefs–Los Angeles Chargers 22–6 (9–3, 10–0, 0–3, 3–0)

Las Vegas Raiders–Buffalo Bills 30–33 (7–3, 6–10, 0–10, 17–10)