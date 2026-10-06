NHL: a Winnipeg elsöprő hajrával vette el a Pittsburgh veretlenségét
A Pittsburgh egygólos vezetéssel vágott neki a harmadik harmadnak, ám a Winnipeg soraiból Alex Iafallo, Adam Lowry és Cole Perfetti is a kapuba talált 4:19 perc leforgása alatt, ami elég volt a győzelemhez úgy is, hogy a hazaiak a folytatásban még faragtak a hátrányból. A Penguins két győzelem után vesztette el veretlenségét, a Jets pillanatnyi mérlege ugyanúgy két győzelem, egy vereség.
Az Ottawa két meccs után még hibátlan; Tim Stützle két gólt ütött az első játékrészben, a későbbiekben előkészített egy harmadikat – csapata 4–1-re nyert Bostonban.
A San Jose veretlenül, de a bemelegítéskor megsérülő Macklin Celebrini nélkül lépett jégre Dallasban, amit a két vereséggel nyitó hazaiak ki is használtak: egy ötöst hintve behúzták idénybeli első győzelmüket. Kapusuknak, Jake Oettingernek 13 védés is elég volt NHL-karrierje 17. shutoutjához, míg Jason Robertson és Mikko Rantanen először lőtt gólt ebben az idényben – utóbbi remek átemelős cselt követően.
A Philadelphia még mindig vár az első győzelmére; a Tampa Bay már a negyedik vereségét mérte rá. Ilja Mihejev az első gólját ütötte a Lightning színeiben, hozzá hasonlóan egy-egy góllal és assziszttal zárt Pontus Holmberg is.
NHL, ALAPSZAKASZ
Tampa Bay Lightning–Philadelphia Flyers 4–1
Boston Bruins–Ottawa Senators 1–4
Pittsburgh Penguins–Winnipeg Jets 2–3
Dallas Stars–San Jose Sharks 5–0