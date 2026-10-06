Nemzeti Sportrádió

NHL: a Winnipeg elsöprő hajrával vette el a Pittsburgh veretlenségét

K. Zs.K. Zs.
2026.10.06. 10:27
Alex Iafallo góljával indult a nem egészen ötperces Winnipeg-gólparádé Pittsburghben (Fotó: Getty Images)
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NHL Tampa Bay Lightning Dallas Stars
Viharosan kezdte a harmadik harmadot a Winnipeg Jets az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) magyar idő szerint kedd hajnali programjában, és az akkor ütött három gólnak köszönhetően elvette a házigazda Pittsburgh Penguins veretlenségét (3–2).

A Pittsburgh egygólos vezetéssel vágott neki a harmadik harmadnak, ám a Winnipeg soraiból Alex Iafallo, Adam Lowry és Cole Perfetti is a kapuba talált 4:19 perc leforgása alatt, ami elég volt a győzelemhez úgy is, hogy a hazaiak a folytatásban még faragtak a hátrányból. A Penguins két győzelem után vesztette el veretlenségét, a Jets pillanatnyi mérlege ugyanúgy két győzelem, egy vereség.



Az Ottawa két meccs után még hibátlan; Tim Stützle két gólt ütött az első játékrészben, a későbbiekben előkészített egy harmadikat – csapata 4–1-re nyert Bostonban.

A San Jose veretlenül, de a bemelegítéskor megsérülő Macklin Celebrini nélkül lépett jégre Dallasban, amit a két vereséggel nyitó hazaiak ki is használtak: egy ötöst hintve behúzták idénybeli első győzelmüket. Kapusuknak, Jake Oettingernek 13 védés is elég volt NHL-karrierje 17. shutoutjához, míg Jason Robertson és Mikko Rantanen először lőtt gólt ebben az idényben – utóbbi remek átemelős cselt követően.

A Philadelphia még mindig vár az első győzelmére; a Tampa Bay már a negyedik vereségét mérte rá. Ilja Mihejev az első gólját ütötte a Lightning színeiben, hozzá hasonlóan egy-egy góllal és assziszttal zárt Pontus Holmberg is.



NHL, ALAPSZAKASZ
Tampa Bay Lightning–Philadelphia Flyers 4–1
Boston Bruins–Ottawa Senators 1–4
Pittsburgh Penguins–Winnipeg Jets 2–3
Dallas Stars–San Jose Sharks 5–0

 

NHL Tampa Bay Lightning Dallas Stars
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