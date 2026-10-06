NHL: a Winnipeg elsöprő hajrával vette el a Pittsburgh veretlenségét

A Pittsburgh egygólos vezetéssel vágott neki a harmadik harmadnak, ám a Winnipeg soraiból Alex Iafallo, Adam Lowry és Cole Perfetti is a kapuba talált 4:19 perc leforgása alatt, ami elég volt a győzelemhez úgy is, hogy a hazaiak a folytatásban még faragtak a hátrányból. A Penguins két győzelem után vesztette el veretlenségét, a Jets pillanatnyi mérlege ugyanúgy két győzelem, egy vereség.

Winnipeg goal! Scored by Cole Perfetti with 10:58 left in the 3rd. Assisted by Josh Morrissey. PIT: 2 | WPG: 3 #WPGvsPIT #LetsGoPens #GoJetsGo https://t.co/jqs0Ov139Q — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 6, 2026





Az Ottawa két meccs után még hibátlan; Tim Stützle két gólt ütött az első játékrészben, a későbbiekben előkészített egy harmadikat – csapata 4–1-re nyert Bostonban.



A San Jose veretlenül, de a bemelegítéskor megsérülő Macklin Celebrini nélkül lépett jégre Dallasban, amit a két vereséggel nyitó hazaiak ki is használtak: egy ötöst hintve behúzták idénybeli első győzelmüket. Kapusuknak, Jake Oettingernek 13 védés is elég volt NHL-karrierje 17. shutoutjához, míg Jason Robertson és Mikko Rantanen először lőtt gólt ebben az idényben – utóbbi remek átemelős cselt követően.

Did someone say Mikko Magic? 🫎🪄 https://t.co/I5Trh4a02G — NHL (@NHL) October 6, 2026

A Philadelphia még mindig vár az első győzelmére; a Tampa Bay már a negyedik vereségét mérte rá. Ilja Mihejev az első gólját ütötte a Lightning színeiben, hozzá hasonlóan egy-egy góllal és assziszttal zárt Pontus Holmberg is.

This sequence for Ilya Mikheyev and Pontus Holmberg was just so fun to watch 🤩 https://t.co/jTjuqeK2Vn — NHL (@NHL) October 6, 2026





NHL, ALAPSZAKASZ

Tampa Bay Lightning–Philadelphia Flyers 4–1

Boston Bruins–Ottawa Senators 1–4

Pittsburgh Penguins–Winnipeg Jets 2–3

Dallas Stars–San Jose Sharks 5–0