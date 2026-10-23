NFL: elképesztő Patriots-TD az első félidő hajrájában, de a meccset a Bears nyerte meg – VIDEÓ

A chicagói mérkőzésen nehezen lendültek támadásba a csapatok, az első öt támadásból egyetlen hazai mezőnygól született, az is az egyetlen értékelhető játék, Luther Burden III 26 yardos elkapását követően. Az első játékrész hajrájában is Burden villant meg, 58 yardos elkapását követően került a Patrios célterülete elé a Bears, amely D’Andre Swift futásával szerzett tízpontos előnyt.

A második negyedben Drake Maye TD-futásával szépített a New England, majd elképesztő végjátékot hozott az első félidő utolsó perce. A Chicago szépen felépített támadás végén a nagyszünetig 130 yardot szerző Burden révén 20–7-es előnybe került, és csak 14 másodperc maradt hátra. A Bears védelme talán már elhitte, hogy vége az első félidőnek, mert Maye-nek és társainak két játék is elég volt, hogy touchdownt szerezzenek: előbb A. J. Brown elkapásával kerültek 48 yardra a célterülettől úgy, hogy egy időkérést követően maradt három másodpercük. Az utolsó játékban Rhamondre Stevenson kapott labdát Maye-től a Patriots térfelének közepén, és a kényelmes Bears-védőket kikerülve touchdownt szerzett (20–14).

A harmadik negyedet a Chicago Colston Loveland touchdownjával kezdte, de a Patriots tapadt a hazaiakra, Eli Raridon TD-jével visszaállította a hatpontos különbséget. Több touchdown azonban nem született, a hajrában a korábban 53 yardról mezőnygólkísérletet hibázó Cairo Santos 58 yardos egyéni csúccsal kilenc pontra növelte a Bears előnyét, amire a New England a Kyler Gordon-vezette hazai védőegység ellen mindössze egy mezőnygóllal tudott válaszolni, az első félidő végén látott csoda ezúttal elmaradt.

A 2024-es drafton elsőként kiválasztott Caleb Williams 308 passzolt yarddal és két passzolt touchdownnal zárta a mérkőzést, az ugyanakkor harmadikként elkelt Maye 321 passzolt yardot és szintén két passzolt TD-t jegyzett, plusz futott is egyet, viszont egyszer eladta a labdát a Bears célterületénél.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Péntek

Chicago Bears–New England Patriots 30–24 (10–0, 10–14, 7–7, 3–3)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

14.30: New Orleans Saints–Pittsburgh Steelers, Párizs (Tv: Arena4)

18.00: Tennessee Titans–Cleveland Browns

18.00: New York Jets–Miami Dolphins

18.00: Minnesota Vikings–Indianapolis Colts

18.00: Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals

18.00: Houston Texans–New York Giants

18.00: Carolina Panthers–Tampa Bay Buccaneers

18.00: Atlanta Falcons–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

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21.25: Detroit Lions–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

Hétfő

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1.15: Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars, Los Angeles Chargers, Washington Commanders