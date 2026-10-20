NFL: a Houston 0–4 után is megcélozza a rájátszást
A HÉT CSAPATA. Az idényt négy vereséggel kezdő Houston Texans csoportrangadót nyert Londonban a Jacksonville ellen, és már 2–4-es mérleggel áll. Két évvel ezelőtt 0–2-es rajt után nyerte meg a csoportját, tavaly 0–3-as kezdést követően jutott a playoffba, és most 0–4-gyel is megcélozta ugyanezt. C. J. Stroud mellett ráadásul bemutatkozott korábbi egyetemi csapattársa, az Arizonától megszerzett Marvin Harrison Jr., akivel felfrissítenék az Ohio State-en már megcsodált együttműködésüket, ráadásul hamarosan visszatér a 2024-ben csúnya térdsérülést szenvedett Tank Dell is. A következő hetekben a liga egyik legizgalmasabb csapata lesz a Texans.
A HÉT TÁMADÓDUÓJA. A Los Angeles Chargers ellen remeklő Kansas City Chiefs 5–0-ra javította a mérlegét, Andry Reid és Patrick Mahomes lett a negyedik edző, irányító páros (Bud Grant és Fran Tarkenton, Tony Dungy és Peyton Manning, valamint Bill Belichick és Tom Brady után), amely legalább három idényt ilyen mérleggel nyitott. Mahomes Brady után második irányítóként szerezte meg a 100. győzelmét a 131. meccsén, ilyen korán másnak nem sikerült ezen a poszton. A Kansas City sikereinek másik kovácsa a már nyolc touchdownnál tartó Kenneth Walker III, aki Priest Holmes 2002-es remeklése (10 TD az első öt meccsen) óta nem látott számokat hoz a Chiefsnek.
A HÉT BRAVÚRJA. Az Arizona Cardinals a lesajnált csapatok egyikeként várta az idényt, hiszen az NFC Nyugati csoportjában a címvédő Seattle, az eddig is bivalyerős, de Myles Garrett-tel, a Kansas City cornerback párosával és a rehabilitált Aaron Donalddal megerősített LA Rams és a Kyle Shanahan irányításával mindig tényező San Francisco a három riválisa. Ám a Cardinals elsőéves vezetőedzője, Mike LaFleur nem ad a papírformára, Los Angelesben vezette győzelemre a Rams elleni csoportrangadón az Arizonát. A Cardinalsnak így sincs esélye a playoffba jutásra, de a játéka közel sem olyan kilátástalan, mint előre gondoltuk. És 1932 óta az első NFL-csapatként szerezte meg az első két idegenbeli győzelmét ugyanabban a stadionban. 96 évvel ezelőtt a Green Bay Packers győzte le a Chicago Cardinalst és a Chicago Bearst is a Wrigley Fielden (az 1914-ben megnyitott stadion máig a Chicago Cubs baseballcsapatának az otthona).
A HÉT RÚGÓJA. Chad Ryland, az Arizona rúgója az 5. fordulóban 53 yardról hibázott a Detroit ellen, és bár nem azon múlt a meccs (45–21-re nyert a Lions), a 27 éves rúgó a csapattársaihoz hasonlóan maga alatt volt. Tisztában volt ezzel az édesanyja, Deb Ryland, aki a Rams elleni meccs reggelén olyat tett, amit nem szokott: szöveges üzenetben biztatta a fiát arra, hogy bízzon magában, és akkor jó meccse lesz. Ryland lett az első, aki idén hat mezőnygólt szerzett, és az NFL történetében is csak tizedikként mondhatja ezt el magáról. 18 pontja ráadásul pont elég volt a Rams legyőzéséhez.
A HÉT JÁTÉKA. Josh Allen, a Buffalo Bills irányítója a Las Vegas ellen váratlanul szorosan alakuló mérkőzésen varázsolt.
A HÉT SÉRÜLÉSEI. A Los Angeles Rams nemcsak az Arizona elleni mérkőzést veszítette el, hanem több játékosát is. Davante Adams combhajlítóizom-szakadás miatt 6-10 hétre dőlt ki, a védőfal közepéről Poona Ford a teljes idényre kidőlt, akárcsak a frissen szerződtetett rúgó, Blake Groupe. Adams mellett más elkapók is megsérültek a héten, a washingtoni Terry McLaurin térdsérülést szenvedett, míg a New England-i Romeo Doubs a válla miatt került sérültlistára.
A HÉT BOTRÁNYA. A Philadelphia Eagles szombaton jelentette be, hogy Jalen Hurts sérültlistára került, majd hétfőn jelezte, hogy a Super Bowl-győztes irányító ebben az idényben már nem játszik. Az is kiderült, hogy két hete elszenvedett vádlisérülése után a múlt héten Londonban úgy kapott játékengedélyt a Jacksonville ellen, hogy a lábában keletkezett vérrög miatt a meccs előtt hajnali négyig kórházban tartózkodott, és elővigyázatosságból 36 órán át nem alhatott. Az újabb vizsgálatok lényegesen súlyosabb problémát tártak fel: a mélyvénás trombózis mellett kétoldali tüdőembóliát mutattak ki Hurts szervezetében. Ijesztően hangzik, és amíg nem tisztázza az Eagles a történteket, a szurkolók, sőt, orvosok vitáznak arról a közösségi oldalakon, hogy életveszélybe sodorta-e a csapat a játékosát azzal, ahogy Londonban kezelte a helyzetet.
A HÉT KÖVETKEZMÉNYE. Az eddig kilátástalanul játszó Tennessee Titans az Indianapolis ellen megszerezte idei első győzelmét. A Colts mindent megtett, hogy segítse csoportriválisát. Hiába szerzett 200-zal több yardot támadásban, Daniel Jones irányító kétszer, Jonathan Taylor sztárfutó egyszer adta el a labdát, és egy puntot is blokkolt a Titans, amiből touchdownt szerzett. Az indianapolisi vereség nem maradt következmény nélkül, Chris Ballard általános igazgatót hétfőn elbocsátották 2017 óta betöltött pozíciójából.
A meccset eldöntő jelenetsor: a blokkolt punt
A HÉT ELLENTMONDÁSA. Az 5. fordulóban a Washington elleni hosszabbításban a labdát elvesztő Cam Skattebo egyszer sem kapott labdát a New York Giants New Orleans elleni mérkőzésén. A 34–27-es New York-i vereséggel végződő mérkőzés után az idén négy elejtett labdánál tartó futó és John Harbaugh vezetőedző másképp látta a történteket. „Ez volt a büntetésem a múlt heti hibámért. Kemény, de követtem el hibákat, amikért meg kell fizetnem. Ha az edző nem cserél be, megértem. Az a feladatom, hogy készen álljak, ha szólítanak” – mondta Skattebo az Athleticnek. „Nem volt szándékos, hogy nem kapott labdát. Többször is fent volt a pályán, de akkor épp nem futójátékot hívtunk. Ugye, nem gondolják, hogy attól függ a játékhívásunk, hogy épp ki van fent a pályán, és azt számolgatjuk, ki hányszor ér a labdához” – fogalmazott Harbaugh a meccs utáni sajtótájékoztatón.
A HÉT REMÉNYSUGARA. A veterán irányítókkal csodát tévő Kevin O’Connell a 2024-es draft 10. helyén kiválasztott J. J. McCarthyval egyáltalán nem boldogult, így a QB néhány hete a New York Gianshez került. A New Orleans ellen 10–34-es állásnál becserélt irányító első passzából eladta ugyan a labdát, később egy negyed alatt 243 passzolt és 26 futott yardot szerzett, két TD-passzt osztott ki, és a végén az egyenlítésre is esélyt adott a Giantsnek. A Jaxson Dart helyén kezdő Jameis Winston posztriválist kapott, John Harbaugh vezetőedző nem is tagadta, hogy bajban van, kit nevezzen meg kezdőnek a 7. fordulóban.
A HÉT UTAZÁSA. Folytatódik az európai mérkőzések sorozata, s a londoni meccsek után irány Párizs! Az NFL első franciaországi alapszakaszmeccsét a New Orleans és a Pittsburgh játssza vasárnap, az európai óraátállítás miatt 14.30-kor. A párizsi diákok tüntetéssorozata ellenére az NFL nem tervezi a helyszín lemondását, bíznak benne, hogy probléma nélkül megrendezik az összecsapást Saint-Denis-ben. Mindkét csapat idegenbeli győzelem után érkezik, a Saints hétfőn New Yorkból egyenesen Párizsba utazott, míg a Steelers csütörtökön kel útra.
NFL, ALAPSZAKASZ
6. FORDULÓ
Péntek
Denver Broncos–Seattle Seahawks 17–14 – hosszabbítás után
Vasárnap délután és kora este
Jacksonville Jaguars–Houston Texans 31–34 (Londonban)
New England Patriots–New York Jets 26–19
Tampa Bay Buccaneers–Pittsburgh Steelers 19–26 – hosszabbítás után
Philadelphia Eagles–Carolina Panthers 14–25
Atlanta Falcons–Chicago Bears 23–31
Indianapolis Colts–Tennessee Titans 20–26
New York Giants–New Orleans Saints 27–34
Cleveland Browns–Baltimore Ravens 13–10
Vasárnap éjjel
Los Angeles Rams–Arizona Cardinals 16–18
Kansas City Chiefs–Los Angeles Chargers 22–6
Las Vegas Raiders–Buffalo Bills 30–33
Hétfő
Green Bay Packers–Dallas Cowboys 23–13
Kedd
San Francisco 49ers–Washington Commanders 23–17
Szabadnapos: Cincinnati Bengals, Detroit Lions, Miami Dolphins, Minnesota Vikings
A 7. FORDULÓ MŰSORA
Péntek
2.15: Chicago Bears–New England Patriots (Tv: Arena4)
Vasárnap
14.30: New Orleans Saints–Pittsburgh Steelers, Párizs (Tv: Arena4)
18.00: Tennessee Titans–Cleveland Browns
18.00: New York Jets–Miami Dolphins
18.00: Minnesota Vikings–Indianapolis Colts
18.00: Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals
18.00: Houston Texans–New York Giants
18.00: Carolina Panthers–Tampa Bay Buccaneers
18.00: Atlanta Falcons–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)
21.05: Arizona Cardinals–Denver Broncos
21.25: Las Vegas Raiders–Los Angeles Rams
21.25: Detroit Lions–Green Bay Packers (Tv: Arena4)
Hétfő
1.20: Seattle Seahawks–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)
Kedd
1.15: Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)
Szabadnapos: Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars, Los Angeles Chargers, Washington Commanders
|AFC Kelet
|Gy-V-D
|1. Buffalo Bills
|5 – 1 – 0
|2. New England Patriots
|4 – 2 – 0
|3. New York Jets
|2 – 4 – 0
|4. Miami Dolphins
|0 – 5 – 0
|AFC Észak
|Gy-V-D
|1. Cleveland Browns
|4 – 2 – 0
|2. Pittsburgh Steelers
|4 – 2 – 0
|3. Baltimore Ravens
|4 – 2 – 0
|4. Cincinnati Bengals
|3 – 2 – 0
|AFC Dél
|Gy-V-D
|1. Jacksonville Jaguars
|4 – 2 – 0
|2. Indianapolis Colts
|2 – 4 – 0
|3. Houston Texans
|2 – 4 – 0
|4. Tennessee Titans
|1 – 5 – 0
|AFC Nyugat
|Gy-V-D
|1. Kansas City Chiefs
|5 – 0 – 0
|2. Denver Broncos
|4 – 2 – 0
|3. Las Vegas Raiders
|3 – 3 – 0
|4. Los Angeles Chargers
|0 – 6 – 0
|NFC Kelet
|Gy-V-D
|1. New York Giants
|3 – 2 – 1
|2. Philadelphia Eagles
|2 – 4 – 0
|3. Dallas Cowboys
|2 – 4 – 0
|4. Washington Commanders
|1 – 4 – 1
|NFC Észak
|Gy-V-D
|1. Minnesota Vikings
|5 – 0 – 0
|2. Green Bay Packers
|4 – 2 – 0
|3. Chicago Bears
|4 – 2 – 0
|4. Detroit Lions
|3 – 2 – 0
|NFC Dél
|Gy-V-D
|1. Carolina Panthers
|3 – 2 – 0
|2. Atlanta Falcons
|2 – 4 – 0
|3. New Orleans Saints
|2 – 4 – 0
|4. Tampa Bay Buccaneers
|1 – 5 – 0
|NFC Nyugat
|Gy-V-D
|1. San Francisco 49ers
|6 – 0 – 0
|2. Seattle Seahawks
|3 – 3 – 0
|3. Arizona Cardinals
|2 – 4 – 0
|4. Los Angeles Rams
|2 – 4 – 0