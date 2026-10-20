NFL: a Houston 0–4 után is megcélozza a rájátszást

A HÉT CSAPATA. Az idényt négy vereséggel kezdő Houston Texans csoportrangadót nyert Londonban a Jacksonville ellen, és már 2–4-es mérleggel áll. Két évvel ezelőtt 0–2-es rajt után nyerte meg a csoportját, tavaly 0–3-as kezdést követően jutott a playoffba, és most 0–4-gyel is megcélozta ugyanezt. C. J. Stroud mellett ráadásul bemutatkozott korábbi egyetemi csapattársa, az Arizonától megszerzett Marvin Harrison Jr., akivel felfrissítenék az Ohio State-en már megcsodált együttműködésüket, ráadásul hamarosan visszatér a 2024-ben csúnya térdsérülést szenvedett Tank Dell is. A következő hetekben a liga egyik legizgalmasabb csapata lesz a Texans.

A HÉT TÁMADÓDUÓJA. A Los Angeles Chargers ellen remeklő Kansas City Chiefs 5–0-ra javította a mérlegét, Andry Reid és Patrick Mahomes lett a negyedik edző, irányító páros (Bud Grant és Fran Tarkenton, Tony Dungy és Peyton Manning, valamint Bill Belichick és Tom Brady után), amely legalább három idényt ilyen mérleggel nyitott. Mahomes Brady után második irányítóként szerezte meg a 100. győzelmét a 131. meccsén, ilyen korán másnak nem sikerült ezen a poszton. A Kansas City sikereinek másik kovácsa a már nyolc touchdownnál tartó Kenneth Walker III, aki Priest Holmes 2002-es remeklése (10 TD az első öt meccsen) óta nem látott számokat hoz a Chiefsnek.

A HÉT BRAVÚRJA. Az Arizona Cardinals a lesajnált csapatok egyikeként várta az idényt, hiszen az NFC Nyugati csoportjában a címvédő Seattle, az eddig is bivalyerős, de Myles Garrett-tel, a Kansas City cornerback párosával és a rehabilitált Aaron Donalddal megerősített LA Rams és a Kyle Shanahan irányításával mindig tényező San Francisco a három riválisa. Ám a Cardinals elsőéves vezetőedzője, Mike LaFleur nem ad a papírformára, Los Angelesben vezette győzelemre a Rams elleni csoportrangadón az Arizonát. A Cardinalsnak így sincs esélye a playoffba jutásra, de a játéka közel sem olyan kilátástalan, mint előre gondoltuk. És 1932 óta az első NFL-csapatként szerezte meg az első két idegenbeli győzelmét ugyanabban a stadionban. 96 évvel ezelőtt a Green Bay Packers győzte le a Chicago Cardinalst és a Chicago Bearst is a Wrigley Fielden (az 1914-ben megnyitott stadion máig a Chicago Cubs baseballcsapatának az otthona).

A HÉT RÚGÓJA. Chad Ryland, az Arizona rúgója az 5. fordulóban 53 yardról hibázott a Detroit ellen, és bár nem azon múlt a meccs (45–21-re nyert a Lions), a 27 éves rúgó a csapattársaihoz hasonlóan maga alatt volt. Tisztában volt ezzel az édesanyja, Deb Ryland, aki a Rams elleni meccs reggelén olyat tett, amit nem szokott: szöveges üzenetben biztatta a fiát arra, hogy bízzon magában, és akkor jó meccse lesz. Ryland lett az első, aki idén hat mezőnygólt szerzett, és az NFL történetében is csak tizedikként mondhatja ezt el magáról. 18 pontja ráadásul pont elég volt a Rams legyőzéséhez.

A HÉT JÁTÉKA. Josh Allen, a Buffalo Bills irányítója a Las Vegas ellen váratlanul szorosan alakuló mérkőzésen varázsolt.