Nemzeti Sportrádió

Fölényes győzelemmel kezdte az idényt Melbourne-ben a San Francisco

2026.09.11. 07:36
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A 49ers számára indult jobban a szezon (Fotó: Getty)
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San Francisco 49ers NFL Los Angeles Rams
Nagy csinnadrattával – még a Jonas Brothers is fellépett – kezdődött az ausztráliai Melbourne-ben az NFL-idény második meccse a Los Angeles Rams és a San Francisco 49ers között. Bár a második negyedben még a Rams vezetett, a 49ers Pineiro hathatós közreműködésével simán, 27–7-re győzött.

A San Francisco 49ers 27–7-re nyert a Los Angeles Rams ellen Melbourne-ben, a profi amerikaifutball-liga (NFL) történetének első Ausztráliában rendezett mérkőzésén. A találkozót – amely helyi idő szerint délelőtt, 10.35-kor kezdődött – 100 021 néző tekintette meg a helyszínen, ez a hetedik legnagyobb közönség a liga történetében. A két csoportrivális gárda közül a 49ers már egy héttel korábban megérkezett Ausztráliába, míg a Rams csak egy nappal az összecsapás előtt landolt repülőgépével. A mérkőzésen a 49ers akarata érvényesült, az irányító Brock Purdy három TD-passzt osztott ki, a védelem pedig gyakorlatilag semlegesítette az előző szezonban a liga legjobbjának számító Rams-támadósort.

NFL
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
Csütörtök
Seattle Seahawks–New England Patriots 13–10
Péntek
Los Angeles Rams–San Francisco 49ers 7–27
Vasárnap
19.00: Cincinnati Bengals–Tampa Bay Buccaneers (Network4)
19.00: Detroit Lions–New Orleans Saints
19.00: Tennessee Titans–New York Jets
19.00: Indianapolis Colts–Baltimore Ravens
19.00: Pittsburgh Steelers–Atlanta Falcons
19.00: Carolina Panthers–Chicago Bears
19.00: Jacksonville Jaguars–Cleveland Browns
19.00: Houston Texans–Buffalo Bills (Tv: Arena4)
22.25: Las Vegas Raiders–Miami Dolphins
22.25: Minnesota Vikings–Green Bay Packers (Tv: Arena4)
22.25: Philadelphia Eagles–Washington Commanders (Network4)
22.25: Los Angeles Chargers–Arizona Cardinals
Hétfő
2.20: New York Giants–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)
Kedd
2.15: Kansas City Chiefs–Denver Broncos (Tv: Arena4)

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