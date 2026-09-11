Fölényes győzelemmel kezdte az idényt Melbourne-ben a San Francisco

A San Francisco 49ers 27–7-re nyert a Los Angeles Rams ellen Melbourne-ben, a profi amerikaifutball-liga (NFL) történetének első Ausztráliában rendezett mérkőzésén. A találkozót – amely helyi idő szerint délelőtt, 10.35-kor kezdődött – 100 021 néző tekintette meg a helyszínen, ez a hetedik legnagyobb közönség a liga történetében. A két csoportrivális gárda közül a 49ers már egy héttel korábban megérkezett Ausztráliába, míg a Rams csak egy nappal az összecsapás előtt landolt repülőgépével. A mérkőzésen a 49ers akarata érvényesült, az irányító Brock Purdy három TD-passzt osztott ki, a védelem pedig gyakorlatilag semlegesítette az előző szezonban a liga legjobbjának számító Rams-támadósort.

NFL

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Csütörtök

Seattle Seahawks–New England Patriots 13–10

Péntek

Los Angeles Rams–San Francisco 49ers 7–27

Vasárnap

19.00: Cincinnati Bengals–Tampa Bay Buccaneers (Network4)

19.00: Detroit Lions–New Orleans Saints

19.00: Tennessee Titans–New York Jets

19.00: Indianapolis Colts–Baltimore Ravens

19.00: Pittsburgh Steelers–Atlanta Falcons

19.00: Carolina Panthers–Chicago Bears

19.00: Jacksonville Jaguars–Cleveland Browns

19.00: Houston Texans–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

22.25: Las Vegas Raiders–Miami Dolphins

22.25: Minnesota Vikings–Green Bay Packers (Tv: Arena4)

22.25: Philadelphia Eagles–Washington Commanders (Network4)

22.25: Los Angeles Chargers–Arizona Cardinals

Hétfő

2.20: New York Giants–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Kansas City Chiefs–Denver Broncos (Tv: Arena4)