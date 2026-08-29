NHL: rekordszerződést kötött a Colorado hátvédje

A 27 éves hátvéd nyolc idényre 163.2 millió dolláros hosszabbítást írt alá, ami csúcs az NHL történetében, és a kanadai hokis lesz az első, aki évente több mint 20 millió dollárt keres. Makar 2018 óta erősíti a denverieket, és 2022-ben és 2025-ben is megkapta az év védőjének járó Norris-díjat.

Az eddigi rekordot Macklin Celebrini tartotta, aki júliusban öt évre 94 millió dollárért hosszabbított a San Jose Sharksszal.