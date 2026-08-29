Ki ér a Bayern nyomába és mire megy Orbánékkal a Bundesliga első argentin edzője? – idényrajt
IDÉN IS CSODA LENNE BEÉRNI A BAYERNT – AZ ÉLMEZŐNY
A Bayern München a megszokottnál is magasabbra tette a lécet az előző idényben: a Vincent Kompany vezette csapat 16 ponttal végzett a második Borussia Dortmund előtt, Bundesliga-rekordot jelentő 122 gólt szerezve és mindössze 36-ot kapva, mindössze egyetlen vereséget elszenvedve. Emellett a Német Kupát is megnyerte.
A nyár során apró változtatások történtek a keretben: Frankfurtból megszerezték a védelembe Nathaniel Brownt, félelmetes támadósorukba pedig a PSV Eindhoventől Iszmael Szaibarit, aki az európai aranycipős Harry Kane, továbbá Luis Díaz és Michael Olise mellé csatlakozik. Nem gyengített rajtuk az sem, hogy szerződésük lejártával elengedték Leon Goretzkát és Raphaël Guerreirót, Joao Palhinhát pedig eladták a Benficának.
Az elmúlt 14 idényből 13 alkalommal aranyérmet szerző Bayern játékosállománya továbbra is kimagaslik a Bundesliga mezőnyéből. Nem csoda tehát, hogy az Opta szuperszámítógépe 10 ezer kalkulációja alapján 76.7%-os esélyt ad a bajorok címvédésére, a BL-indulást érő első négy helyezés valamelyikének megszerzésére pedig 98.4%-ot.
A klubnál egyedül Jamal Musiala állapota miatt van ok aggodalomra: a fiatal játékos neurológiai rendellenességgel küzd, emiatt a felkészülési időszakban két mérkőzésen is összeesett. A klub és ő maga is igyekezett nyugtatni az aggódókat, közölvén: jól reagált a gyógyszeres kezelésre, és újra edzésbe állt, az viszont még kérdéses, hogy mikor játszhat legközelebb.
A Borussia Dortmundnak a legnagyobb (az Opta szerint 23%-nyi) esélye az ezüstéremre van. A fekete-sárgák a legutóbbi 14 idényben bejutottak a Bajnokok Ligájába és nem valószínű, hogy nem jön össze a sorozatban tizenötödik BL-kvalifikáció, még annak ellenére sem, hogy nigériai-román származású német szélsője, Karim Adeyemi a Barcelonába távozott és a gólvágó Serhou Guirassy klubváltása is elképzelhető. A BVB legnagyobb erőssége az előző idényben az volt, hogy még a Bayern Münchennél is jobban védekezett, kettővel kevesebb, mindössze 34 gólt kapott. Az újabb ezüsthöz meg kell őrizniük a hátsó alakzat remek működését.
A dortmundi szurkolók kíváncsian várják, mit láthatnak majd nyáron igazolt görög szélsőduójuktól: a Genktől megszerzett 18 esztendős Kosztantinosz Karecasztól és a PAOK-tól érkezett Janisz Konsztanteliasztól.
A Bundesliga történelmének első argentin vezetőedzője, Martín Demichelis irányításával vág neki az új idénynek az RB Leipzig, amelynek kerete több ponton átalakult és olyan nevek hagyták el a klubot, mint a rendkívül tehetséges elefántcsontparti szélső, a Real Madridba szerződő Yan Diomandé. Gulácsi Péter is távozott – a Villarrealba –, így már csak egy magyar játékosa maradt a lipcseieknek, Willi Orbán, s a 33 esztendős hátvéd is kevésen múlt, hogy nem igazolt el a klubtól. Július végén közel járt ahhoz, hogy aláírjon a szaúdi al-Dirijahhoz, ám mivel védőtársa, Abdoul Koné vállsérülést szenvedett, végül nem adták el. A húszéves védőtehetség időközben már nagyjából rendbe jött, így nagy csatát vívhat a kezdő tizenegybe kerülésért a klubot korábban csapatkapitányként, jelenleg pedig az ötfős játékostanács tagjaként szolgáló Orbánnal. A magyar védő megállapodása egyébként az idény végén lejár Lipcsében, s a Sport Bild korábban arról írt, nem terveznek hosszabbítani vele. Jó kérdés, az új edző milyen szerepet szán neki, az azonban biztos: luxus lenne nélkülözni a rutinját a három fronton – Bundesliga, Bajnokok Ligája, Német Kupa – helytállni igyekvő RB Leipzigból.
A kaotikus, két edzőváltást is hozó idényét követően immár a Toulouse-tól érkezett Carles Martínez irányításával vág neki a Bundesliga új kiírásának az előző idény hatodikja, a Bayer Leverkusen. A keretüket több ponton átalakító gyógyszergyáriak nagy csatát vívnak majd a Bajnokok Ligáját érő helyekért a BL-be egymás után második alkalommal bejutó Stuttgarttal.
A négy BL-, továbbá egy-egy El- és Kl-helyért zajló küzdelembe jó eséllyel beleszól az ősszel az El-ben a Ferencvárossal is összecsapó Hoffenheim, a Konferencialiga alapszakaszába bejutó Freiburg, valamint az idén csak a belföldi mezőnyben pályára lépő Frankfurt és a Mainz is.
RÉG VOLT ILYEN KEVÉS MAGYAR A BUNDESLIGÁBAN
A lipcsei Willi Orbán és az Union Berlin kötelékébe tartozó Schäfer András – mindössze két magyar játékos tartozik jelenleg valamelyik Bundesliga-klub első keretéhez. Olyan legutóbb a 2014–2015-ös idényben fordult elő, hogy az egész idény során csak két honfitársunk lépett pályára a német élvonalban, az akkoriban a Hoffenheimben futballozó Szalai Ádám és a Hamburgban játszó Stieber Zoltán személyében.
A KIESŐZÓNA ÁRNYÉKÁBAN
Bár nincs a legjobban veszélyeztetettek között, de intő jel lehet az előző idény utolsó harmada az Union Berlin számára. Schäfer Andrásék a svájci Thunnal történelme első bajnoki címét megszerző Mauro Lustrinelli vezetésével vágnak neki a következő kiírásnak. Az új edző egyik legfontosabb feladata így az lesz, hogy stabilizálja valamelyest a berlinieket, hogy ne kelljen aggódniuk az idény utolsó szakaszában. A keret erőssége alapján azonban az komoly meglepetés lenne, ha az Eisern a középmezőnynél előrébb végezne.
Három idény után visszatér a Schalke, amely 40 esztendős veterán csatárával, az idén nyáron a második vb-jén szereplő bosnyák Edin Dzekóval is szerződést hosszabbított. A gólokat azonban valószínűleg már nem tőle várják hétről hétre, hanem például a Freiburgból megszerzett Junior Adamutól. A védelmüket is fejleszteniük kell a gelsenkirchenieknek a bennmaradáshoz, ezen a téren pedig nagy fegyvertényt jelent, hogy kölcsönkapták a Fiorentinától a rutinos bal(szélső)hátvédet, Robin Gosenst.
A Bundesliga történelmének 59., egyben a valaha volt legkisebb településről érkező csapata lett az Elversberg. Otthonukat, a Saar-vidéki Spiesen-Elversberget mindössze 13 ezren lakják. A másodosztályba is mindössze három éve jutottak fel először; a keretük nem lett sokkal erősebb, mint az előző idényben, ám ezen körülmények mellett abszolút nincs nagy elvárás az irányukba a klubvezetés részéről.
A Dárdai Bencét is foglalkoztató Wolfsburgot az osztályozó során kiejtő és ezzel az élvonalba hat év után visszatérő Paderborn számít a legtöbb adatelemző oldalnál a kiesés egyik legnagyobb esélyesének. Eddig ráadásul háromból egy alkalommal sem tudtak bennmaradni. Nagy csatát vívhatnak még élvonalbeli tagságuk meghosszabbítása érdekében a Hamburggal, a Kölnnel és a Werder Bremennel is.
A német játékvezetésben komoly változások történtek 2026 nyarán, igaz, ez nem volt meglepetés: Deniz Aytekin, Tobias Welz és Frank Willenborg, három rendkívül rutinos játékvezető ugyanis már 2025 nyarán jelezte, hogy az utolsó idényére készül, majd a bajnokság közben Patrick Ittrich is jelezte, hogy nem folytatja 2026 nyarától.
A négy búcsúzó játékvezető összesen 614 mérkőzést vezetett a Bundesligában, ráadásul mind a négyen sokszor bajlódtak sérüléssel pályafutásuk során, szóval a mérkőzésszámuk jelentősen nőhetett volna az elmúlt években.
A német szövetség végül nem tett fel négy játékvezetőt Welzék pótlására, csak kettőt: a berlini Max Burda a 2024–2025-ös idényben két mérkőzést már vezetett az élvonalban, de akkor nem győzte meg a döntéshozókat, így maradt a 2. Bundesligában. Miután már 37 éves, komoly nemzetközi karrierre nem számíthat. Richard Hempel ellenben a német játékvezetés egyik legnagyobb tehetsége, és 199 centis magassága, valamint stílusa miatt az „új Aytekin”-nek hívják német játékvezetői körökben. Hempel még csak 28 éves, szóval komoly jövő várhat rá a FIFA-keretben is.
P. GY. B.
BUNDESLIGA
1. FORDULÓ
2026. augusztus 28., péntek
Bayern München–VfB Stuttgart 5–1
2026. augusztus 29., szombat
15.30: 1. FC Köln–Hoffenheim
15.30: Union Berlin–Eintracht Frankfurt
15.30: Mainz–Paderborn
15.30: RB Leipzig–Mönchengladbach
15.30: Elversberg–Bayer Leverkusen
18.30: Borussia Dortmund–Hamburg
2026. augusztus 30., vasárnap
15.30: Freiburg–Werder Bremen
17.30: Augsburg–Schalke
A NÉMET BUNDESLIGA ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA
FC AUGSBURG
ÉRKEZETT: Rodrigo Ribeiro (Sporting CP II, kv., 5 000 000 euró), Sima Suso (Fortuna Düsseldorf, 1 600 000 euró), Michael Gregoritsch (Bröndby, kölcsön után végleg, 700 000 euró), Calvin Brackelmann (Paderborn, ingyen), Hennes Behrens (Hoffenheim, 3 500 000 euró), Szol Jung Vu (Crvena zvezda, 3 750 000)
Kölcsönből vissza: Nathanaël Mbuku (Montpellier), Henri Koudossou (Nürnberg), Steve Mounié (Alanyaspor), Yusuf Kabadayi (Gaziantep), Marcel Lubik (Górnik Zabrze), Eliasz Szaad (Hannover)
TÁVOZOTT: Cédric Zesiger (Young Boys, 3 500 000), Henri Koudossou (Arminia Bielefeld, 500 000), David Colina (Zaglebie Lubin, 400 000), Maximilian Bauer (Arminia Bielefeld, kv., 350 000), Elvis Rexhbecaj (Wolfsburg, ingyen), Dimitrisz Jannulisz (PAOK, 4 250 000), Mads Pedersen (Hertha, 150 000)
Kölcsönbe: Marcel Lubik (Wisla Kraków), Eliasz Szaad (Nashville), Yusuf Kabadayi (HNK Rijeka)
Kölcsönből vissza: Iszmael Garbi (Braga), Arthur Chaves (Hoffenheim)
BAYER 04 LEVERKUSEN
ÉRKEZETT: Afonso Moreira (Lyon, 29 500 000), Kennet Eichhorn (Hertha, 9 000 000), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg, 8 000 000), Aleksza Damjanovics (Crvena zvezda, 5 000 000), Ndjicoura Bomba (CS Bamako, 1 500 000), Luca Erlein (Hoffenheim II, 2 000 000), Miguel Gutiérrez (Napoli, 26 000 000), Facundo Medina (Marseille, 23 000 000)
Kölcsönből vissza: Alejo Sarco (Borussia Mönchengladbach), Jeanuël Belocian (Wolfsburg), Noah Mbamba (Dender), Victor Boniface (Werder Bremen), Farid Alfa-Ruprecht (Bochum), Abdoulaye Faye (Lorient), Francis Onyeka (Bochum)
TÁVOZOTT: Piero Hincapié (Arsenal, kölcsön után végleg, 40 000 000), Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid, 22 000 000), Matej Kovar (PSV, kv., 5 000 000), Alejo Sarco (Gijón, 1 000 000), Kerim Alajbegovic (Juventus, 32 000 000)
Kölcsönbe: Issa Traoré (Trencsén), Francis Onyeka (Elversberg), Luca Erlein (Energie Cottbus), Abdoulaye Faye (Celta Vigo, 300 000), Noah Mbamba (Lorient, 500 000), Farid Alfa-Ruprecht (Hertha), Ernest Poku (Besiktas)
Kölcsönből vissza: Jonas Omlin (Borussia Mönchengladbach)
FC BAYERN MÜNCHEN
ÉRKEZETT: Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt, 50 000 000 euró), Iszmael Szaibari (PSV, 50 000 000 euró), Noel Aseko (Hannover, 2 500 000), Bara Sapoko Ndiaye (Gambinos Stars, 3 500 000)
Kölcsönből vissza: Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Bryan Zaragoza (Roma), Sacha Boey (Galatasaray), Joao Palhinha (Tottenham), Lovro Zvonarek (Grasshoppers), Maurice Krattenmacher (Hertha), Arijon Ibrahimovic (Heidenheim), Armindo Sieb (Mainz)
TÁVOZOTT: Daniel Perec (Southampton, kölcsön után végleg, 8 000 000), Alexander Nübel (Besiktas, 6 250 000), Jonah Kusi-Asare (Fulham), kölcsön után végleg, 6 000 000), Noel Aseko (Hannover, kv., 1 000 000), Maurice Krattenmacher (Elversberg ), Leon Goretzka (szerződése lejárt), Raphaël Guerreiro (szl.), Noël Aséko (Eintracht Frankfurt, 12 000 000), Lovro Zvonarek (Estrela Amadora, 1 500 000), Armindo Sieb (Los Angeles FC, 500 000), Joao Palhinha (Benfica, 14 000 000)
Kölcsönbe: Felipe Chávez (Magdeburg)
Kölcsönből vissza: Bara Sapoko Ndiaye (Gambinos), Nicolas Jackson (Chelsea)
BORUSSIA DORTMUND
ÉRKEZETT: Joane Gadou (RB Salzburg, 19 500 000), Kaua Prates (Cruzeiro, 7 000 000), Justin Lerma (Independiente del Valle, 4 000 000), Samuele Inácio (Dortmund II), Konsztantinosz Karecasz (Genk, 30 000 000), Kaua Prates (Cruzeiro, 7 000 000), Joey Veerman (PSV, 22 000 000), Jannisz Konsztanteliasz (PAOK, 26 000 000)
Kölcsönből vissza: Kjell Wätjen (Bochum), Diant Ramaj (Heidenheim), Cole Campbell (Hoffenheim), Julien Duranville (FC Basel)
TÁVOZOTT: Cole Campbell (Elversberg, 6 000 000), Julien Duranville (Lyon, 5 000 000), Kjell Wätjen (Midtjylland, 2 500 000), Niklas Süle (Tiefenbach , i.), Salih Özcan (Besiktas, i.), Julian Brandt (Ajax, i.), Karim Adeyemi (Barcelona, 22 000 000)
Kölcsönbe: Yan Couto (Como, 3 000 000), Almugera Kabar (NEC), Diant Ramaj (Köbenhavn)
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH
ÉRKEZETT: Isac Lidberg (Darmstadt, 3 500 000), David Herold (Karlsruhe, 3 500 000), Jan Leszczynski (Legia Warszawa, 3 000 000), Hugo Bolin (Malmö, kv., 2 000 000), Uno Zento (Simizu, 500 000), Enzo Leopold (Hannover, i.), Juhim Konoplja (Sahtar, i.), Itakura Ko (Ajax, 3 500 000)
Kölcsönbe: Hasioka Daiki (Slavia Praha)
Kölcsönből vissza: Jonas Omlin (Bayer Leverkusen), Tomas Cvancara (Celtic)
TÁVOZOTT: Rocco Reitz (RB Leipzig, 20 000 000), Fukuda Sio (Karlsruhe, kv., 700 000), Jonas Omlin (FC Basel, i.), Marvin Friedrich (Union Berlin, i.), Grant-Leon Ranos (Tenerife, 300 000), Giovanni Reyna (Strasbourg, 3 000 000), Nathan Ngoumou (Nice, i.), Nico Elvedi (Leeds United, 8 000 000)
Kölcsönbe: Tiago Pereira Cardoso (La Louviere), Haris Tabakovic (Hoffenheim), Takai Kota (Tottenham), Yannik Engelhardt (Como), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)
EINTRACHT FRANKFURT
ÉRKEZETT: Malik Pimpong (Midtjylland U19, 3 500 000), Noel Futkeu (Greuther Fürth, 1 300 000), Otávio (Estrela Amadora, 4 500 000), Noël Aséko (Bayern München, 12 000 000), Raphael Onyedika (FC Bruges, 9 000 000)
Kölcsönből vissza: Simon Simoni (Kaiserslautern), Junior Dina Ebimbe (Brest), Niels Nkounkou (Torino), Hrvoje Smolcic (Kocaelispor), Elye Wahi (Nice)
TÁVOZOTT: Nathaniel Brown (Bayern München, 50 000 000), Rasmus Nissen Kristensen (Midtjylland, 6 000 000), Hrvoje Smolcic (Corum, 1 200 000), Mahmoud Dahoud (szl.), Aurele Amenda (Coventry City, 18 000 000), Junior Dina Ebimbe (Schalke, 800 000), Michy Batshuayi (Abha, i.), Elljesz Szkiri (1. FC Köln, 1 000 000)
Kölcsönbe: Noel Futkeu (Elversberg, 1 000 000), Elye Wahi (Nice)
Kölcsönből vissza: Arnaud Kalimuendo (Nottingham)
SV 07 ELVERSBERG
ÉRKEZETT: Cole Campbell (Borussia Dortmund, 6 000 000), Lukasz Poreba (Hamburg, kv., 1 600 000), Maurice Krattenmacher (Bayern München), Luca Sirch (Kaiserslautern, i.)
Kölcsönbe: Francis Onyeka (Bayer Leverkusen), Noah Darvich (VfB Stuttgart), Noel Futkeu (Eintracht Frankfurt, 1 000 000)
TÁVOZOTT:
Kölcsönből vissza: Bambasé Conté (Hoffenheim), Jarzinho Malanga (VfB Stuttgart II), Immanuel Pherai (Hamburg)
SC FREIBURG
ÉRKEZETT: Mio Backhaus (Werder Bremen, 12 000 000), Goto Keiszuke (Anderlecht, 10 000 000), Jamamoto Rihito (St. Truiden, 7 000 000), Yannik Engelhardt (Como, 7 000 000)
Kölcsönből vissza: Berkay Yilmaz (Nürnberg), Junior Adamu (Celtic), Eren Dinkci (Heidenheim), Noah Weisshaupt (Hannover), Florent Muslija (Fortuna Düsseldorf)
TÁVOZOTT: Merlin Röhl (Everton, kv., 25 000 000), Robert Wagner (Dynamo Dresden, kv., 850 000), Junior Adamu (Schalke, 800 000), Noah Weisshaupt (Darmstadt, 500 000), Maximilian Philipp (szl.), Johan Manzambi (Aston Villa, 60 000 000)
Kölcsönbe: Eren Dinkci (Werder Bremen, 400 000)
HAMBURGER SV
ÉRKEZETT: Albert Grönbaek (Rennes, kv., 4 700 000), Kofi Amoako (Dynamo Dresden, 1 800 000), Martin Adeline (Troyes, 4 000 000), Bilal Nadir (Marseille, i.), Patson Daka (Leicester City, i.), Terem Moffi (Nice, 2 000 000)
Kölcsönbe: Sebastiaan Bornauw (Leeds United)
Kölcsönből vissza: Aboubaka Soumahoro (St.-Étienne), Immanuel Pherai (Elversberg), Emir Szahiti (Maccabi Tel Aviv)
TÁVOZOTT: Robert Glatzel (Wolfsburg, 1 700 000), Lukasz Poreba (Elversberg, kv., 1 600 000), Ransford Königsdörffer (Mainz, i.), William Mikelbrencis (szl.), Fábio Baldé (Strasbourg, 7 000 000)
Kölcsönbe: Aboubaka Soumahoro (Mallorca)
Kölcsönből vissza: Philip Otele (FC Basel), Damion Downs (Southampton), Fábio Vieira (Arsenal), Luka Vuskovic (Tottenham), Giorgi Gocsoleisvili (Sahtar)
TSG 1899 HOFFENHEIM
ÉRKEZETT: Nathan De Cat (Anderlecht, 20 000 000), Mats Rots (Twente, 12 000 000), Cajetan Lenz (Bochum, 10 000 000), Patrick Wimmer (Wolfsburg, 10 000 000), Alessandro Vogt (St. Gallen, 2 700 000), Sean Dulic (1860 München, i.), Adam Daghim (RB Salzburg, 13 000 000)
Kölcsönből vissza: Bambasé Conté (Elversberg), Dennis Geiger (Aberdeen), Arthur Chaves (Augsburg), Umut Tohumcu (Holstein Kiel), Hennes Behrens (Heidenheim), Gift Orban (Hellas Verona), Erencan Yardimci (Eintracht Braunschweig), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Nahuel Noll (Hannover)
TÁVOZOTT: Bazoumana Touré (Newcastle United, 50 000 000), Haris Tabakovic (RB Salzburg, 5 000 000), Stanley Nsoki (Union Berlin, kv., 1 500 000), Luka Duric (Paderborn, 250 000), Szalai Attila (Pogon Pogon Szczezin, kv., i.), Grischa Prömel (VfB Stuttgart, i.), Kevin Akpoguma (Frosinone, i.), Hennes Behrens (Augsburg, 3 500 000), Muhammed Damar (Wolfsburg, 5 500 000)
Kölcsönbe: Nahuel Noll (Paderborn, 500 000), Gift Orban (Amed, 1 000 000), Yannick Eduardo (Den Haag), Erencan Yardimci (Kaiserslautern, 500 000), Deniz Zeitler (Paderborn, 750 000), Umut Tohumcu (RB Salzburg, 500 000)
Kölcsönből vissza: Cole Campbell (Dortmund Deutschland)
1. FC KÖLN
ÉRKEZETT: Jahmai Simpson-Pusey (Manchester City U21, kv., 6 000 000), Jakub Kaminski (Wolfsburg, kv., 5 500 000), Luka Locsosvili (Nürnberg, 4 900 000), Tom Krauss (Mainz, kv., 3 500 000), Gideon Mensah (Auxerre, i.), Paul Okon-Engstler (Sydney FC, 1 000 000), Reigan Heskey (Manchester City U21, 2 000 000), Elljesz Szkiri (Eintracht Frankfurt, 1 000 000)
Kölcsönbe: Thijs Dallinga (Bologna, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Jusuf Gazibegovic (Sturm Graz), Julian Pauli (Dynamo Dresden)
TÁVOZOTT: Jakub Kaminski (Benfica, 17 000 000), Rasmus Carstensen (Aarhus, kv., 1 000 000), Denis Huseinbasic (Braga, i.), Eric Martel (Mainz, i.), Florian Kainz (visszavonult)
Kölcsönbe: Fynn Schenten (Roda), Jusuf Gazibegovic (Widzew Lódz), Youssoupha Niang (St. Pauli)
Kölcsönből vissza: Felipe Chávez (Bayern München II), Jahmai Simpson-Pusey (Manchester City U21), Cenk Özkacar (Valencia), Kristoffer Lund (Palermo)
RB LEIPZIG
ÉRKEZETT: Rocco Reitz (Mönchengladbach, 20 000 000), Jamamoto Ota (Kasiva Reysol, 500 000), Maxime Esteve (Burnley, 25 000 000), Örjan Nyland (Sevilla, i.)
Kölcsönbe: Christopher Nkunku (Milan, 3 000 000)
Kölcsönből vissza: Abdoul Koné (Reims), Lutsharel Geertruida (Sunderland), Eljif Elmasz (Napoli), Arthur Vermeeren (Olympique Marseille)
TÁVOZOTT: Lois Openda (Juventus, kölcsön után végleg, 42 750 000), Xaver Schlager (Nottingham, i.), Gulácsi Péter (Villarreal, 1 500 000), Yan Diomandé (Real Madrid, 125 000 000)
Kölcsönbe: Jamamoto Ota (RB Omija), Eljif Elmasz (Atalanta, 2 000 000), Lutsharel Geertruida (PSV, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Koszta Nedeljkovics (Aston Villa), Brajan Gruda (Brighton)
1. FSV MAINZ 05
ÉRKEZETT: Fabio Gruber (Nürnberg, 3 500 000), Kavaszaki Szota (Kiotó Szanga, kv., 1 000 000), Sheraldo Becker (Osasuna, kv., 500 000), Ransford Königsdörffer (Hamburg, i.), Eric Martel (1. FC Köln, i.), Alexander Schwolow (Heart), Stefan Posch (Como, 4 000 000)
Kölcsönből vissza: Hong Hjun Szok (Gent), Ben Bobzien (Dynamo Dresden), Marco Richter (Darmstadt)
TÁVOZOTT: Nikolas Veratschnig (RB Salzburg, 3 500 000), Tom Krauss (1. FC Köln, kv., 3 500 000), Arnaud Nordin (Rennes, kv., 2 200 000), Ben Bobzien (Dynamo Dresden, 1 000 000)
Kölcsönbe: Nelson Weiper (Sturm Graz)
Kölcsönből vissza: Armindo Sieb (Bayern München), Stefan Posch (Como)
SC PADERBORN 07
ÉRKEZETT: Oliver Batista Meier (Preussen Münster, 400 000), Luka Duric (Hoffenheim, 250 000), Jano ter Horst (Preussen Münster, 200 000), Gabriel Vidovic (Dinamo Zagreb, 3 000 000), Marvin Pieringer (Heidenheim, 3 000 000)
Kölcsönbe: Nahuel Noll (Hoffenheim, 500 000), Laurin Ulrich (VfB Stuttgart, 600 000)
TÁVOZOTT: Calvin Brackelmann (Augsburg, i.), Filip Bilbija (Derby County, i.), Mika Baur (Celtic, 6 300 000)
Kölcsönbe: Marco Wörner (Jahn Regensburg)
Kölcsönből vissza: Dennis Seimen (VfB Stuttgart)
FC SCHALKE 04
ÉRKEZETT: Tanaka Szatosi (Fortuna Düsseldorf, 1 000 000), Junior Adamu (Freiburg, 800 000), Mika Wallentowitz (Schalke U19), Kevin Müller (Heideheim, kv., 50 000), Maximilian Wöber (Leeds United, i.), Junior Dina Ebimbe (Eintracht Frankfurt, 900 000)
Kölcsönbe: Robin Gosens (Fiorentina)
TÁVOZOTT: Edin Dzeko (szl.)
Kölcsönbe: Mika Wallentowitz (Greuther Fürth)
Kölcsönből vissza: Moussa Ndiaye (Anderlecht)
VFB STUTTGART
ÉRKEZETT: Bilal El-Hannussz (Leicester City, kv., 15 000 000), Tim van der Leij (Waalwijk, 1 200 000), Grischa Prömel (Hoffenheim, i.), Laurin Ulrich (VfB Stuttgart II), Leo Sauer (Feyenoord, 12 500 000), Dzenan Pejcsinovics (Wolfsburg, 25 000 000)
Kölcsönből vissza: Dennis Seimen (Paderborn), Jovan Milosevic (Werder Bremen), Leonidasz Stergiu (Heidenheim)
TÁVOZOTT: Pascal Stenzel (szl.), Jovan Milosevics (Braga, 8 000 000)
Kölcsönbe: Florian Hellstern (Greuther Fürth), Noah Darvich (Elversberg), Laurin Ulrich (Paderborn, 600 000)
Kölcsönből vissza: Alexander Nübel (Bayern München)
1. FC UNION BERLIN
ÉRKEZETT: Stanley Nsoki (Hoffenheim, kv., 1 500 000), Zeno Van Den Bosch (Antwerpen, i.), Marvin Friedrich (Borussia Mönchengladbach, i.), Linus Güther (Union Berlin U19), Michel Aebischer (Pisa, 3 500 000)
Kölcsönbe: Emmanuel Latte Lath (Atlanta United)
Kölcsönből vissza: Marin Ljubicic (Fortuna Düsseldorf), László Bénes (Kayserispor), Chris Bedia (Young Boys)
TÁVOZOTT: László Bénes (Gent, 1 100 000), Alex Král (Köbenhavn, i.), Diogo Leite (szl.), Danilho Doekhi (Lazio, i.), Chris Bedia (Al-Naszr Dubaj)
SV WERDER BREMEN
ÉRKEZETT: Oskar Wójcik (Cracovia, 3 000 000), Karl Hein (Arsenal, kv., 3 000 000), Alexander Schlager (RB Salzburg, i.), Cedric Itten (Düsseldorf Deutschland, i.), Chuki (Valladolid, i.), Kenny Quetant (Le Havre, i.), Dariusz Stalmach (Magdeburg), Ludovit Reis (FC Bruges, i.)
Kölcsönbe: Niclas Füllkrug (West Ham), Eren Dinkci (Freiburg, 400 000)
Kölcsönből vissza: Skelly Alvero (Amiens), Dawid Kownacki (Hertha)
TÁVOZOTT: Mio Backhaus (Freiburg, 12 000 000), Leonardo Bittencourt (Energie Cottbus i.), Romano Schmid (Frosinone, 8 500 000), Karim Coulibaly (Strasbourg, 50 000 000)
Kölcsönből vissza: Jovan Milosevics (VfB Stuttgart), Maximilian Wöber (Leeds United), Cameron Puertas (Al-Kvadszia), Victor Boniface (Bayer Leverkusen), Isaac Schmidt (Leeds United), Szugavara Jukinari (Southampton)
AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK
VFL WOLFSBURG
ÉRKEZETT: Fabian Reese (Hertha, 8 000 000), Fraser Hornby (Darmstadt, 4 000 000), Hauke Wahl (St. Pauli, 1 800 000), Robert Glatzel (Hamburg, 1 700 000), Alessio Besio (Freiburg II, 700 000), Elvis Rexhbecaj (Augsburg, i.), Muhammed Damar (Hoffenheim, 5 500 000), Timon Wellenreuther (Feyenoord, 1 000 000), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel, 5 000 000)
Kölcsönből vissza: Nicolas Cozza (Nantes), Aster Vranckx (Sassuolo), Andreas Skov Olsen (Rangers), Mathys Angély (Anderlecht)
TÁVOZOTT: Patrick Wimmer (Hoffenheim, 10 000 000), Jakub Kaminski (1. FC Köln, kv., 5 500 000), Bartol Franjic (Venezia, kv., 1 125 000), Jonas Wind (Braga, i.), Kevin Paredes (Utrecht, i.), Nicolas Cozza (szl.), Lovro Majer (AEK Athén, 6 000 000), Dzenan Pejcsinovics (VfB Stuttgart, 25 000 000), Konsztantinosz Kulierakisz (Roma, 16 500 000)
Kölcsönbe: Andreas Skov Olsen (Basaksehir), Jan Bürger (PEC), Kamil Grabara (Juventus, 700 000)
Kölcsönből vissza: Jesper Lindström (Napoli), Jenson Seelt (Sunderland), Adam Daghim (RB Salzburg), Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen)
1. FC HEIDENHEIM 1846
ÉRKEZETT: Paul Hennrich (Hoffenheim II, 1 500 000), Marcel Costly (Ingolstadt, 1 000 000), Michael Heule (Thun, 2 750 000)
TÁVOZOTT: Thomas Keller (Dynamo Dresden, kv., 1 000 000), Kevin Müller (Schalke, kv., 50 000), Omar Traoré (Udinese, i.), Niklas Dorsch (Toronto, 3 650 000), Marvin Pieringer (Paderborn, 3 000 000), Benedikt Gimber (Granada, i.)
Kölcsönbe: Adrian Beck (Osnabrück)
Kölcsönből vissza: Hennes Behrens (Hoffenheim), Leonidasz Sztergiu (VfB Stuttgart), Eren Dinkci (Freiburg), Arijon Ibrahimovic (Bayern München), Diant Ramaj ( Borussia Dortmund)
FC ST. PAULI
ÉRKEZETT: Branimir Hrgota (Greuther Fürth, i.), Dimitar Mitov (Aberdeen, 400 000), Rony Jansson (Kalmar, 400 000)
Kölcsönbe: Youssoupha Niang (1. FC Köln)
TÁVOZOTT: Hauke Wahl (Wolfsburg, 1 800 000), Danel Sinani (Sampdoria, i.), Nikola Vasilj (Al-Dirijah, i.), Manolisz Szaliakasz (Olympiakosz, 1 300 000), Jackson Irvine (Cerezo Oszaka)
Kölcsönből vissza: James Sands (New York City), Andréas Hountondji (Burnley)
Lezárva csütörtökön, vastaggal az elmúlt hét igazolásai. (B. J.)