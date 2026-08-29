Ki ér a Bayern nyomába és mire megy Orbánékkal a Bundesliga első argentin edzője? – idényrajt

IDÉN IS CSODA LENNE BEÉRNI A BAYERNT – AZ ÉLMEZŐNY

A Bayern München a megszokottnál is magasabbra tette a lécet az előző idényben: a Vincent Kompany vezette csapat 16 ponttal végzett a második Borussia Dortmund előtt, Bundesliga-rekordot jelentő 122 gólt szerezve és mindössze 36-ot kapva, mindössze egyetlen vereséget elszenvedve. Emellett a Német Kupát is megnyerte.

A nyár során apró változtatások történtek a keretben: Frankfurtból megszerezték a védelembe Nathaniel Brownt, félelmetes támadósorukba pedig a PSV Eindhoventől Iszmael Szaibarit, aki az európai aranycipős Harry Kane, továbbá Luis Díaz és Michael Olise mellé csatlakozik. Nem gyengített rajtuk az sem, hogy szerződésük lejártával elengedték Leon Goretzkát és Raphaël Guerreirót, Joao Palhinhát pedig eladták a Benficának.

Az elmúlt 14 idényből 13 alkalommal aranyérmet szerző Bayern játékosállománya továbbra is kimagaslik a Bundesliga mezőnyéből. Nem csoda tehát, hogy az Opta szuperszámítógépe 10 ezer kalkulációja alapján 76.7%-os esélyt ad a bajorok címvédésére, a BL-indulást érő első négy helyezés valamelyikének megszerzésére pedig 98.4%-ot.

A klubnál egyedül Jamal Musiala állapota miatt van ok aggodalomra: a fiatal játékos neurológiai rendellenességgel küzd, emiatt a felkészülési időszakban két mérkőzésen is összeesett. A klub és ő maga is igyekezett nyugtatni az aggódókat, közölvén: jól reagált a gyógyszeres kezelésre, és újra edzésbe állt, az viszont még kérdéses, hogy mikor játszhat legközelebb.

A Borussia Dortmundnak a legnagyobb (az Opta szerint 23%-nyi) esélye az ezüstéremre van. A fekete-sárgák a legutóbbi 14 idényben bejutottak a Bajnokok Ligájába és nem valószínű, hogy nem jön össze a sorozatban tizenötödik BL-kvalifikáció, még annak ellenére sem, hogy nigériai-román származású német szélsője, Karim Adeyemi a Barcelonába távozott és a gólvágó Serhou Guirassy klubváltása is elképzelhető. A BVB legnagyobb erőssége az előző idényben az volt, hogy még a Bayern Münchennél is jobban védekezett, kettővel kevesebb, mindössze 34 gólt kapott. Az újabb ezüsthöz meg kell őrizniük a hátsó alakzat remek működését.

A dortmundi szurkolók kíváncsian várják, mit láthatnak majd nyáron igazolt görög szélsőduójuktól: a Genktől megszerzett 18 esztendős Kosztantinosz Karecasztól és a PAOK-tól érkezett Janisz Konsztanteliasztól.

Végül maradt Lipcsében a klubot 2015 óta erősítő Willi Orbán (Fotó: Getty Images)

A Bundesliga történelmének első argentin vezetőedzője, Martín Demichelis irányításával vág neki az új idénynek az RB Leipzig, amelynek kerete több ponton átalakult és olyan nevek hagyták el a klubot, mint a rendkívül tehetséges elefántcsontparti szélső, a Real Madridba szerződő Yan Diomandé. Gulácsi Péter is távozott – a Villarrealba –, így már csak egy magyar játékosa maradt a lipcseieknek, Willi Orbán, s a 33 esztendős hátvéd is kevésen múlt, hogy nem igazolt el a klubtól. Július végén közel járt ahhoz, hogy aláírjon a szaúdi al-Dirijahhoz, ám mivel védőtársa, Abdoul Koné vállsérülést szenvedett, végül nem adták el. A húszéves védőtehetség időközben már nagyjából rendbe jött, így nagy csatát vívhat a kezdő tizenegybe kerülésért a klubot korábban csapatkapitányként, jelenleg pedig az ötfős játékostanács tagjaként szolgáló Orbánnal. A magyar védő megállapodása egyébként az idény végén lejár Lipcsében, s a Sport Bild korábban arról írt, nem terveznek hosszabbítani vele. Jó kérdés, az új edző milyen szerepet szán neki, az azonban biztos: luxus lenne nélkülözni a rutinját a három fronton – Bundesliga, Bajnokok Ligája, Német Kupa – helytállni igyekvő RB Leipzigból.

A kaotikus, két edzőváltást is hozó idényét követően immár a Toulouse-tól érkezett Carles Martínez irányításával vág neki a Bundesliga új kiírásának az előző idény hatodikja, a Bayer Leverkusen. A keretüket több ponton átalakító gyógyszergyáriak nagy csatát vívnak majd a Bajnokok Ligáját érő helyekért a BL-be egymás után második alkalommal bejutó Stuttgarttal.

A négy BL-, továbbá egy-egy El- és Kl-helyért zajló küzdelembe jó eséllyel beleszól az ősszel az El-ben a Ferencvárossal is összecsapó Hoffenheim, a Konferencialiga alapszakaszába bejutó Freiburg, valamint az idén csak a belföldi mezőnyben pályára lépő Frankfurt és a Mainz is.

RÉG VOLT ILYEN KEVÉS MAGYAR A BUNDESLIGÁBAN

A lipcsei Willi Orbán és az Union Berlin kötelékébe tartozó Schäfer András – mindössze két magyar játékos tartozik jelenleg valamelyik Bundesliga-klub első keretéhez. Olyan legutóbb a 2014–2015-ös idényben fordult elő, hogy az egész idény során csak két honfitársunk lépett pályára a német élvonalban, az akkoriban a Hoffenheimben futballozó Szalai Ádám és a Hamburgban játszó Stieber Zoltán személyében.

Schäfer Andrást jelenleg az idény végéig köti szerződés az Union Berlinhez (Fotó: Getty Images)

A KIESŐZÓNA ÁRNYÉKÁBAN

Bár nincs a legjobban veszélyeztetettek között, de intő jel lehet az előző idény utolsó harmada az Union Berlin számára. Schäfer Andrásék a svájci Thunnal történelme első bajnoki címét megszerző Mauro Lustrinelli vezetésével vágnak neki a következő kiírásnak. Az új edző egyik legfontosabb feladata így az lesz, hogy stabilizálja valamelyest a berlinieket, hogy ne kelljen aggódniuk az idény utolsó szakaszában. A keret erőssége alapján azonban az komoly meglepetés lenne, ha az Eisern a középmezőnynél előrébb végezne.

Három idény után visszatér a Schalke, amely 40 esztendős veterán csatárával, az idén nyáron a második vb-jén szereplő bosnyák Edin Dzekóval is szerződést hosszabbított. A gólokat azonban valószínűleg már nem tőle várják hétről hétre, hanem például a Freiburgból megszerzett Junior Adamutól. A védelmüket is fejleszteniük kell a gelsenkirchenieknek a bennmaradáshoz, ezen a téren pedig nagy fegyvertényt jelent, hogy kölcsönkapták a Fiorentinától a rutinos bal(szélső)hátvédet, Robin Gosenst.

Edin Dzeko (balra) több mint 15 év után játszhat újra a Bundesligában (Fotó: Getty Images)

A Bundesliga történelmének 59., egyben a valaha volt legkisebb településről érkező csapata lett az Elversberg. Otthonukat, a Saar-vidéki Spiesen-Elversberget mindössze 13 ezren lakják. A másodosztályba is mindössze három éve jutottak fel először; a keretük nem lett sokkal erősebb, mint az előző idényben, ám ezen körülmények mellett abszolút nincs nagy elvárás az irányukba a klubvezetés részéről.

A Dárdai Bencét is foglalkoztató Wolfsburgot az osztályozó során kiejtő és ezzel az élvonalba hat év után visszatérő Paderborn számít a legtöbb adatelemző oldalnál a kiesés egyik legnagyobb esélyesének. Eddig ráadásul háromból egy alkalommal sem tudtak bennmaradni. Nagy csatát vívhatnak még élvonalbeli tagságuk meghosszabbítása érdekében a Hamburggal, a Kölnnel és a Werder Bremennel is.