Érdekes kihívás lesz: a Honvéd vagy a ZTE mászik ki a gödörből?

Tavaly ilyenkor jóval könnyebb volt kijelölni az NB I mezőnyéből, kinek forog veszélyben az élvonalbeli tagsága. Azért vált nehezebbé a dolgunk, mert az idén sok csapat kezdte gyenge játékkal vagy gyenge eredményekkel a bajnokságot. A Ferencváros nyilvánvalóan kakukktojás az alsóházban, mert a nyári európai kupaselejtezők árnyékában az eddig lejátszott három bajnoki nem osztott, nem szorzott. A közepes teljesítmény biztosan javul majd, váratlan lenne, ha nem a bajnoki címért küzdenének majd a zöld-fehérek. Ugyanez nem mondható el a három keleti csapatról: bár a Nyíregyháza már két meccset is megnyert, a Kisvárda és a Debrecen pedig három-három alkalommal is elkerülte a vereséget, egyáltalán nem láthattunk meggyőző játékot hármuktól. Ugyanakkor jobb helyzetben várják a hatodik fordulót, mint a szombaton egymás ellen pályára lépő Kispest-Honvéd és Zalaegerszeg.

A kispestiek találkozói ez idáig rendkívül szorosan és izgalmasan alakultak, de a hajrában esett gólokkal nincs szerencséjük: a 75. perc után eddig három gólt szereztek, viszont négyet is kaptak, így noha döntetlenre mentettek kétszer is, a Vasas és az MTK ellen győzelmeket buktak el (persze az MTK ellen Tomás Tujvel peches, ritkán látható hibája is kellett ehhez). A védekezés nem állt össze, majdnem két várható gólt termelnek az ellenfelek a helyzeteik alapján meccsenként, viszont egyértelmű, hogy a rendkívül fiatal középpálya ellenére (a Konferencialigában az ETO-tól hetet kapó Atert Bissentől a héten érkező Reda ed-Darraddzsal igyekezett erősíteni a poszton vezetőség) nehéz legyőzni a csapatot, a tizenegyeseket nem számítva majdnem 1.75 várható gólja van meccsenként az eggyel kevesebbet játszó Honvédnak. A ZTE FC legutóbb április 21-én járt a Bozsik Arénában: a Mol Magyar Kupa elődöntőjét tizenegyespárbaj után megnyerte, s ugyan akkor már látszott, hogy kezd elfáradni a csapat, a bajnokságban még a dobogóért küzdött, és a kupagyőzelemért játszhatott néhány hét múlva a Puskás Arénában. Rá sem lehet ismerni a zalaiakra.

A játékosértékesítésekből remek nyarat bonyolít a klub, Szendrei Norbertért újabb jelentős összeg érkezett az Újpesttől, de a gazdasági hatékonyságra, fenntarthatóságra épülő filozófiával ugyanabba a folyóba lépett, mint tavaly. A nyári eredmények gyatrák, s bár a játék alapján háromnál több pontja is lehetne az együttesnek, a védekezése félelmetesen gyenge (Akpe Victory és Várkonyi Bence távozása látványos űrt hagyott Gundel-Takács Bence kapuja előtt). Az ellenfelek egyelőre átrobognak a csapaton, amely csak kettővel kapott több gólt, mint amennyit a helyzetek minősége alapján kellett volna.

A Kispestnek és a ZTE-nek is kulcsfontosságú a szombati találkozó: a hazaiaknak végre meglehet a feljutás után az első, megnyugvást jelentő siker, amely a fiataloknak is hatalmas önbizalmat adna, a zalaiak pedig a zuhanyhíradó szerint nem túl rózsás öltözői hangulaton javíthatnának. Mindenesetre a két csapat eddigi védekezése alapján újabb gólokban gazdag meccsre van kilátás.

LABDARÚGÓ NB I

6. FORDULÓ

Augusztus 28., péntek

Debreceni VSC–MTK Budapest 2–2

Augusztus 29., szombat

14.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

17.00: Kispest-Honvéd FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Újpest FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 30., vasárnap

16.30: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)

19.00: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)