Bundesliga: égzengés várható a Régi Erdészháznál

Berlin felett az ég kissé borongós, helyenként csepereg az eső, még a város legnagyobb kerületének, a Treptow-Köpenicknek a Spree-folyó kiglancolt partszakaszán, vagy a Wuhlheide hatalmas erdős parkos területén sem kifejezetten barátságos az idő, arra pedig szinte semmilyen jel nem utal, hogy újra kezdődik a környéken a Bundesliga-őrület.

A történelmi városmagnak és az erdős, folyós, tavas vidéknek az Union Berlin a legfőbb futballbüszkesége, és bár szombaton az Eintracht Frankfurtot fogadja az új idény első fordulójában, még a klub stadionjánál sincs gyakorlatilag semmi mozgás. A nyár végi hangulatot idéző útépítési munkálatok mellett szinte észrevétlenül hirdeti egy-egy tábla, hogy érkezik az Eintracht, a létesítmény parkolója szinte üres, csak néhány kertésznek tűnő klubalkalmazott nyírja az Öreg Erdészház (Alte Försterei) előtti, eleve makulátlan gyepet.

Érdemes egy gondolatra kitérni az Erdészházra, a klub stadionját ugyanis róla nevezték el (Stadion An der Alten Försterei, ami annyit tesz Stadion a Régi Erdészháznál), mégpedig azért, mert a meccsekre érkező szurkolóknak el kellett magyarázni, hová menjenek, a helyiek pedig egyszerűen úgy hivatkoztak rá, hogy a meccs ott lesz „a régi erdészháznál”. Ez a gyakorlatias megnevezés az évtizedek során annyira beépült a köztudatba, hogy hivatalossá vált, de ami igazán széppé teszi, hogy a modern futballvilágban, amelyben a stadionokat a különböző szponzori szerződések miatt rendre átnevezik, az Unionnál a szurkolók és a klub mereven ragaszkodnak a tradícióhoz.

A szurkolói bolt, az „Union Zeughaus” már kevésbé tradicionális, tekintve, hogy hajókonténerekből lett felhúzva (pontosabban lerakva) a patinás stadion és a hagyományőrző Erdészház mellé. A Zeughaus történelmi német kifejezés, amely fegyvertárat vagy hadszertárat jelent (ahol a katonák felszerelését és fegyvereit őrizték), a klub pedig ezzel utal arra, hogy a szurkolók itt „fegyverkezhetik fel” magukat a meccsekre mezekkel, sálakkal és zászlókkal. Más kérdés, hogy a meccs előtti napon gyakorlatilag több eladó volt bent, mint érdeklődő, netán „felfegyverkező” szurkoló.

„Ez legfeljebb vihar előtti csend, mert holnap égzengés lesz, itt pedig egy gombostűt sem lehet majd leejteni, a stadionban pedig, mint mindig, abszolút telt ház lesz” – világosította fel lapunkat, Charlotte, az Zeughaus eladója, aki azt is elmondta, hogy az Eintracht elleni meccsre már réges-régen elfogyott az összes belépő, a fordulók előtt a bérletesek után fennmaradó néhány ezer elérhető jegyet rendszerint kisorsolják a jelentkezők között.

Pénteken tehát még nyugalom honolt, de szombaton már égzengés várható a Régi Erdészháznál álló stadionban, ahol a hazaiakat erősítő Schäfer András a kilencvenkilencedik Bundesliga-mérkőzésére készül.