Nemzeti Sportrádió

Bundesliga: égzengés várható a Régi Erdészháznál

GYENGE BALÁZSGYENGE BALÁZS
• Berlin
2026.08.29. 09:10
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Kezdődik a tánc! A Bundesliga első fordulójában Schäfer András és az Union Berlin a Frankfurt ellen cifrázhatja (Fotó: Getty Images)
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Union Berlin Schäfer András Bundesliga német foci
Szombaton az Eintracht Frankfurt ellen hazai pályán kezdi meg az új idényt az Union Berlin, és ugyan a meccs előtti napon még csend honolt a hagyományőrző stadion környékén, a bajnokira garantált a telt ház. Az idénynyitómeccs Schäfer András számára is különleges lesz.

Berlin felett az ég kissé borongós, helyenként csepereg az eső, még a város legnagyobb kerületének, a Treptow-Köpenicknek a Spree-folyó kiglancolt partszakaszán, vagy a Wuhlheide hatalmas erdős parkos területén sem kifejezetten barátságos az idő, arra pedig szinte semmilyen jel nem utal, hogy újra kezdődik a környéken a Bundesliga-őrület.

A történelmi városmagnak és az erdős, folyós, tavas vidéknek az Union Berlin a legfőbb futballbüszkesége, és bár szombaton az Eintracht Frankfurtot fogadja az új idény első fordulójában, még a klub stadionjánál sincs gyakorlatilag semmi mozgás. A nyár végi hangulatot idéző útépítési munkálatok mellett szinte észrevétlenül hirdeti egy-egy tábla, hogy érkezik az Eintracht, a létesítmény parkolója szinte üres, csak néhány kertésznek tűnő klubalkalmazott nyírja az Öreg Erdészház (Alte Försterei) előtti, eleve makulátlan gyepet. 

Érdemes egy gondolatra kitérni az Erdészházra, a klub stadionját ugyanis róla nevezték el (Stadion An der Alten Försterei, ami annyit tesz Stadion a Régi Erdészháznál), mégpedig azért, mert a meccsekre érkező szurkolóknak el kellett magyarázni, hová menjenek, a helyiek pedig egyszerűen úgy hivatkoztak rá, hogy a meccs ott lesz „a régi erdészháznál”. Ez a gyakorlatias megnevezés az évtizedek során annyira beépült a köztudatba, hogy hivatalossá vált, de ami igazán széppé teszi, hogy a modern futballvilágban, amelyben a stadionokat a különböző szponzori szerződések miatt rendre átnevezik, az Unionnál a szurkolók és a klub mereven ragaszkodnak a tradícióhoz. 

A szurkolói bolt, az „Union Zeughaus” már kevésbé tradicionális, tekintve, hogy hajókonténerekből lett felhúzva (pontosabban lerakva) a patinás stadion és a hagyományőrző Erdészház mellé. A Zeughaus történelmi német kifejezés, amely fegyvertárat vagy hadszertárat jelent (ahol a katonák felszerelését és fegyvereit őrizték), a klub pedig ezzel utal arra, hogy a szurkolók itt „fegyverkezhetik fel” magukat a meccsekre mezekkel, sálakkal és zászlókkal. Más kérdés, hogy a meccs előtti napon gyakorlatilag több eladó volt bent, mint érdeklődő, netán „felfegyverkező” szurkoló.

 „Ez legfeljebb vihar előtti csend, mert holnap égzengés lesz, itt pedig egy gombostűt sem lehet majd leejteni, a stadionban pedig, mint mindig, abszolút telt ház lesz” – világosította fel lapunkat, Charlotte, az Zeughaus eladója, aki azt is elmondta, hogy az Eintracht elleni meccsre már réges-régen elfogyott az összes belépő, a fordulók előtt a bérletesek után fennmaradó néhány ezer elérhető jegyet rendszerint kisorsolják a jelentkezők között. 

Pénteken tehát még nyugalom honolt, de szombaton már égzengés várható a Régi Erdészháznál álló stadionban, ahol a hazaiakat erősítő Schäfer András a kilencvenkilencedik Bundesliga-mérkőzésére készül.

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NÉMET BUNDESLIGA
1. FORDULÓ
SZOMBAT
15.30: Elversberg–Bayer Leverkusen
15.30: 1. FC Köln–Hoffenheim
15.30: Mainz–Paderborn
15.30: RB Leipzig–Mönchengladbach (Tv: Arena4)
15.30: Union Berlin–Eintracht Frankfurt
18.30: Borussia Dortmund–Hamburg (Tv: Arena4)
VASÁRNAP
15.30: Freiburg–Werder Bremen (Tv: Arena4)
17.30: Augsburg–Schalke (Tv: Arena4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Bayern München–VfB Stuttgart 5–1 (Upamecano 21., Olise 55., Vagnoman 57. – öngól, Pavlovic 82., L. Díaz 90+2., ill. Vagnoman 52.)

 

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