Nagyon szoros versenyben Cooper Flagg lett az év újonca az NBA-ben – videó

2026.04.28. 09:47
Egymás ellen a két jó barát: Cooper Flagg (jobbra) megelőzte Kon Knueppelt a voksoláson, de az alapszakaszból csak utóbbi jutott tovább (Fotó: Getty Images)
Cooper Flagg Itt van Amerika! az év újonca Dallas Mavericks
Szoros versenyben Cooper Flagg, a Dallas Mavericks játékosa lett az év újonca az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban (NBA) – jelentette be a liga magyar idő szerint keddre virradóra.

A 19 éves Cooper Flagg a legendás Michael Jordan óta (1984–85) az első újonc, aki a pontok (21), a lepattanók (6.7), a gólpasszok (4.5) és a labdaszerzések (1.2) rangsorában is csapata legjobbja volt a szezonban. Flagg első NBA-idényének egyik csúcspontja az Orlando elleni áprilisi meccs volt, amelyen 51 pontot szerzett – ő lett a liga történetének első tizenéves játékosa, aki áttörte az ötvenpontos határt.

Flagg és korábbi egyetemi csapattársa, a szintén a Duke „keltetőjéből” kikerülő, 273 hárompontosával az NBA-idény triplakirályaként záró Kon Knueppel (Charlotte) között mindössze 26 pont döntött a 100 szakíróból és szakkommentátorból álló zsűri szavazásán. A rájátszásban idén egyikük sem mutathatja meg magát: Flagg csapata nem élte túl az alapszakaszt, a Charlotte pedig a play-inben ragadt.

Amióta (2002) a legjobb újoncról döntő voksolás a jelenlegi formában zajlik, ez volt a második legszorosabb végeredmény (2022-ben Scottie Barnes csupán 15 ponttal előzte meg Evan Mobleyt). Korábban akadt még kiélezettebb versengés, háromszor meg is osztották a díjat – 2000-ben Elton Brand és Steve Francis, 1995-ben Grant Hill és Flagg jelenlegi edzője, Jason Kidd, illetve 1971-ben Dave Cowens és Geoff Petrie között.

Az idei NBA-alapszakasz befejezése óta már több díj nyertesélt kihirdették: az év legjobban védekező játékosa Victor Wembanyama (San Antonio), a legjobb hatodik ember Keldon Johnson (San Antonio), a hajrábeli döntő pillanatok embere Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), a legtöbbet fejlődő játékos Nickeil Alexander-Walker (Atlanta) lett, míg a sportszerűségi díjat Derrick White (Boston) kapta meg.

 

