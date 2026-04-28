Nagyon szoros versenyben Cooper Flagg lett az év újonca az NBA-ben – videó

A 19 éves Cooper Flagg a legendás Michael Jordan óta (1984–85) az első újonc, aki a pontok (21), a lepattanók (6.7), a gólpasszok (4.5) és a labdaszerzések (1.2) rangsorában is csapata legjobbja volt a szezonban. Flagg első NBA-idényének egyik csúcspontja az Orlando elleni áprilisi meccs volt, amelyen 51 pontot szerzett – ő lett a liga történetének első tizenéves játékosa, aki áttörte az ötvenpontos határt.

Flagg és korábbi egyetemi csapattársa, a szintén a Duke „keltetőjéből” kikerülő, 273 hárompontosával az NBA-idény triplakirályaként záró Kon Knueppel (Charlotte) között mindössze 26 pont döntött a 100 szakíróból és szakkommentátorból álló zsűri szavazásán. A rájátszásban idén egyikük sem mutathatja meg magát: Flagg csapata nem élte túl az alapszakaszt, a Charlotte pedig a play-inben ragadt.

A global media panel of 100 voters selected the 2025-26 Kia NBA Rookie of the Year.



The 26-point gap between the top two finishers is the second smallest since the current voting format began in 2002-03, behind only a 15-point gap in 2021-22.



Amióta (2002) a legjobb újoncról döntő voksolás a jelenlegi formában zajlik, ez volt a második legszorosabb végeredmény (2022-ben Scottie Barnes csupán 15 ponttal előzte meg Evan Mobleyt). Korábban akadt még kiélezettebb versengés, háromszor meg is osztották a díjat – 2000-ben Elton Brand és Steve Francis, 1995-ben Grant Hill és Flagg jelenlegi edzője, Jason Kidd, illetve 1971-ben Dave Cowens és Geoff Petrie között.

Az idei NBA-alapszakasz befejezése óta már több díj nyertesélt kihirdették: az év legjobban védekező játékosa Victor Wembanyama (San Antonio), a legjobb hatodik ember Keldon Johnson (San Antonio), a hajrábeli döntő pillanatok embere Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), a legtöbbet fejlődő játékos Nickeil Alexander-Walker (Atlanta) lett, míg a sportszerűségi díjat Derrick White (Boston) kapta meg.