NHL: a kétszeres címvédő Florida lemarad a rájátszásról

A Florida Panthers a 2018–2019-es idény óta minden bajnokságban bejutott a rájátszásba, és miután 2023-ban elveszítette a Vegas Golden Knights elleni döntőt, a legutóbbi két idényben ő lett a Stanley-kupa győztese.

Triplázás viszont már biztosan nem lesz belőle, hiszen a floridaiak vasárnap kikaptak a Pittsburgh Penguins otthonában, így matematikailag is biztossá vált, hogy lemaradnak a playoffról.

A Pittsburgh kiválósága, Sidney Crosby góllal és gólpasszal járult hozzá csapata sikeréhez, Richard Rakell pedig duplázott.

Hazai pályán ért véget a Montreal nyolcmérkőzéses győzelmi sorozata, a kanadaiak ugyanis ütött gól nélkül kaptak ki a New Jersey Devilstől. Cole Caufield tovább várhat arra, hogy a Montreal első 50 gólos játékosa legyen Stéphane Richer óta, aki az 1989–1990-es idényben 51 gólig jutott.

Bár a New York Rangers már nem érhet oda a rájátszásra, a csapat jó formába lendült az alapszakasz hajrájára, hiszen az utóbbi hat meccséből ötöt megnyert. A Rangers vasárnap este a Washingtonnak vágott nyolcat, Will Cuylle pályafutása első tripláját jegyezte az NHL-ben.

Hazai pályán maradt alul a ligaelső Colorado Avalanche, amely Robert Thomas triplája miatt kapott ki a St. Louistól. Hosszabbításban, kettős emberelőnyben ütött góllal győzött a Philadelphia a Boston ellen, míg a Minnesotában Kirill Kaprizov három gólt szerzett csapata detroiti győzelme alkalmával.

JÉGKORONG

NHL, ALAPSZAKASZ

Detroit Red Wings–Minnesota Wild 4–5

Pittsburgh Penguins–Florida Panthers 5–2

Philadelphia Flyers–Boston Bruins 2–1 – hosszabbítás után

Ottawa Senators–Carolina Hurricanes 6–3

Montreal Canadiens–New Jersey Devils 0–3

New York Rangers–Washington Capitals 8–1

Colorado Avalanche–St. Louis Blues 2–3