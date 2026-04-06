NBA: Cooper Flagg 45 ponttal vezette győzelemre a Mavst a Lakers ellen

A játéknap kiemelkedő egyéni teljesítménye a 19 éves Cooper Flagg nevéhez fűződött, aki 45 ponttal segítette csapatát, a Dallas Maverickset 134–128-as győzelemhez a Los Angeles Lakers ellen. A vendégeknél LeBron James 30 pontig jutott.

A címvédő Oklahoma City Thunder 146 pontot dobott a Utah Jazz ellen, sikere egy percig sem forgott veszélyben. Az OKC sorozatban az ötödik diadalának örülhetett.

Végletekig kiélezett mérkőzést játszott egymás ellen a Golden State Warriors és a Houston Rockets: végül egyetlen pont különbséggel, 117–116-ra nyert a Rockets. A két csapat két korszakos játékosegyénisége közül Kevin Durant 31 pontot dobott a vendégeknél (a mindent eldöntő kosár is az ő nevéhez fűződött 11.1 másodperccel a meccs vége előtt), míg a GSW-nél a két hónapos kihagyás után visszatérő Stephen Curry 29 ponttal zárt. A houstoniak nagy formában vannak, sorozatban a hatodik győzelmüknek örülhettek az alapszakaszban.

NBA

ALAPSZAKASZ

Chicago Bulls–Phoenix Suns 100–120

Boston Celtics–Toronto Raptors 115–101

Brooklyn Nets–Washington Wizards 121–115

Milwaukee Bucks–Memphis Grizzlies 131–115

Cleveland Cavaliers–Indiana Pacers 117–108

New Orleans Pelicans–Orlando Magic 108–112

Minnesota Timberwolves–Charlotte Hornets 108–122

Oklahoma City Thunder–Utah Jazz 146–111

Dallas Mavericks–Los Angeles Lakers 134–128

Sacramento Kings–Los Angeles Clippers 109–138

Golden State Warriors–Houston Rockets 116–117