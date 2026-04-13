NBA: a Denver befutott harmadiknak Nyugaton, a Toronto csípte el a keleti ötödik helyet

A főcsoportok első hat helyezettje bejutott a rájátszásba. A 7–10. helyezettek a kétlépcsős, úgynevezett play-in tornán vesznek részt április 14. és 17. között: keleten a Philadelphia–Orlando mérkőzés győztese bejut a playoffba, a vesztes a Charlotte–Miami csata továbbjutója ellen javíthat, míg Nyugaton a Phoenix–Portland párbaj nyertese kapja a playoff 7. kiemelési számát, a vesztes az LA Clippers–Golden State csata győztesével játszik a nyolcadik szabad helyért.

A csuklóját fájlaló Nikola Jokicsnak mindenképpen pályára kellett lépnie, hogy választható legyen a hagyományos idényvégi szavazásokon, és ha már ott volt, idénybeli 65. mérkőzésének első félidejében szerzett 23 pontjával megalapozta a Denver győzelmét (a másodikban már nem is játszott). A sikerükkel a Nyugati főcsoport harmadik helyét elcsípő denveriek soraiban Julian Strawther 25, Jonas Valanciunas 16 pontig jutott, a San Antonio legjobb dobója De'Aaron Fox volt 24 ponttal. A texasiak francia klasszisa, Victor Wembanyama kisebb bordasérülésből gyógyul, és mivel ő már teljesítette a választhatóság kritériumát, nem lépett pályára.

NBA, ALAPASZAKASZ, UTOLSÓ JÁTÉKNAP

Boston Celtics–Orlando Magic 113–108

Cleveland Cavaliers–Washington Wizards 130–117

Indiana Pacers–Detroit Pistons 121–133

Miami Heat–Atlanta Hawks 143–117

New York Knicks–Charlotte Hornets 96–110

Philadelphia 76ers–Milwaukee Bucks 126–106

Toronto Raptors–Brooklyn Nets 136–101

Dallas Mavericks–Chicago Bulls 149–128

Houston Rockets–Memphis Grizzlies 132–101

Los Angeles Clippers–Golden State Warriors 115–110

Los Angeles Lakers–Utah Jazz 131–107

Minnesota Timberwolves–New Orleans Pelicans 132–126

Oklahoma City Thunder–Phoenix Suns 103–135

Portland Trail Blazers–Sacramento Kings 122–110

San Antonio Spurs–Denver Nuggets 118–128