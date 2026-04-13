NBA: a Denver befutott harmadiknak Nyugaton, a Toronto csípte el a keleti ötödik helyet
A főcsoportok első hat helyezettje bejutott a rájátszásba. A 7–10. helyezettek a kétlépcsős, úgynevezett play-in tornán vesznek részt április 14. és 17. között: keleten a Philadelphia–Orlando mérkőzés győztese bejut a playoffba, a vesztes a Charlotte–Miami csata továbbjutója ellen javíthat, míg Nyugaton a Phoenix–Portland párbaj nyertese kapja a playoff 7. kiemelési számát, a vesztes az LA Clippers–Golden State csata győztesével játszik a nyolcadik szabad helyért.
A csuklóját fájlaló Nikola Jokicsnak mindenképpen pályára kellett lépnie, hogy választható legyen a hagyományos idényvégi szavazásokon, és ha már ott volt, idénybeli 65. mérkőzésének első félidejében szerzett 23 pontjával megalapozta a Denver győzelmét (a másodikban már nem is játszott). A sikerükkel a Nyugati főcsoport harmadik helyét elcsípő denveriek soraiban Julian Strawther 25, Jonas Valanciunas 16 pontig jutott, a San Antonio legjobb dobója De'Aaron Fox volt 24 ponttal. A texasiak francia klasszisa, Victor Wembanyama kisebb bordasérülésből gyógyul, és mivel ő már teljesítette a választhatóság kritériumát, nem lépett pályára.
Bővebben később…
NBA, ALAPASZAKASZ, UTOLSÓ JÁTÉKNAP
Boston Celtics–Orlando Magic 113–108
Cleveland Cavaliers–Washington Wizards 130–117
Indiana Pacers–Detroit Pistons 121–133
Miami Heat–Atlanta Hawks 143–117
New York Knicks–Charlotte Hornets 96–110
Philadelphia 76ers–Milwaukee Bucks 126–106
Toronto Raptors–Brooklyn Nets 136–101
Dallas Mavericks–Chicago Bulls 149–128
Houston Rockets–Memphis Grizzlies 132–101
Los Angeles Clippers–Golden State Warriors 115–110
Los Angeles Lakers–Utah Jazz 131–107
Minnesota Timberwolves–New Orleans Pelicans 132–126
Oklahoma City Thunder–Phoenix Suns 103–135
Portland Trail Blazers–Sacramento Kings 122–110
San Antonio Spurs–Denver Nuggets 118–128
|AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|KELETI FŐCSOPORT
|1. Detroit Pistons
82
60
22
9657–8988
0.732
|2. Boston Celtics
82
56
26
9418–8787
0.683
|3. New York Knicks
82
53
29
9549–9030
0.646
|4. Cleveland Cavaliers
82
52
30
9801–9464
0.634
|5. Toronto Raptors
82
46
36
9400–9168
0.561
|6. Atlanta Hawks
82
46
36
9714–9516
0.561
|7. Philadelphia 76ers
82
45
37
9502–9517
0.549
|8. Orlando Magic
82
45
37
9491–9439
0.549
|9. Charlotte Hornets
82
44
38
9513–9117
0.537
|10. Miami Heat
82
43
39
9911–9720
0.524
|11. Milwaukee Bucks
82
32
50
9072–9581
0.390
|12. Chicago Bulls
82
31
51
9537–9964
0.378
|13. Brooklyn Nets
82
20
62
8686–9505
0.244
|14. Indiana Pacers
82
19
63
9219–9874
0.232
|15. Washington Wizards
82
17
65
9258–10240
0.207
|NYUGATI FŐCSOPORT
|1. Oklahoma City Thunder
82
64
18
9760–8846
0.780
|2. San Antonio Spurs
82
62
20
9826–9145
0.756
|3. Denver Nuggets
82
54
28
10010–9588
0.659
|4. Los Angeles Lakers
82
53
29
9540–9396
0.646
|5. Houston Rockets
82
52
30
9449–9021
0.634
|6. Minnesota Timberwolves
82
49
33
9676–9401
0.598
|7. Phoenix Suns
82
45
37
9232–9112
0.549
|8. Portland Trail Blazers
82
42
40
9469–9493
0.512
|9. Los Angeles Clippers
82
42
40
9329–9236
0.512
|10. Golden State Warriors
82
37
45
9398–9444
0.451
|11. New Orleans Pelicans
82
26
56
9473–9842
0.317
|12. Dallas Mavericks
82
26
56
9358–9810
0.317
|13. Memphis Grizzlies
82
25
57
9403–9896
0.305
|14. Sacramento Kings
82
22
60
9102–9922
0.268
|15. Utah Jazz
82
22
60
9642–10333
0.268