NBA: a Denver befutott harmadiknak Nyugaton, a Toronto csípte el a keleti ötödik helyet

2026.04.13. 08:47
Nikola Jokics 23 ponttal és nyolc lepattanóval vezette fontos győzelemre a Denvert (Fotó: Getty Images)
Magyar idő szerint hétfőre virradóra a minden csapatot megmozgató utolsó játéknapot rendezték meg az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) 2025–2026-os alapszakaszában, és már csupán néhány lényeges kérdésre vártunk választ: a Denver Nuggets 128–118-ra legyőzte idegenben a San Antonio Spurst, ezzel elcsípte a Nyugati főcsoport harmadik helyét, keleten pedig a Toronto Raptors csapott le az ötödik helyre, miután hozta a papírforma sikert a Brooklyn Nets ellen (136–101), miközben vetélytársa, az Atlanta Hawks a kulcsjátékosai pihentetése mellett döntött, aminek a Miami Heat elleni sima vereség lett az ára. A Philadelphia 76ers maga mögött tartotta az Orlando Magicet, akárcsak a Portland Trail Blazers a Los Angeles Clipperst.

A főcsoportok első hat helyezettje bejutott a rájátszásba. A 7–10. helyezettek a kétlépcsős, úgynevezett play-in tornán vesznek részt április 14. és 17. között: keleten a Philadelphia–Orlando mérkőzés győztese bejut a playoffba, a vesztes a Charlotte–Miami csata továbbjutója ellen javíthat, míg Nyugaton a Phoenix–Portland párbaj nyertese kapja a playoff 7. kiemelési számát, a vesztes az LA Clippers–Golden State csata győztesével játszik a nyolcadik szabad helyért.

A csuklóját fájlaló Nikola Jokicsnak mindenképpen pályára kellett lépnie, hogy választható legyen a hagyományos idényvégi szavazásokon, és ha már ott volt, idénybeli 65. mérkőzésének első félidejében szerzett 23 pontjával megalapozta a Denver győzelmét (a másodikban már nem is játszott). A sikerükkel a Nyugati főcsoport harmadik helyét elcsípő denveriek soraiban Julian Strawther 25, Jonas Valanciunas 16 pontig jutott, a San Antonio legjobb dobója De'Aaron Fox volt 24 ponttal. A texasiak francia klasszisa, Victor Wembanyama kisebb bordasérülésből gyógyul, és mivel ő már teljesítette a választhatóság kritériumát, nem lépett pályára.

NBA, ALAPASZAKASZ, UTOLSÓ JÁTÉKNAP
Boston Celtics–Orlando Magic 113–108
Cleveland Cavaliers–Washington Wizards 130–117
Indiana Pacers–Detroit Pistons 121–133
Miami Heat–Atlanta Hawks 143–117
New York Knicks–Charlotte Hornets 96–110
Philadelphia 76ers–Milwaukee Bucks 126–106
Toronto Raptors–Brooklyn Nets 136–101
Dallas Mavericks–Chicago Bulls 149–128
Houston Rockets–Memphis Grizzlies 132–101
Los Angeles Clippers–Golden State Warriors 115–110
Los Angeles Lakers–Utah Jazz 131–107
Minnesota Timberwolves–New Orleans Pelicans 132–126
Oklahoma City Thunder–Phoenix Suns 103–135
Portland Trail Blazers–Sacramento Kings 122–110
San Antonio Spurs–Denver Nuggets 118–128

AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
KELETI FŐCSOPORT    
  1. Detroit Pistons

82

60

22

9657–8988

0.732

  2. Boston Celtics

82

56

26

9418–8787

0.683

  3. New York Knicks

82

53

29

9549–9030

0.646

  4. Cleveland Cavaliers

82

52

30

9801–9464

0.634

  5. Toronto Raptors

82

46

36

9400–9168

0.561

  6. Atlanta Hawks

82

46

36

9714–9516

0.561

  7. Philadelphia 76ers

82

45

37

95029517

0.549

  8. Orlando Magic

82

45

37

94919439

0.549

  9. Charlotte Hornets

82

44

38

95139117

0.537

10. Miami Heat

82

43

39

99119720

0.524

11. Milwaukee Bucks

82

32

50

90729581

0.390

12. Chicago Bulls

82

31

51

95379964

0.378

13. Brooklyn Nets

82

20

62

86869505

0.244

14. Indiana Pacers

82

19

63

92199874

0.232

15. Washington Wizards

82

17

65

925810240

0.207

NYUGATI FŐCSOPORT

 

 

 

  1. Oklahoma City Thunder

82

64

18

9760–8846

0.780

  2. San Antonio Spurs

82

62

20

9826–9145

0.756

  3. Denver Nuggets

82

54

28

10010–9588

0.659

  4. Los Angeles Lakers

82

53

29

9540–9396

0.646

  5. Houston Rockets

82

52

30

9449–9021

0.634

  6. Minnesota Timberwolves

82

49

33

9676–9401

0.598

  7. Phoenix Suns

82

45

37

92329112

0.549

  8. Portland Trail Blazers

82

42

40

94699493

0.512

  9. Los Angeles Clippers

82

42

40

93299236

0.512

10. Golden State Warriors

82

37

45

93989444

0.451

11. New Orleans Pelicans

82

26

56

94739842

0.317

12. Dallas Mavericks

82

26

56

93589810

0.317

13. Memphis Grizzlies

82

25

57

94039896

0.305

14. Sacramento Kings

82

22

60

91029922

0.268

15. Utah Jazz

82

22

60

964210333

0.268

 

 

Golden State Warriors NBA Los Angeles Clippers Itt van Amerika!
