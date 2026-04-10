LeBron James tripla dupla közelében, a New York lehajrázta a Bostont

A Boston lefoglalhatta volna a 2-es rajtszámot a keleti rájátszásban, de a New York nagyot hajrázott, megnyerte kettejük presztízsmeccsét, így maradt némi esélye az előzésre: mivel az egymás elleni idénymérleg a Knicksnek kedvez (3–1), ha nyeri a következő két meccsét, a Celtics pedig kétszer veszít, fordul a sorrendjük. Jalen Brunson 25 pontot és 10 asszisztot ért el a hazai csapatban, de még többet tett a győzelemért Josh Hart: 26 pontjából 15-öt a negyedik negyedben szerzett, az utolsó 42 másodpercben két triplát is bevágott. A négy győzelem után veszítő bostoniak vezére, Jayson Tatum először lépett pályára a Madison Square Gardenben azóta, hogy a csarnok parkettjén elszakította az Achillesét a tavalyi rájátszásban; 24 ponttal, 13 lepattanóval és nyolc assziszttal burkolta homályba a szomorú emléket. (Csapattársai közül most Jaylen Brown kínlódik az Achillesével, és bár korántsem súlyos a sérülés, elővigyázatosságból kihagyta a meccset.)

A San Franciscó-i publikum hiába reménykedett Stephen Curry–LeBron James presztízscsatában, a két világklasszis ezúttal csak a barátságos üdvözlésig jutott el, ugyanis a Warriors nem kockáztatta meg a hosszú térdsérülés után a napokban visszatérő Curry játékát. Ugyanakkor James elemében volt a Lakersben, majdnem tripla dupláig jutott (26 pont, 11 assziszt, nyolc lepattanó), volt alkalma sokat akciózni fiával, a több mint húszpercnyi játéklehetőséget kapó, 10 pontig jutó Bronnyval is. Deandre Ayton 21, Jake LaRavia 16 pontot szerzett a három vereség után nyerő Lakersben. Brandin Podziemski és Nate Williams 17-17 ponttal vezette a lőlapot a sérülések sújtotta Warriorsban, amely ebben az idényben kényszerből már a 41. variációját mutatta be kezdő ötösre. A nemrég szerződtetett center, Charles Bassey oda nem került be, de 12 pontjával és 13 lepattanójával hasznos csapattag volt.

Lakers get the win and remain the #4 seed in the West 🔥 — NBA (@NBA) April 10, 2026

A special night for the James family 👏 — NBA (@NBA) April 10, 2026

A Toronto fontos lépést tett afelé, hogy a play-int elkerülve egyből a rájátszásba jusson. Brandon Ingram beállította 38 pontos szezoncsúcsát, RJ Barrett 22 pontot szerzett, és vezetésükkel a Raptors sima győzelemmel, hibátlanul zárta le a Miami elleni idei alapszakaszi mérlegét. Mivel a torontóiak Atlanta elleni egyenlege is kiváló, pillanatnyilag övék a keleti ötödik hely. Bam Adebayo 24 pontot és 11 lepattanót ért el a Heatben, amely a legutóbbi 13 mérkőzéséből már a tizediket vesztette el.

Toronto wins at home! — NBA (@NBA) April 10, 2026

A Houston immár nyolcas nyerő szériával robog, Kevin Durant 29 ponttal alapozta meg a Philadelphia elleni győzelmet. A vendégeket nagy csapás érte, Joel Embiid kórházba került, vakbélműtétet hajtottak végre rajta csütörtökön egy houstoni kórházban – egy ideig biztosan nem számíthat rá a csapata.

A Chicago néhány napon belül másodszor is megverte a Washingtont; Tre Jones 31, Collin Sexton 27 pontot ért el a győztes csapatban, Leonard Miller 26-tal NBA-karriercsúcsot ért el, és 11 lepattanójával beállította eddigi legjobbját.

A másik alsóházi keleti meccsen is vendégsiker született, a kispadról beszálló, 18 percet játszó Obi Toppin 26 ponttal és kilenc lepattanóval vezette győzelemre az Indianát a Brooklyn csarnokában.

NBA, ALAPSZAKASZ

Toronto Raptors–Miami Heat 128–114

Washington Wizards–Chicago Bulls 108–119

Brooklyn Nets–Indiana Pacers 94–123

New York Knicks–Boston Celtics 112–106

Houston Rockets–Philadelphia 76ers 113–102

Golden State Warriors–Los Angeles Lakers 103–119

