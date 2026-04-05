Clayton Keller triplájával nyert a Mammoth az NHL-ben

Hiába szerezték meg korán a vezetést a kanadaiak, hamar válaszolt rá a Mammoth, majd Clayton Keller első góljával már a vendégek vezettek. A második harmad elején egalizált a Canucks, de Keller ismét betalált, majd 4–3-as utah-i vezetésnél ő adott gólpasszt Lawson Crouse-nak. A 27 éves amerikai hokis a harmadik harmad végén megszerezte harmadik találatát is a meccsen, megkoronázva produkcióját.

NHL

ALAPSZAKASZ

New York Rangers–Detroit Red Wings 4–1

Ottawa Senators–Minnesota Wild 1–4

Dallas Stars–Colorado Avalanche 0–2

Pittsburgh Penguins–Florida Panthers 9–4

Tampa Bay Lightning–Boston Bruins 3–1

Carolina Hurricanes–New York Islanders 4–3

Columbus Blue Jackets–Winnipeg Jets 1–2

Los Angeles Kings–Toronto Maple Leafs 7–6 – hosszabbítás után

New Jersey Devils–Montréal Canadiens 3–4 – szétlövéssel

Vancouver Canucks–Utah Mammoth 4–7

Washington Capitals–Buffalo Sabres 6–2

Anaheim Ducks–Calgary Flames 3–5

Edmonton Oilers–Vegas Golden Knights 1–5

San Jose Sharks–Nashville Predators 3–6

Seattle Kraken–Chicago Blackhawks 2–4