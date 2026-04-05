Clayton Keller triplájával nyert a Mammoth az NHL-ben

2026.04.05. 10:48
Utah Mammoth Clayton Keller NHL Vancouver Canucks
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) Nyugati főcsoportjának hatodik helyén álló Utah Mammoth hét gólt rámolt be idegenben a csoportutolsó Vancouver Canucks kapujába.

Hiába szerezték meg korán a vezetést a kanadaiak, hamar válaszolt rá a Mammoth, majd Clayton Keller első góljával már a vendégek vezettek. A második harmad elején egalizált a Canucks, de Keller ismét betalált, majd 4–3-as utah-i vezetésnél ő adott gólpasszt Lawson Crouse-nak. A 27 éves amerikai hokis a harmadik harmad végén megszerezte harmadik találatát is a meccsen, megkoronázva produkcióját.

NHL
ALAPSZAKASZ
New York Rangers–Detroit Red Wings 4–1
Ottawa Senators–Minnesota Wild 1–4
Dallas Stars–Colorado Avalanche 0–2
Pittsburgh Penguins–Florida Panthers 9–4
Tampa Bay Lightning–Boston Bruins 3–1
Carolina Hurricanes–New York Islanders 4–3
Columbus Blue Jackets–Winnipeg Jets 1–2
Los Angeles Kings–Toronto Maple Leafs 7–6 – hosszabbítás után
New Jersey Devils–Montréal Canadiens 3–4 – szétlövéssel
Vancouver Canucks–Utah Mammoth 4–7
Washington Capitals–Buffalo Sabres 6–2
Anaheim Ducks–Calgary Flames 3–5
Edmonton Oilers–Vegas Golden Knights 1–5
San Jose Sharks–Nashville Predators 3–6
Seattle Kraken–Chicago Blackhawks 2–4

 

NHL: a Flyers és a Blues is idegenben tudott nyerni

Amerikai sportok
2026.04.04. 09:22

NHL: a Minnesota Wild idén is bejutott a rájátszásba

Amerikai sportok
2026.04.03. 09:33

NHL: a ligaelső otthonában nyert a ligautolsó

Amerikai sportok
2026.04.02. 07:00

NHL: Ovecskin duplázott, az Edmonton mérföldkőhöz érkezett

Amerikai sportok
2026.04.01. 09:41

Mantha még Sykorát is túlszárnyalta első idényében a Pittsburghben

Amerikai sportok
2026.03.31. 08:01

NHL: a Boston háromgólos hátrányból állt talpra az utolsó harmadban

Amerikai sportok
2026.03.30. 08:06

NHL: elszórakozta háromgólos előnyét a Capitals, de szétlövésben nyert Las Vegasban

Amerikai sportok
2026.03.29. 10:30

Roncsderbit nyert a Rangers, negatív spirálban a Sabres az NHL-ben

Amerikai sportok
2026.03.28. 09:03
Ezek is érdekelhetik