Az Avalanche a Flames elleni győzelemmel tette biztossá alapszakasz-győzelmét

A Utah Mammoth 4–1-re legyőzte a Nashville Predatorst, majd nem sokkal később John Carlson karrierje első mesterhármasával az Anaheim Ducks 6–1-re megverte a San Jose Sharksot. Ezzel biztossá vált, hogy a Utah a franchise második évében bejutott a rájátszásba. A Mammothban Karel Vejmelka 29 védéssel zárt, Dylan Guenther a 39. gólját szerezte, míg Clayton Keller három asszisztig jutott, így már 56-nál tart.

Nathan MacKinnon karrierrekordot jelentő 52. gólját szerezte az idényben, emellett két gólpasszt is szerzett, a Colorado mindhárom góljában közreműködött a Calgary ellen 3–1-re megnyert találkozó során. Az Avalanche győzelmével biztossá vált, hogy a Colorado megnyerte az alapszakaszt. A Coloradónak esélye van arra, hogy története során először 120 ponttal zárja az alapszakaszt, amire csak 12 NHL-csapat volt képes, legutóbb a Bruins.

Cole Caufield lett az első Montreal Canadiens-játékos, aki Stephane Richer 1990-as teljesítménye után eljut egy idényen belül 50 gólig. Caufield ötvenedik gólját a Tampa Bay Lightning elleni 2–1-es győzelmével szerezte.

A Penguins 5–2-re megverte a New Jersey Devilst, ezzel három év után bejutott a rájátszásba. A hároméves kihagyás előtt sorozatban 16 évig rájátszásba jutó Penguins a széria elején Sidney Crosby újoncévében nem került rájátszásba. A Pittsburgh győzelméből Jegor Csinahov három ponttal vette ki a részét.

NHL

ALAPSZAKASZ

New York Islanders–Toronto Maple Leafs 5–3

Buffalo Sabres–Columbus Blue Jackets 5–0

Detroit Red Wings–Philadelphia Flyers 6–3

Montreal Canadiens–Tampa Bay Lightning 2–1

New Jersey Devils–Pittsburgh Penguins 2–5

Ottawa Senators–Florida Panthers 5–1

St. Louis Blues–Winnipeg Jets 2–3

Chicago Blackhawks–Carolina Hurricanes 2–7

Colorado Avalanche–Calgary Flames 3–1

Dallas Stars–Minnesota Wild 5–4

Utah Mammoth–Nashville Predators 4–1

Anaheim Ducks–San Jose Sharks 6–1

Seattle Kraken–Vegas Golden Knights 4–3 – szétlövéssel

Los Angeles Kings–Vancouver Canucks 4–1