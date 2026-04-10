Az Avalanche a Flames elleni győzelemmel tette biztossá alapszakasz-győzelmét

2026.04.10. 08:24
Megnyerte az alapszakaszt a Colorado (Fotó: Getty Images)
Az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) csütörtöki játéknapján, magyar idő szerint péntek hajnalban 14 mérkőzést rendeztek. A Colorado Avalanche a Calgary Flames elleni győzelemmel tette biztossá első helyét az alapszakaszban, míg a Utah Mammoth a Nashville Predatorst legyőzve bejutott a rájátszásba.

A Utah Mammoth 4–1-re legyőzte a Nashville Predatorst, majd nem sokkal később John Carlson karrierje első mesterhármasával az Anaheim Ducks 6–1-re megverte a San Jose Sharksot. Ezzel biztossá vált, hogy a Utah a franchise második évében bejutott a rájátszásba. A Mammothban Karel Vejmelka 29 védéssel zárt, Dylan Guenther a 39. gólját szerezte, míg Clayton Keller három asszisztig jutott, így már 56-nál tart.

Nathan MacKinnon karrierrekordot jelentő 52. gólját szerezte az idényben, emellett két gólpasszt is szerzett, a Colorado mindhárom góljában közreműködött a Calgary ellen 3–1-re megnyert találkozó során. Az Avalanche győzelmével biztossá vált, hogy a Colorado megnyerte az alapszakaszt. A Coloradónak esélye van arra, hogy története során először 120 ponttal zárja az alapszakaszt, amire csak 12 NHL-csapat volt képes, legutóbb a Bruins.

Cole Caufield lett az első Montreal Canadiens-játékos, aki Stephane Richer 1990-as teljesítménye után eljut egy idényen belül 50 gólig. Caufield ötvenedik gólját a Tampa Bay Lightning elleni 2–1-es győzelmével szerezte.

A Penguins 5–2-re megverte a New Jersey Devilst, ezzel három év után bejutott a rájátszásba. A hároméves kihagyás előtt sorozatban 16 évig rájátszásba jutó Penguins a széria elején Sidney Crosby újoncévében nem került rájátszásba. A Pittsburgh győzelméből Jegor Csinahov három ponttal vette ki a részét.

NHL
ALAPSZAKASZ
New York Islanders–Toronto Maple Leafs 5–3
Buffalo Sabres–Columbus Blue Jackets 5–0
Detroit Red Wings–Philadelphia Flyers 6–3
Montreal Canadiens–Tampa Bay Lightning 2–1
New Jersey Devils–Pittsburgh Penguins 2–5
Ottawa Senators–Florida Panthers 5–1
St. Louis Blues–Winnipeg Jets 2–3
Chicago Blackhawks–Carolina Hurricanes 2–7
Colorado Avalanche–Calgary Flames 3–1
Dallas Stars–Minnesota Wild 5–4
Utah Mammoth–Nashville Predators 4–1
Anaheim Ducks–San Jose Sharks 6–1
Seattle Kraken–Vegas Golden Knights 4–3 – szétlövéssel
Los Angeles Kings–Vancouver Canucks 4–1

 

NHL: Connor McDavid öt ponttal járult hozzá az Edmonton sikeréhez

Amerikai sportok
Tegnap, 7:44

NHL: a Colorado biztossá tette elsőségét nyugaton

Amerikai sportok
2026.04.08. 07:54

NHL: Kucserov 400. gólja ellenére is kikapott a Tampa a Sabrestől

Amerikai sportok
2026.04.07. 09:05

NHL: a kétszeres címvédő Florida lemarad a rájátszásról

Amerikai sportok
2026.04.06. 07:21

Clayton Keller triplájával nyert a Mammoth az NHL-ben

Amerikai sportok
2026.04.05. 10:48

NHL: a Flyers és a Blues is idegenben tudott nyerni

Amerikai sportok
2026.04.04. 09:22

NHL: a Minnesota Wild idén is bejutott a rájátszásba

Amerikai sportok
2026.04.03. 09:33

NHL: a ligaelső otthonában nyert a ligautolsó

Amerikai sportok
2026.04.02. 07:00
Ezek is érdekelhetik