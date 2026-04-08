A Minnesota bejutott a rájátszásba az NBA-ben
A Minnesota Timberwolvesnak győznie kellett az Indiana Pacers ellen ahhoz, hogy biztossá tegye helyét a rájátszásban, de ezen kívül a Phoenix Suns vereségére is szükség volt. Mivel mindkettő megvalósult, már most eldőlt, hogy a 47 győzelmet számláló Timberwolves folytathatja a playoffban.
Az átlagosnál jóval pontgazdagabb találkozót hozott össze a New Orleans és a Utah. A Pelicans 156 pontja mellé a Jazz 137-et tett, így a két csapat összesen 293 pontig jutott. A Pelicansban Jeremiah Fears 40, Jordan Poole 34 pontot szerzett, a Jazzban Kennedy Chandler 31 pontot termelt.
Jelenleg így állunk a rájátszást illetően:
NBA
ALAPSZAKASZ
Indiana Pacers–Minnesota Timberwolves 104–124
Washington Wizards–Chicago Bulls 98–129
Brooklyn Nets–Milwaukee Bucks 96–60
Toronto Raptors–Miami Heat 121–95
New Orleans Pelicans–Utah Jazz 156–137
Boston Celtics–Charlotte Hornets 113–102
Golden State Warriors–Sacramento Kings 110–105
Los Angeles Lakers–Oklahoma City Thunder 87–123
Los Angeles Clippers–Dallas Mavericks 116–103
Phoenix Suns–Houston Rockets 105–119
Már playoffkörös csapatok
Nyugati főcsoport
Oklahoma City Thunder
San Antonio Spurs
Los Angeles Lakers
Denver Nuggets
Houston Rockets
Minnesota Timberwolves
Keleti főcsoport
Detroit Pistons
Boston Celtics
New York Knicks
Cleveland Cavaliers