A Minnesota bejutott a rájátszásba az NBA-ben

A Minnesota Timberwolvesnak győznie kellett az Indiana Pacers ellen ahhoz, hogy biztossá tegye helyét a rájátszásban, de ezen kívül a Phoenix Suns vereségére is szükség volt. Mivel mindkettő megvalósult, már most eldőlt, hogy a 47 győzelmet számláló Timberwolves folytathatja a playoffban.

Az átlagosnál jóval pontgazdagabb találkozót hozott össze a New Orleans és a Utah. A Pelicans 156 pontja mellé a Jazz 137-et tett, így a két csapat összesen 293 pontig jutott. A Pelicansban Jeremiah Fears 40, Jordan Poole 34 pontot szerzett, a Jazzban Kennedy Chandler 31 pontot termelt.

Jelenleg így állunk a rájátszást illetően:

NBA

ALAPSZAKASZ

Indiana Pacers–Minnesota Timberwolves 104–124

Washington Wizards–Chicago Bulls 98–129

Brooklyn Nets–Milwaukee Bucks 96–60

Toronto Raptors–Miami Heat 121–95

New Orleans Pelicans–Utah Jazz 156–137

Boston Celtics–Charlotte Hornets 113–102

Golden State Warriors–Sacramento Kings 110–105

Los Angeles Lakers–Oklahoma City Thunder 87–123

Los Angeles Clippers–Dallas Mavericks 116–103

Phoenix Suns–Houston Rockets 105–119

Az állást ide kattintva nézheti meg.



Már playoffkörös csapatok



Nyugati főcsoport

Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers

Denver Nuggets

Houston Rockets

Minnesota Timberwolves

Keleti főcsoport

Detroit Pistons

Boston Celtics

New York Knicks

Cleveland Cavaliers