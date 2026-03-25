Nemzeti Sportrádió

NHL: McDavid már több mint 400 gólnál jár; 41-szer védett a montreali kapus

R. D. P.R. D. P.
2026.03.25. 09:20
null
Connor McDavid pályafutása újabb mérföldkőhöz érkezett (Fotó: Getty Images)
Címkék
Connor McDavid pályafutása 400. és 401. gólját, valamint 1200. pontját is megszerezte, az Edmonton Oilers pedig 5–2-re nyert a Utah Mammoth ellen az NHL keddi játéknapján (magyar idő szerint szerda hajnalban).

A kanadai sztár döntő pillanatban villant: mindössze nyolc másodperccel az ellenfél egyenlítése után szerzett gólt, amellyel végleg az Oilershez került az előny. Jack Roslovic duplázott, Evan Bouchard három gólpasszt adott, így a csapat két vereség után visszatért a győztes útra.

Máshol is akadtak nagy fordítások és mérföldkövek: a Florida Panthers szétlövésben győzte le a Seattle Krakent, miközben Paul Maurice 2000. meccsén ült a kispadon. A Colorado Avalanche simán nyert Pittsburgh-ben, míg a Montreal Canadiens a 41 védést bemutató kapusának, Jakub Dobesnek is köszönhetően fordított a Carolina Hurricanes ellen.

A játéknap egyik különlegessége volt még, hogy a Winnipeg Jets sztárja, Mark Scheifele Gordie Howe-mesterhármast ért el (gól, gólpassz, büntetés bunyóért), az Ottawa Senators pedig újonca, Carter Yakemchuk vezérletével fontos győzelmet aratott a rájátszásért folyó harcban.

NHL
ALAPSZAKASZ
Boston Bruins–Toronto Maple Leafs 2–4
Detroit Red Wings–Ottawa Senators 2–3
Florida Panthers–Seattle Kraken 5–4 – szétlövésben
Montreal Canadiens–Carolina Hurricanes 5–2
New York Islanders–Chicago Blackhawks 3–4
Philadelphia Flyers–Columbus Blue Jackets 2–3
Pittsburgh Penguins–Colorado Avalanche 2–6
Tampa Bay Lightning–Minnesota Wild 6–3
Dallas Stars–New Jersey Devils 4–6
Nashville Predators–San Jose Sharks 6–3
St. Louis Blues–Washington Capitals 3–0
Winnipeg Jets–Vegas Golden Knights 4–1
Calgary Flames–Los Angeles Kings 3–2 – szétlövésben
Utah Mammoth–Edmonton Oilers 2–5
Vancouver Canucks–Anaheim Ducks 3–5

 

Legfrissebb hírek

A Senators legyőzte a Rangerst New Yorkban

Amerikai sportok
Tegnap, 7:55

NHL: Helsinkiben találkozik a Carolina és a Seattle

Amerikai sportok
2026.03.23. 21:33

Ovecskin negyedik a jégkorong „globális” góllövőlistáján

Jégkorong
2026.03.23. 19:57

Ritkán látható, gólszegény meccsen nyert az Islanders, otthon botlott a Stars az NHL-ben

Amerikai sportok
2026.03.23. 09:11

Ovecskin megszerezte az 1000. gólját az NHL-ben

Amerikai sportok
2026.03.22. 20:47

NHL: Taraszenko hosszabbításban döntött, Kucserov átvette a vezetést a pontlistán

Amerikai sportok
2026.03.22. 10:10

NHL: idegenbeli győzelemmel tette biztossá helyét a rájátszásban a Colorado

Amerikai sportok
2026.03.21. 08:01

NHL: térdműtéten esett át a Toronto olimpiai bajnok sztárja

Amerikai sportok
2026.03.20. 18:25
Ezek is érdekelhetik