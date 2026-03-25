NHL: McDavid már több mint 400 gólnál jár; 41-szer védett a montreali kapus

A kanadai sztár döntő pillanatban villant: mindössze nyolc másodperccel az ellenfél egyenlítése után szerzett gólt, amellyel végleg az Oilershez került az előny. Jack Roslovic duplázott, Evan Bouchard három gólpasszt adott, így a csapat két vereség után visszatért a győztes útra.

Máshol is akadtak nagy fordítások és mérföldkövek: a Florida Panthers szétlövésben győzte le a Seattle Krakent, miközben Paul Maurice 2000. meccsén ült a kispadon. A Colorado Avalanche simán nyert Pittsburgh-ben, míg a Montreal Canadiens a 41 védést bemutató kapusának, Jakub Dobesnek is köszönhetően fordított a Carolina Hurricanes ellen.

A játéknap egyik különlegessége volt még, hogy a Winnipeg Jets sztárja, Mark Scheifele Gordie Howe-mesterhármast ért el (gól, gólpassz, büntetés bunyóért), az Ottawa Senators pedig újonca, Carter Yakemchuk vezérletével fontos győzelmet aratott a rájátszásért folyó harcban.

NHL

ALAPSZAKASZ

Boston Bruins–Toronto Maple Leafs 2–4

Detroit Red Wings–Ottawa Senators 2–3

Florida Panthers–Seattle Kraken 5–4 – szétlövésben

Montreal Canadiens–Carolina Hurricanes 5–2

New York Islanders–Chicago Blackhawks 3–4

Philadelphia Flyers–Columbus Blue Jackets 2–3

Pittsburgh Penguins–Colorado Avalanche 2–6

Tampa Bay Lightning–Minnesota Wild 6–3

Dallas Stars–New Jersey Devils 4–6

Nashville Predators–San Jose Sharks 6–3

St. Louis Blues–Washington Capitals 3–0

Winnipeg Jets–Vegas Golden Knights 4–1

Calgary Flames–Los Angeles Kings 3–2 – szétlövésben

Utah Mammoth–Edmonton Oilers 2–5

Vancouver Canucks–Anaheim Ducks 3–5