Kapitális harcsát fogott Borkai Zsolt Győrben

„Az éppen csak induló harcsaszezonban már kapitális fogásnak örülhetünk. Március 4-én Borkai Zsolt horgásztársunk 220 centiméteres, 80 kilogramm körüli harcsát fogott a Marcal-tavon” – áll a Nándorvárosi SHE Facebook-bejegyzésében.

Az Index kiemelte, hogy Borkai Zsolt állapota láthatóan javult azóta, hogy februárban még agyi keringési zavarra panaszkodott.

„Borkai Zsolt februárban elárulta, a feleségével sportolt, amikor azt érezte, hogy nem bírják el a lábai, majd a szája bal széle »lebiggyedt«. Azonnal mentőt hívtak, infúziót kapott, CT-t csináltak, végül megfigyelésre négy és fél órára bent tartották a kórházban” – írták róla.

Az 1988-as szöuli olimpián lólengésben aranyérmet szerző Borkai Zsolt a 2006-os önkormányzati választásokon a Fidesz-­KDNP színeiben indulva elnyerte Győr polgármesteri címét, s e pozíciójában még kétszer megerősítették a választók, akik a 2019-es, egy blogger által közzétett, hatalmas felháborodást kiváltó házasságon kívüli jachtos botrányát követően – amelyet később nyilvánosan beismert, s bocsánatot is kért érte – is újraválasztották.

Nem sokkal az ominózus eset után tisztségéről lemondott és egy időre visszavonult a politizálástól. 2024-ben újra elindult az önkormányzati választáson, a harmadik helyen végzett, ugyanakkor kompenzációs listáról bekerült a közgyűlésbe, így képviselő maradt. Emellett a Győri Atlétikai Club elnöke, s vállalkozóként falusi turizmussal foglalkozik.