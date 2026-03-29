NHL: elszórakozta háromgólos előnyét a Capitals, de szétlövésben nyert Las Vegasban

R. D. P.
2026.03.29. 10:30
Dylan Strome megmentette csapatát a szétlövés során (Fotó: Getty Images)
Washington Capitals Dylan Strome NHL Vegas Golden Knights
A Washington Capitals óriási dráma után, szétlövésben 5–4-re legyőzte a Vegas Golden Knightst az NHL szombati játéknapján (magyar idő szerint vasárnap hajnalban) – a mérkőzés hőse Dylan Strome volt.

Strome a harmadik harmad közepén egyenlített (4–4) a Vegas nagy fordítása után, majd a szétlövésben is ő szerezte az egyetlen gólt, ezzel győzelemhez segítve a Capitalst. A Golden Knights ezzel sorozatban harmadszor kapott ki.

Más pályákon is mozgalmas volt az este: a New York Islanders ötgólos második harmaddal fordított a Florida Panthers ellen, míg a Tampa Bay Lightning sorozatban a hetedik mérkőzésén szerzett pontot az Ottawa Senators legyőzésével. Az Edmonton Oilersnél Connor McDavid egy góllal és két gólpasszal vezette sikerre csapatát, és már 124 pontnál jár az idényben.

Anaheim Ducks v Edmonton Oilers
Connor McDavid továbbra is nagyszerű formában játszik (Fotó: Getty Images)

Győzött még többek között a Boston Bruins, a Carolina Hurricanes és a Winnipeg Jets is, a Dallas Stars megszakította rossz sorozatát, a Montreal Canadiens pedig sorozatban negyedszer nyert.

NHL
ALAPSZAKASZ
Tampa Bay Lightning–Ottawa Senators 4–2
New York Islanders–Florida Panthers 5–2
Edmonton Oilers–Anaheim Ducks 4–2
Boston Bruins–Minnesota Wild 6–3
Pittsburgh Penguins–Dallas Stars 3–6
Carolina Hurricanes–New Jersey Devils 5–2
Columbus Blue Jackets–San Jose Sharks 2–3
Buffalo Sabres–Seattle Kraken 3–2 – szétlövésben
St. Louis Blues–Toronto Maple Leafs 5–1
Nashville Predators–Montreal Canadiens 1–4
Colorado Avalanche–Winnipeg Jets 2–4
Detroit Red Wings–Philadelphia Flyers 3–5
Los Angeles Kings–Utah Mammoth 2–6
Calgary Flames–Vancouver Canucks 7–3
Vegas Golden Knights–Washington Capitals 4–5 – szétlövésben

 

Legfrissebb hírek

Roncsderbit nyert a Rangers, negatív spirálban a Sabres az NHL-ben

Amerikai sportok
Tegnap, 9:03

NHL: Ovecskin triplázott, hét gólt ütött a Washington

Amerikai sportok
2026.03.27. 07:28

NHL: Buffalóban nyert rangadót a Bruins, ismét kikapott a Rangers

Amerikai sportok
2026.03.26. 07:48

NHL: McDavid már több mint 400 gólnál jár; 41-szer védett a montreali kapus

Amerikai sportok
2026.03.25. 09:20

A Senators legyőzte a Rangerst New Yorkban

Amerikai sportok
2026.03.24. 07:55

NHL: Helsinkiben találkozik a Carolina és a Seattle

Amerikai sportok
2026.03.23. 21:33

Ovecskin negyedik a jégkorong „globális” góllövőlistáján

Jégkorong
2026.03.23. 19:57

Ritkán látható, gólszegény meccsen nyert az Islanders, otthon botlott a Stars az NHL-ben

Amerikai sportok
2026.03.23. 09:11
Ezek is érdekelhetik