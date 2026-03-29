NHL: elszórakozta háromgólos előnyét a Capitals, de szétlövésben nyert Las Vegasban

Strome a harmadik harmad közepén egyenlített (4–4) a Vegas nagy fordítása után, majd a szétlövésben is ő szerezte az egyetlen gólt, ezzel győzelemhez segítve a Capitalst. A Golden Knights ezzel sorozatban harmadszor kapott ki.

Más pályákon is mozgalmas volt az este: a New York Islanders ötgólos második harmaddal fordított a Florida Panthers ellen, míg a Tampa Bay Lightning sorozatban a hetedik mérkőzésén szerzett pontot az Ottawa Senators legyőzésével. Az Edmonton Oilersnél Connor McDavid egy góllal és két gólpasszal vezette sikerre csapatát, és már 124 pontnál jár az idényben.

Connor McDavid továbbra is nagyszerű formában játszik (Fotó: Getty Images)

Győzött még többek között a Boston Bruins, a Carolina Hurricanes és a Winnipeg Jets is, a Dallas Stars megszakította rossz sorozatát, a Montreal Canadiens pedig sorozatban negyedszer nyert.

NHL

ALAPSZAKASZ

Tampa Bay Lightning–Ottawa Senators 4–2

New York Islanders–Florida Panthers 5–2

Edmonton Oilers–Anaheim Ducks 4–2

Boston Bruins–Minnesota Wild 6–3

Pittsburgh Penguins–Dallas Stars 3–6

Carolina Hurricanes–New Jersey Devils 5–2

Columbus Blue Jackets–San Jose Sharks 2–3

Buffalo Sabres–Seattle Kraken 3–2 – szétlövésben

St. Louis Blues–Toronto Maple Leafs 5–1

Nashville Predators–Montreal Canadiens 1–4

Colorado Avalanche–Winnipeg Jets 2–4

Detroit Red Wings–Philadelphia Flyers 3–5

Los Angeles Kings–Utah Mammoth 2–6

Calgary Flames–Vancouver Canucks 7–3

Vegas Golden Knights–Washington Capitals 4–5 – szétlövésben