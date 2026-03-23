NBA: újabb tripla dupla Jokicstól; tovább menetel a Knicks

Nikola Jokics Portland Trail Blazers ellen erősítette MVP-esélyeit, míg a Sacramento Kingsnél Malik Monk 32 pontot, Maxime Raynaud pedig dupla duplát jegyzett a Brooklyn Nets ellen.

A New York Knicks továbbra is remek formában van, ezúttal 145–113-ra ütötte ki a Washington Wizardsot. Karl-Anthony Towns 26 ponttal és 16 lepattanóval zárt.

Meglepetésre a Minnesota Timberwolves legyőzte idegenben a Boston Celticset: Bones Hyland 23, Jaden McDaniels pedig 19 ponttal járult hozzá a 102–92-es sikerhez.

A Phoenix fellélegezhet: Devin Booker 25 pontot dobott, Jalen Green pedig 20-at tett hozzá a Toronto Raptors elleni 120–98-as győzelemhez, amellyel a Suns lezárta idénybeli leghosszabb, ötmeccses vereségszériáját.

NBA

ALAPSZAKASZ

Denver Nuggets–Portland Trail Blazers 128–112

Sacramento Kings–Brooklyn Nets 126–122

New York Knicks–Washington Wizards 145–113

Boston Celtics–Minnesota Timberwolves 92–102

Phoenix Suns–Toronto Raptors 120–98