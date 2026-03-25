NBA: ebben az idényben már nem számíthat All Star-játékosára a Memphis

K. Zs.
2026.03.25. 13:19
Ja Morant (középen) újabban csak civilben lehet részese a Grizzlies meccseinek (Fotó: Getty Images)
Memphis Grizzlies Ja Morant NBA
Könyöksérülése további kezeléseket igényel, ezért ebben az idényben már nem lép pályára Ja Morant – adta hírül kedden csapata, az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő Memphis Grizzlies.

Ja Morant könyöke még januárban sérült meg, a kosaras azóta nem játszik, és mivel csapata szinte biztosan lemarad a rájátszásról, már nem is lesz alkalma visszatérni. A Grizzlies reméli, hogy a következő kiírásra Morant teljesen egészséges lesz.

A hetedik NBA-idényét töltő, 26 éves irányító eltiltások és főleg sérülések miatt csupán 79 mérkőzésen lépett pályára a legutóbbi három alapszakaszban.

Morant a 2019-es drafton másodikként kelt el, látványos zsákolásai, atletikus játéka révén hamar az összefoglaló-készítők egyik kedvencévé vált. Ő lett az év újonca 2020-ban, a legtöbbet fejlődő NBA-játékosnak választották meg 2022-ben, és két szezonban is kiérdemelte az All Star-csapattagságot (2022, 2023).

 

