NBA: ebben az idényben már nem számíthat All Star-játékosára a Memphis
Könyöksérülése további kezeléseket igényel, ezért ebben az idényben már nem lép pályára Ja Morant – adta hírül kedden csapata, az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő Memphis Grizzlies.
Ja Morant könyöke még januárban sérült meg, a kosaras azóta nem játszik, és mivel csapata szinte biztosan lemarad a rájátszásról, már nem is lesz alkalma visszatérni. A Grizzlies reméli, hogy a következő kiírásra Morant teljesen egészséges lesz.
A hetedik NBA-idényét töltő, 26 éves irányító eltiltások és főleg sérülések miatt csupán 79 mérkőzésen lépett pályára a legutóbbi három alapszakaszban.
Morant a 2019-es drafton másodikként kelt el, látványos zsákolásai, atletikus játéka révén hamar az összefoglaló-készítők egyik kedvencévé vált. Ő lett az év újonca 2020-ban, a legtöbbet fejlődő NBA-játékosnak választották meg 2022-ben, és két szezonban is kiérdemelte az All Star-csapattagságot (2022, 2023).
