NB II: vezet a KTE, ismét előnyben a Honvéd – ÉLŐ eredménykövető!

Mind a nyolc mérkőzést vasárnap rendezik a labdarúgó NB II 29., utolsó előtti fordulójában. A játéknap rangadóval kezdődik, ugyanis a két feljutó, a Honvéd és a Vasas egymással csap össze a Bozsik Arénában. 17 órától megmérkőzik egymással a dobogóért a Kecskemét és a Mezőkövesd, az utolsó előtti Budafok a BVSC-t fogadja, a szintén a bennmaradásért küzdő Szentlőrinc a Videotont látja vendégül. Az alsóház felső régiójában található négy csapat egymással csatázik, Karcagra a Tiszakécske, Ajkára a Szeged látogat. 19 órától az utolsó Békéscsaba a Kozármisleny ellen próbál meg feljebb lépni a tabellán, míg a Soroksár Csákváron biztosíthatja be bennmaradását. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!
LABDARÚGÓ NB II
29. FORDULÓ
Cikkünk folyamatosan frissül...
16 órakor kezdődött:
Budapest Honvéd FC–Vasas FC 2–1 (Nyers 28., 49., ill. Urblík J. 30. – 11-esből) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
17 órakor kezdődött:
Szentlőrinc–Videoton FC Fehérvár 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Budafoki MTE–BVSC-Zugló 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
FC Ajka–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Kecskeméti TE–Mezőkövesd Zsóry FC 1–0 (Bolyki 4.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Karcagi SC–Tiszakécskei LC 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Később kezdődik:
19.00: Aqvital FC Csákvár–Soroksár SC
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–HR-Rent Kozármisleny
|AZ ÁLLÁS
A FORDULÓ ELŐTT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Vasas FC
|28
|19
|4
|5
|56–22
|+34
|61
|2. Budapest Honvéd
|28
|17
|5
|6
|45–21
|+24
|56
|3. Kecskeméti TE
|28
|15
|3
|10
|47–35
|+12
|48
|4. Mezőkövesd
|28
|13
|7
|8
|36–31
|+5
|46
|5. Kozármisleny
|28
|11
|9
|8
|34–38
|–4
|42
|6. Csákvár
|28
|10
|10
|8
|41–37
|+4
|40
|7. Videoton FC Fehérvár
|28
|10
|9
|9
|35–28
|+7
|39
|8. BVSC-Zugló
|28
|11
|4
|13
|31–28
|+3
|37
|9. Karcagi SC
|28
|9
|8
|11
|28–38
|–10
|35
|10. FC Ajka
|28
|10
|3
|15
|22–35
|–13
|33
|11. Szeged-Csanád GA
|28
|8
|9
|11
|26–33
|–7
|33
|12. Tiszakécske*
|28
|9
|9
|10
|35–42
|–7
|32
|13. Soroksár SC
|28
|7
|9
|12
|38–44
|–6
|30
|14. Szentlőrinc
|28
|5
|12
|11
|31–40
|–9
|27
|15. Budafoki MTE
|28
|6
|7
|15
|29–47
|–18
|25
|16. Békéscsaba
|28
|5
|10
|13
|25–40
|–15
|25
|*A Tiszakécskétől 4 pont levonva.
