NB II: vezet a KTE, ismét előnyben a Honvéd – ÉLŐ eredménykövető!

2026.05.10. 16:53
A Honvéd és a fehér mezes Vasas rangadójával már 16 órakor megkezdődött a forduló (Archív fotó: Kovács Péter)
Mind a nyolc mérkőzést vasárnap rendezik a labdarúgó NB II 29., utolsó előtti fordulójában. A játéknap rangadóval kezdődik, ugyanis a két feljutó, a Honvéd és a Vasas egymással csap össze a Bozsik Arénában. 17 órától megmérkőzik egymással a dobogóért a Kecskemét és a Mezőkövesd, az utolsó előtti Budafok a BVSC-t fogadja, a szintén a bennmaradásért küzdő Szentlőrinc a Videotont látja vendégül. Az alsóház felső régiójában található négy csapat egymással csatázik, Karcagra a Tiszakécske, Ajkára a Szeged látogat. 19 órától az utolsó Békéscsaba a Kozármisleny ellen próbál meg feljebb lépni a tabellán, míg a Soroksár Csákváron biztosíthatja be bennmaradását. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II
29. FORDULÓ

Cikkünk folyamatosan frissül...

16 órakor kezdődött:

Budapest Honvéd FC–Vasas FC 2–1 (Nyers 28.,  49., ill. Urblík J. 30. – 11-esből) ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

17 órakor kezdődött:

Szentlőrinc–Videoton FC Fehérvár 0–0 ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Budafoki MTE–BVSC-Zugló 0–0 ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
FC Ajka–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0–0 ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Kecskeméti TE–Mezőkövesd Zsóry FC 1–0 (Bolyki 4.) ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Karcagi SC–Tiszakécskei LC 0–0 ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Később kezdődik:

19.00: Aqvital FC Csákvár–Soroksár SC
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–HR-Rent Kozármisleny

   
AZ ÁLLÁS
A FORDULÓ ELŐTT		MGyDVL–KGkP
  1. Vasas FC28194556–22+3461
  2. Budapest Honvéd28175645–21+2456
  3. Kecskeméti TE281531047–35+1248
  4. Mezőkövesd28137836–31+546
  5. Kozármisleny28119834–38–442
  6. Csákvár281010841–37+440
  7. Videoton FC Fehérvár28109935–28+739
  8. BVSC-Zugló281141331–28+337
  9. Karcagi SC28981128–38–1035
10. FC Ajka281031522–35–1333
11. Szeged-Csanád GA28891126–33–733
12. Tiszakécske*28991035–42–732
13. Soroksár SC28791238–44–630
14. Szentlőrinc285121131–40–927
15. Budafoki MTE28671529–47–1825
16. Békéscsaba285101325–40–1525
*A Tiszakécskétől 4 pont levonva.

 

 

