NB II: vezet a KTE, ismét előnyben a Honvéd – ÉLŐ eredménykövető!

Mind a nyolc mérkőzést vasárnap rendezik a labdarúgó NB II 29., utolsó előtti fordulójában. A játéknap rangadóval kezdődik, ugyanis a két feljutó, a Honvéd és a Vasas egymással csap össze a Bozsik Arénában. 17 órától megmérkőzik egymással a dobogóért a Kecskemét és a Mezőkövesd, az utolsó előtti Budafok a BVSC-t fogadja, a szintén a bennmaradásért küzdő Szentlőrinc a Videotont látja vendégül. Az alsóház felső régiójában található négy csapat egymással csatázik, Karcagra a Tiszakécske, Ajkára a Szeged látogat. 19 órától az utolsó Békéscsaba a Kozármisleny ellen próbál meg feljebb lépni a tabellán, míg a Soroksár Csákváron biztosíthatja be bennmaradását. Kövesse velünk a mérkőzések alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

29. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül... 16 órakor kezdődött: Budapest Honvéd FC–Vasas FC 2–1 (Nyers 28., 49., ill. Urblík J. 30. – 11-esből) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! 17 órakor kezdődött: Szentlőrinc–Videoton FC Fehérvár 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Budafoki MTE–BVSC-Zugló 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

FC Ajka–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Kecskeméti TE–Mezőkövesd Zsóry FC 1–0 (Bolyki 4.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Karcagi SC–Tiszakécskei LC 0–0 – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! Később kezdődik: 19.00: Aqvital FC Csákvár–Soroksár SC

19.00: Békéscsaba 1912 Előre–HR-Rent Kozármisleny AZ ÁLLÁS

A FORDULÓ ELŐTT M Gy D V L–K Gk P 1. Vasas FC 28 19 4 5 56–22 +34 61 2. Budapest Honvéd 28 17 5 6 45–21 +24 56 3. Kecskeméti TE 28 15 3 10 47–35 +12 48 4. Mezőkövesd 28 13 7 8 36–31 +5 46 5. Kozármisleny 28 11 9 8 34–38 –4 42 6. Csákvár 28 10 10 8 41–37 +4 40 7. Videoton FC Fehérvár 28 10 9 9 35–28 +7 39 8. BVSC-Zugló 28 11 4 13 31–28 +3 37 9. Karcagi SC 28 9 8 11 28–38 –10 35 10. FC Ajka 28 10 3 15 22–35 –13 33 11. Szeged-Csanád GA 28 8 9 11 26–33 –7 33 12. Tiszakécske* 28 9 9 10 35–42 –7 32 13. Soroksár SC 28 7 9 12 38–44 –6 30 14. Szentlőrinc 28 5 12 11 31–40 –9 27 15. Budafoki MTE 28 6 7 15 29–47 –18 25 16. Békéscsaba 28 5 10 13 25–40 –15 25 *A Tiszakécskétől 4 pont levonva.