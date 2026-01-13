Nemzeti Sportrádió

Mike Tomlin nem folytatja tovább a Pittsburgh Steelers vezetőedzőjeként – hivatalos

2026.01.13. 20:55
Mike Tomlin (Fotó: Getty Images)
A Pittsburgh Steelers amerikaifutball-csapat a hivatalos honlapján bejelentette, hogy Mike Tomlin nem folytatja tovább a munkát vezetőedzőként. Tomlin 19 évet töltött ebben a pozícióban a csapatnál.

A Pittburgh Steelers ugyan bejutott a rájátszásba az NFL alapszakaszában, ám a magyar idő szerint kedd hajnalban megrendezett wild card mérkőzésen 30–6-os vereséget szenvedett a Houston Texanstól.

„Mai megbeszélésünkkor Tomlin edző beszámolt a döntéséről, hogy nem folytatja tovább a munkát vezetőedzőként írta az elnök Art Rooney.Nyilvánvalóan rendkívül hálás vagyok Mike-nak a kemény munkáért, az elhivatottságáért, a sikerekért, amit az elmúlt tizenkilenc év során együtt megéltünk. Nehéz szavakba öntenem azt a tiszteletet és nagyrabecsülést, amit iránta érzek. Elvezette a csapatunkat a hatodik Super Bowl-győzelemig, és 13-szor a rájátszásba, miközben nyolcszor is megnyertük az AFC Északi csoportját, amíg a Pittsburghnél dolgozott. Ittléte alatt egyetlen szezont sem zártunk negatív mérleggel, ami valószínűleg megismételhetetlen.

A családom és én, illetve mindenki a Steelers menedzsmentjében örökké hálás lesz a szenvedélyért és elhivatottságáért, amelyet Mike Tomlin a Steelers iránt tanúsított.”

A most 53 éves Mike Tomlin 2009-ben nyerte meg a Super Bowlt a Steelersszel, akkor a csapat az Arizona Cardinalst győzte le 27–23-ra.

Amerikai sportok
12 órája

23 pontos negyedik negyeddel a Houston elintézte a Steelerst – videó

A Pittsburgh mindössze hat pontig jutott hazai pályán a liga legjobb védelme ellen.

 

 

Ezek is érdekelhetik