Mike Tomlin nem folytatja tovább a Pittsburgh Steelers vezetőedzőjeként – hivatalos

A Pittburgh Steelers ugyan bejutott a rájátszásba az NFL alapszakaszában, ám a magyar idő szerint kedd hajnalban megrendezett wild card mérkőzésen 30–6-os vereséget szenvedett a Houston Texanstól.

„Mai megbeszélésünkkor Tomlin edző beszámolt a döntéséről, hogy nem folytatja tovább a munkát vezetőedzőként – írta az elnök Art Rooney. – Nyilvánvalóan rendkívül hálás vagyok Mike-nak a kemény munkáért, az elhivatottságáért, a sikerekért, amit az elmúlt tizenkilenc év során együtt megéltünk. Nehéz szavakba öntenem azt a tiszteletet és nagyrabecsülést, amit iránta érzek. Elvezette a csapatunkat a hatodik Super Bowl-győzelemig, és 13-szor a rájátszásba, miközben nyolcszor is megnyertük az AFC Északi csoportját, amíg a Pittsburghnél dolgozott. Ittléte alatt egyetlen szezont sem zártunk negatív mérleggel, ami valószínűleg megismételhetetlen.

A családom és én, illetve mindenki a Steelers menedzsmentjében örökké hálás lesz a szenvedélyért és elhivatottságáért, amelyet Mike Tomlin a Steelers iránt tanúsított.”

A most 53 éves Mike Tomlin 2009-ben nyerte meg a Super Bowlt a Steelersszel, akkor a csapat az Arizona Cardinalst győzte le 27–23-ra.