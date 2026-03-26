Brown vezérletével a Celtics megszakította a Thunder 12 meccses szériáját, Jokics történelmet írt

2026.03.26. 09:25
Jaylen Brown a figyelem középpontjában (Fotó: Getty Images)
NBA Nikola Jokics Jaylen Brown Oklahoma City Thunder
Jaylen Brown 31 ponttal vezette győzelemre a Bostont, amely 119–109-re legyőzte az Oklahoma Cityt és véget vetett a liga egyik leghosszabb győzelmi sorozatának. Eközben Nikola Jokics újabb elképesztő teljesítménnyel történelmet írt az NBA szerdai játéknapján (magyar idő szerint csütörtök hajnalban).

A játéknap rangadóján a Boston Celtics hátrányból fordítva győzte le az Oklahoma City Thundert. Jaylen Brown 31 ponttal, nyolc lepattanóval és nyolc gólpasszal vezette a hazaiakat, míg Jayson Tatum dupla duplával segített. A Thunder győzelmi sorozata ezzel 12 meccsnél szakadt meg, hiába dobott 33 pontot Shai Gilgeous-Alexander.

Denverben Nikola Jokics ismét szenzációsat nyújtott: 23 pont, 21 lepattanó és 19 gólpassz került a neve mellé, ráadásul elérte pályafutása 6000. asszisztját – első centerként az NBA történetében. A Nuggets 142–135-re felülmúlta a Dallast, Jamal Murray 53 pontig jutott.

DENVER NUGGETS VS DALLAS MAVERICKS, NBA
Nikola Jokics és Jamal Murray volt a Denver Nuggets két legjobbja (Fotó: Getty Images)

Minnesotában óriási fordítást láthattak a nézők: a Timberwolves hosszabbításban győzte le a Houstont úgy, hogy a ráadásban 15–0-s sorozattal zárt. Az Atlanta szintén túlórában nyert Detroitban, immár 14 győzelemnél jár legutóbbi 15 meccsén.

A Lakersnél Luka Doncic 43 ponttal brillírozott az Indiana ellen, míg Philadelphiában Joel Embiid és Paul George visszatérése fölényes sikert hozott a Bulls ellen – a Sixers 157 pontig jutott.

A játéknap további érdekességei közé tartozik, hogy a San Antonio magabiztosan nyert Memphisben, a Miami megszakította rossz sorozatát Clevelandben, a Washington 16 vereség után győzött, míg a Portland simán kiütötte a Milwaukee-t.

NBA
ALAPSZAKASZ
Detroit Pistons–Atlanta Hawks 129–130 – hosszabbításban
Indiana Pacers–Los Angeles Lakers 130–137
Philadelphia 76ers–Chicago Bulls 157–137
Boston Celtics–Oklahoma City Thunder 119–109
Cleveland Cavaliers–Miami Heat 103–120
Memphis Grizzlies–San Antonio Spurs 98–123
Utah Jazz–Washington Wizards 110–133
Minnesota Timberwovles–Houston Rockets 110–108 – hosszabbításban
Denver Nuggets–Dallas Mavericks 142–135
Golden State Warriors–Brooklyn Nets 109–106
Portland Trail Blazers–Milwaukee Bucks 130–99
Los Angeles Clippers–Toronto Raptors 119–94

 

