Brown vezérletével a Celtics megszakította a Thunder 12 meccses szériáját, Jokics történelmet írt

A játéknap rangadóján a Boston Celtics hátrányból fordítva győzte le az Oklahoma City Thundert. Jaylen Brown 31 ponttal, nyolc lepattanóval és nyolc gólpasszal vezette a hazaiakat, míg Jayson Tatum dupla duplával segített. A Thunder győzelmi sorozata ezzel 12 meccsnél szakadt meg, hiába dobott 33 pontot Shai Gilgeous-Alexander.

Denverben Nikola Jokics ismét szenzációsat nyújtott: 23 pont, 21 lepattanó és 19 gólpassz került a neve mellé, ráadásul elérte pályafutása 6000. asszisztját – első centerként az NBA történetében. A Nuggets 142–135-re felülmúlta a Dallast, Jamal Murray 53 pontig jutott.

Nikola Jokics és Jamal Murray volt a Denver Nuggets két legjobbja (Fotó: Getty Images)

Minnesotában óriási fordítást láthattak a nézők: a Timberwolves hosszabbításban győzte le a Houstont úgy, hogy a ráadásban 15–0-s sorozattal zárt. Az Atlanta szintén túlórában nyert Detroitban, immár 14 győzelemnél jár legutóbbi 15 meccsén.

A Lakersnél Luka Doncic 43 ponttal brillírozott az Indiana ellen, míg Philadelphiában Joel Embiid és Paul George visszatérése fölényes sikert hozott a Bulls ellen – a Sixers 157 pontig jutott.

A játéknap további érdekességei közé tartozik, hogy a San Antonio magabiztosan nyert Memphisben, a Miami megszakította rossz sorozatát Clevelandben, a Washington 16 vereség után győzött, míg a Portland simán kiütötte a Milwaukee-t.

NBA

ALAPSZAKASZ

Detroit Pistons–Atlanta Hawks 129–130 – hosszabbításban

Indiana Pacers–Los Angeles Lakers 130–137

Philadelphia 76ers–Chicago Bulls 157–137

Boston Celtics–Oklahoma City Thunder 119–109

Cleveland Cavaliers–Miami Heat 103–120

Memphis Grizzlies–San Antonio Spurs 98–123

Utah Jazz–Washington Wizards 110–133

Minnesota Timberwovles–Houston Rockets 110–108 – hosszabbításban

Denver Nuggets–Dallas Mavericks 142–135

Golden State Warriors–Brooklyn Nets 109–106

Portland Trail Blazers–Milwaukee Bucks 130–99

Los Angeles Clippers–Toronto Raptors 119–94