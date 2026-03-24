A Fehérvár Enthroners szombaton kezd az osztrák első ligában

A keddi sajtótájékoztatón a Koronázók új amerikai vezetőedzője, Michael Wood – aki karrierje során koordinátorként és vezetőedzőként is számos bajnoki címet nyert Olaszországban és Finnországban –, elmondta, nagy nyomás lesz rajtuk, bizonyítaniuk kell, ám a játékosok hozzáállása példaértékű, így könnyebb dolguk lesz. Megemlítette, hogy a csapatépítés kulcsa egy kiváló irányító megtalálása volt, aztán a támadósor újabb darabkáit kellett megtalálni, de mindegyik sikerült. A támadókoordinátori feladatokat is új szakember, Augie Stevens látja majd el, aki a tavalyi szezonban az olasz élcsapatnál, a Legnano Frogsnál töltötte be ezt a pozíciót, és az alapszakaszban szinte minden csapatstatisztikában első helyen végzett tanítványaival. A tréner hangsúlyozta, kiváló körülmények között dolgozhatnak, ami jó alap ahhoz, hogy kihozzák magukból a maximumot. A védelem munkájáért idén is Hanó Péter felel.

Horváth Péter ügyvezető igazgató arról beszélt, hogy az elmúlt három év nem úgy alakult, ahogy tervezték, ezért ideje volt váltani, ám az osztrák első osztályt nem visszalépésként élik meg. Az idei célkitűzésük, hogy győzelmeket szerezzenek, és visszacsábítsák a szurkolókat a lelátóra, ennek érdekében ingyenessé tették a hazai mérkőzéseiket, továbbá amerikai mintára tailgate-tel, azaz parkolói sütögetéssel várják a nézőket a kapunyitás előtt.

Az új irányító, Javarian Smith tavaly a Prague Lions, azt megelőzően pedig a Hamburg Sea Devils játékosa volt. Elmondta, hogy az edzések alapján kiváló csapat alakul Fehérváron, amely reményei szerint a szezon során több alkalommal győztesen hagyhatja majd el a pályát. Hasonló véleményt fogalmazott meg a linebacker pozícióba érkezett Adam Callahan is, aki tavaly a finn első osztály egyik legjobb védőjátékosa volt.

Az Enthronersre az osztrák első ligában öt hazai és öt idegenbeli alapszakasz-mérkőzés vár, ezt követi a rájátszás. A csapat szombaton kezdi a bajnokságot a Salzburg Ducks otthonában, az első hazai mérkőzését pedig április 18-án, szombaton a Vienna Vikings ellen vívja a First Fielden.

Az Enthroners menetrendje

Hazai pályán

Április 18.: – Vienna Vikings

Május 10.: – Danube Dragons

Május 30.: – Salzburg Ducks

Június 6.: – Graz Giants

Június 27.: – Vienna Knights

Idegenben

Március 28.: – Salzburg Ducks

Április 12.: – Prague Black Panthers

Április 25.: – Graz Giants

Május 16.: – Tirol Raiders

Június 21.: – Vienna Vikings

(MTI)