NHL: továbbra is mélyrepülésben a ligaelső Colorado – otthon kapott egy hetest

A Colorado 0–2-ről még egyenlített, sőt a harmadik vendéggólra is volt válasza, de a harmadik harmad elején gyors egymásutánban kapott két gól megbénította. A Philadelphia soraiban Owen Tippett három gólja mellett adott egy asszisztot, Matvej Micskov három ponttal zárt (két gól, egy assziszt), és ha már a denveri Ball Arena volt a helyszín, Denver Barkey is ütött egy gólt, továbbá előkészített egy másikat. Samuel Ersson 32 védéssel támasztotta meg a vendégcsapatot, az első periódusban 17 lövést hárítva tartotta tisztán a ketrecet. Az Avalanche a legutóbbi öt mérkőzéséből már a negyediket vesztette el, igaz, még így is tízpontos az előnye a Nyugati főcsoport élén, ráadásul három meccsel kevesebbet játszott, mint a mögötte következő Dallas.

Az Anaheim sorozatban a hatodik mérkőzését is megnyerte; a Seattle elleni sikerhez Cutter Gauthier és Pavel Mintyjukov egyaránt egy-egy góllal és assziszttal járult hozzá.

62 SECONDS IN! 🏎️



Cutter Gauthier gets the @AnaheimDucks on the board early! pic.twitter.com/Jq9YOlCYe7 — NHL (@NHL) January 24, 2026

A Tampa immár 15 meccses pontszerző szériában van, ez a harmadik leghosszabb a franchise történetében (a rekord 18 meccses). Chicagóban szétlövésben lett meg a győzelem: Nyikita Kucserov a rendes játékidőben és a párbajban is a kapuba talált, a győztes gólt Dominic James ütötte a szétlövésé ötödik sorozatában.

Bővült meg egy másik nagy gyűjtemény is: Mark Stone két góllal és egy assziszttal gondoskodott arról, hogy egymás után a 14. mérkőzésén is pontot szerezzen – nem mellesleg csapatát, a Vegast értékes győzelemre vezette Torontóban.

Cody Glass (New Jersey) és a remek idényt futó tinédzser, Macklin Celebrini (San Jose) egyaránt két góllal járult hozzá csapata győzelméhez, míg Hendrix Lapierre (Washington) 90 gól nélküli mérkőzés után talált újra a kapuba. A Calgaryban vendégeskedő fővárosiak négy vereség utáni első sikere csak a hajrában, Alekszandr Ovecskin üres kapus góljával vált biztossá. A Capitals hatodszor nyert vert helyzetből ebben az idényben, Ovecskin pedig immár a 338. alkalommal az NHL-karrierje során (a rekordot Patrick Marleau tartja 352-vel).

A Dallas és a St. Louis kiélezett mérkőzést vívott egymással, Jason Robertson egy perccel a játékidő lejárta előtt ütötte be a Stars győztes gólját.

Jason Robertson gives the @DallasStars the lead with just ONE MINUTE left! 😮‍💨 pic.twitter.com/xrH2RqYXPR — NHL (@NHL) January 24, 2026

NHL, ALAPSZAKASZ

Chicago Blackhawks–Tampa Bay Lightning 1–2, szétlövéssel

Toronto Maple Leafs–Vegas Golden Knights 3–6

Dallas Stars–St. Louis Blues 3–2

Calgary Flames–Washington Capitals 1–3

Colorado Avalanche–Philadelphia Flyers 3–7

San Jose Sharks–New York Rangers 3–1

Seattle Kraken–Anaheim Ducks 2–4

Vancouver Canucks–New Jersey Devils 4–5