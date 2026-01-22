Nemzeti Sportrádió

NHL: szétlövéssel kikapott a Colorado Lukas Dostal nagy éjszakáján

2026.01.22. 07:40
Lukas Dostal bámulatos formában védett Coloradóban (Fotó: Getty Images)
Colorado Avalanche Lukas Dostal NHL Anaheim Ducks
Két mérkőzés hosszabbításban, egy pedig szétlövéssel dőlt el az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján, ahol összesen hat mérkőzést rendeztek.

A Nyugati konferencia első helyezettje, a Colorado Avalanche hazai pályán fogadta az Anaheim Ducksot, amely a második harmadban szerzett vezetést, és egészen az utolsó játékrész hajrájáig őrizte előnyét, amikor azonban a Colorado kiegyenlített. A hosszabbításban nem született gól, a szétlövésben pedig a Ducks volt pontosabb, ezzel megszerezte ötödik győzelmét az alapszakaszban. A mérkőzés hőse a Ducks cseh kapusa, Lukas Dostal volt, aki összesen 40 lövést hárított, és a szétlövésben egyetlen gólt sem enedélyezett az ellenfélnek.

Két mérkőzés hosszabbítás után dőlt el: a Detroit Red Wings idegenben győzte le a Toronto Maple Leafset, míg a Utah Mammoth a Philadelphia Flyerst múlta felül nagy izgalmak után, és gyűjtötte be sorozatban negyedik győzelmét az alapszakaszban. A Toronto svéd válogatott védője, Oliver Ekman-Larsson az első harmadban megsérült, és később már nem tudta folytatni a játékot. Dylan Larkin megszerezte a 12. hosszabbításos gólját, ezzel beérte a legendás Szergej Fjodorovot a Detroit történelmében.

A Washington Capitals sorozatban negyedik mérkőzését bukta el az alapszakaszban, ezúttal a Vancouver Canucks vendégeként. 

NHL
ALAPSZAKASZ
Toronto Maple Leafs–Detroit Red Wings 1–2hosszabbítás után
Colorado Avalanche–Anaheim Ducks 1–2szétlövéssel
Utah Mammoth–Philadelphia Flyers 5–4 – hosszabbítás után
Calgary Flames–Pittsburgh Penguins 1–4
Seattle Kraken–New York Islanders 4–1
Vancouver Canucks–Washington Capitals 4–3

 

