NHL: kiütéses győzelmet aratott a Carolina és a Nashville is

A Carolina úgy nyert 9–1-re a Florida ellen, hogy két harmad után még csak 3–1-re vezetett – az utolsó játékrészben hat gólt is lőtt. A hazaiak vezére a három gólt jegyző Nikolaj Ehlers volt. A Carolina győzelme azt eredményezte, hogy a Keleti főcsoport élén három csapat áll 62-62 ponttal. A Carolina mellett a San Josét megverő Detroit és a St. Louistól vereséget szenvedő Tampa Bay is.

Ugyancsak kiütéses győzelmet aratott a Nashville, amely 7–3-ra győzött a Nyugati főcsoportot vezető Colorado vendégeként a mesterhármast jegyző Ryan O’Reilly vezérletével.

NHL

ALAPSZAKASZ

Carolina Hurricanes–Florida Panthers 9–1

Detroit Red Wings–San Jose Sharks 4–2

St. Louis Blues–Tampa Bay Lightning 3–2 – szétlövéssel

Colorado Avalanche–Nashville Predators 3–7

Los Angeles Kings–Anaheim Ducks 2–3 – szétlövéssel