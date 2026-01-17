Nemzeti Sportrádió

NHL: kiütéses győzelmet aratott a Carolina és a Nashville is

P. K.P. K.
2026.01.17. 08:27
Nyolc góllal győzött a Carolina (Fotó: Carolina Hurricanes/Facebook)
Nashville Predators NHL Carolina Hurricanes
Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) legutóbbi játéknapján öt meccset rendeztek.

A Carolina úgy nyert 9–1-re a Florida ellen, hogy két harmad után még csak 3–1-re vezetett – az utolsó játékrészben hat gólt is lőtt. A hazaiak vezére a három gólt jegyző Nikolaj Ehlers volt. A Carolina győzelme azt eredményezte, hogy a Keleti főcsoport élén három csapat áll 62-62 ponttal. A Carolina mellett a San Josét megverő Detroit és a St. Louistól vereséget szenvedő Tampa Bay is.

Ugyancsak kiütéses győzelmet aratott a Nashville, amely 7–3-ra győzött a Nyugati főcsoportot vezető Colorado vendégeként a mesterhármast jegyző Ryan O’Reilly vezérletével.

NHL
ALAPSZAKASZ
Carolina Hurricanes–Florida Panthers 9–1
Detroit Red Wings–San Jose Sharks 4–2
St. Louis Blues–Tampa Bay Lightning 3–2 – szétlövéssel
Colorado Avalanche–Nashville Predators 3–7
Los Angeles Kings–Anaheim Ducks 2–3 – szétlövéssel

 

