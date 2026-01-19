NHL: hosszabbításban nyert a Detroit, 13 meccse pontszerző a Tampa, kiütés az Oilerstől

A Tampa Bay Lightning továbbra is remek formában szerepel: Dominic James és Jake Guentzel egyaránt egy góllal és egy gólpasszal járult hozzá a Dallas Stars elleni 4–1-es idegenbeli sikerhez – a floridai együttes immár 13 mérkőzés óta szerez pontot.

The @TBLightning extend their point streak to 13 games! ⚡️ pic.twitter.com/6mDJQnIumt — NHL (@NHL) January 18, 2026

Detroitban fordulatos mérkőzésen született hazai győzelem. A Red Wings és az Ottawa Senators csatája 3–3-as döntetlennel zárult a rendes játékidőben, majd a hosszabbításban Alex DeBrincat talált be.

The @DetroitRedWings earn their 30th win of the season in overtime! 🔥 pic.twitter.com/ii4zhinYVq — NHL (@NHL) January 19, 2026

Edmontonban egyoldalú volt az összecsapás: Zach Hyman két gólt és egy gólpasszt jegyzett, Connor Ingram 27 védéssel kapott gól nélkül zárt, az Oilers 5–0-ra múlta felül a St. Louis Bluest.

