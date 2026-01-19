Nemzeti Sportrádió

NHL: hosszabbításban nyert a Detroit, 13 meccse pontszerző a Tampa, kiütés az Oilerstől

2026.01.19. 09:34
Andrew Copp ünnepli Alex DeBrincat győztes gólját (Fotó: Getty Images)
Alex DeBrincat hosszabbításban döntött, a Tampa Bay Lightning sorozatban 13 mérkőzésen maradt veretlen a rendes játékidőket és a hosszabbításokat figyelembe véve, míg az Edmonton Oilers kapott gól nélkül ütötte ki ellenfelét az NHL vasárnapi játéknapján, magyar idő szerint hétfő hajnalban.

A Tampa Bay Lightning továbbra is remek formában szerepel: Dominic James és Jake Guentzel egyaránt egy góllal és egy gólpasszal járult hozzá a Dallas Stars elleni 4–1-es idegenbeli sikerhez – a floridai együttes immár 13 mérkőzés óta szerez pontot.

Detroitban fordulatos mérkőzésen született hazai győzelem. A Red Wings és az Ottawa Senators csatája 3–3-as döntetlennel zárult a rendes játékidőben, majd a hosszabbításban Alex DeBrincat talált be.

Edmontonban egyoldalú volt az összecsapás: Zach Hyman két gólt és egy gólpasszt jegyzett, Connor Ingram 27 védéssel kapott gól nélkül zárt, az Oilers 5–0-ra múlta felül a St. Louis Bluest.

NHL
ALAPSZAKASZ
Dallas Stars–Tampa Bay Lightning 1–4
Detroit Red Wings–Ottawa Senators 4–3 – hosszabbításban
Edmonton Oilers–St. Louis Blues 5–0

 

