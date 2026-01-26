NBA: megint kikapott otthon a címvédő Thunder, és a Spurst is elkapta a vendége

Az Oklahoma az előző hazai mérkőzését elvesztette, és pénteki legyőzőjénél, az Indianánál jóval erősebb vendége volt vasárnap: a Toronto sorozatban a negyedik győzelméért lépett parkettre, és kiélezett csatában el is érte a célját, legyűrte a több sérült kezdőjét nélkülöző bajnokot. Immanuel Quickley 23 ponttal, 11 lepattanóval zárt, és 8.2 másodperccel a vége előtt ő dobta be a győzelemhez szükséges két büntetőt. R. J. Barrett 14, Scottie Barnes 10 ponttal finiselt a vendégeknél, Shai Gilgeous-Alexander 24 ponttal vezette a hazai lőlapot, és bár ő híres az erős, meccsdöntő hajráiról, ezúttal az utolsó negyedben csupán egy dobásra vállalkozott (az be is ment).

A San Antonio az első negyedben még vezetett a New Orleans ellen, aztán lassan megfordult az állás, a harmadik játékrészben pedig olyannyira elhúzott a vendégcsapat, hogy 53–72-nél Mitch Johnson vezetőedző lekapta a Spurs éppen pályán lévő teljes kezdő ötösét. A radikális változtatás bejött, a hazaiak egyvégtében 16 pontot dobva feljöttek háromra (79–82), sőt fordítottak is (93–89), ám a hajrában megint szárnyra keltek a Pelikánok, és elsöprő, 17–3-as meccszáró szakasszal elvitték a győzelmet. Saddiq Bey és Zion Williamson egyaránt 24 ponttal és 10 lepattanóval járult hozzá a nyugati sereghajtó egymást követő második győzelméhez, Victor Wembanyama 16 pontos, 16 lepattanós dupla duplát jegyzőkönyvezett a hazaiaknál.

A Detroitnak sikerült feledtetnie a Houston elleni minapi hazai vereséget, Cade Cunningham (29 pont, 11 assziszt) vezérletével simán megverte a Sacramentót – a keleti első Pistonsnak ez volt az ötödik győzelme a legutóbbi hat meccsén.

Igencsak jó passzban van a Clippers is: a Brooklyn papírformának megfelelő okítása után az inglewoodiak elmondhatják magukról, hogy a legutóbbi 15 mérkőzésükből 13-at megnyertek. Ez a meccs már az első félidőben eldőlt, Kawhi Leonard 21-et akkor dobott a 28 pontjából. James Harden 19, John Collins 18, Jordan Miller 16 pontot tett be a közösbe.

Stephen Curry játéka térdfájdalmak miatt kérdéses volt, de aztán a Golden State vezére mégiscsak becsekkolt, és 26 ponttal, hét assziszttal, valamint négy labdalopással sikerre vezette csapatát a gyengélkedő, egymás után ötödször vesztő Minnesota ellen.

Devin Booker játékáról viszont szó sem lehetett, a bokáját fájlaló olimpiai bajnok hiányzott is nagyon a Phoenixnek, amely nem tudta lefékezni a lendületben lévő Miamit: a floridaiak elsősorban Bam Adebayo 22 és Jaime Jaquez Jr. 20 pontjának köszönhetően húzták be a meccset.

NBA, ALAPSZAKASZ

Detroit Pistons–Sacramento Kings 139–116

Minnesota Timberwolves–Golden State Warriors 85–111

Oklahoma City Thunder–Toronto Raptors 101–103

San Antonio Spurs–New Orleans Pelicans 95–104

Phoenix Suns–Miami Heat 102–111

Los Angeles Clippers–Brooklyn Nets 126–89

A Memphis Grizzlies–Denver Nuggets és a Milwaukee Bucks–Dallas Mavericks mérkőzést a rossz időjárás miatt elhalasztották.