Doncic tripla duplát gyártott, majdnem James is, a Lakers fordított Denverben
A szerb óriás térde továbbra sincs rendben, így nem jöhetett létre a Nikola Jokics–Luka Doncic csata Denverben – a két világklasszis a meccs után azért pacsizott –, de a hazaiak foghíjasan is majdnem elkapták a Lakerst: három negyeden át vezettek, volt 16 pontos előnyük is. A második félidő összességében aztán már a vendégeké volt, akik az utolsó negyedben meg is fordították a meccset.
Doncic 38 ponttal, 13 lepattanóval és 10 assziszttal tripla duplát ért el, közel járt ehhez a bravúrhoz LeBron James is (19, 9, 8), míg odaát Jamal Murray termelte a legtöbb pontot – igaz, a 28-ból csak kettő jött a második félidőben. Jamesen látszott, nem esett jól neki, hogy kimaradt a nyugati All Star-kezdő ötösből – talán az alább mellékelt, őserőről árulkodó zsákolást szánta reakciónak.
A Golden State kedvetlenül kezdett a Toronto ellen, Jimmy Butler előző napi, kényszerű idényvéget jelentő térdsérülése megtette a hatását: a vendégek már az első negyedben tíz pont fölé pumpálták előnyüket, és 145-ig jutva megnyerték a meccset. Immanuel Quickleynek remek napja volt: 40 pontjával beállította idénycsúcsát, adott tíz gólpasszt, és a liga statisztikusai az adatbányászás közben arra jutottak: ő az első az NBA történetében, aki az előbbi két számot úgy hozta, hogy volt legalább öt sikeres hárompontosa (valójában hét), továbbá 80 százalék feletti dobáspontosságot produkált a mezőnyből. A hazaiaknál Stephen Curry elrontotta az első öt triplakísérletét, 16 pontnál megállt, a lőlapot a hat távolit beágyúzó Buddy Hield vezette 25 pontos idénycsúccsal.
A Houston a harmadik negyed végéhez közeledve még 14 pontos hátrányban volt a San Antonio ellen, de elsöprő hajrával behúzta a texasi derbit. Alperen Sengün alig maradt el a tripla duplától (20, 13 lepattanó, 9 assziszt), Reed Sheppard a 21 pontjából 12-t az utolsó játékrészre tartogatott, Kevin Durant 18 pontot dobott, és kulcsfontosságú volt, hogy a Spurs vezérét, Victor Wembanyamát 14 ponton és 10 ponton tartották.
A Utah elvesztette a korábbi tíz olyan mérkőzését, amelyen nem számíthatott Lauri Markkanenre, és bár a harmadik játékrészben, mínusz 15-nél nem úgy nézett ki, most megtört az átok: a sérült finn távollétében is sikerült legyűrni a Minnesotát. Keyonte George 43 pontos karriercsúccsal tette a legtöbbet a győzelemért, Jusuf Nurkic hét év után először jelentkezett tripla duplával (16 pont, 18 lepattanó, 10 assziszt), odaát Anthony Edwards 38 pontig hatolt.
A Clippers hatos győzelmi szériával érkezett Chicagóba, ahol olyan triplaeső fogadta, amelyből nem jöhetett ki sikeresen. A 27 ponttal finiselő Coby White élen járt a távoli dobásokban, ő hatot juttatott célba, a Bulls játékosai összesen 25-öt, amivel beállították a csapatcsúcsot. Odaát James Harden 24 ponttal tompította a vereség súlyosságát.
Devin Booker 27 ponttal vezette sorozatban harmadik győzelmére a Phoenixet, és gyorsulóban van a Miami is: a floridaiak a legutóbbi öt meccsükből a harmadikat nyerték meg – a Sacramento ellen Bam Adebayo (25) volt a fő pontbeszállító.
NBA, ALAPSZAKASZ
Philadelphia 76ers–Phoenix Suns 110–116
Chicago Bulls–Los Angeles Clippers 138–110
Houston Rockets–San Antonio Spurs 111–106
Utah Jazz–Minnesota Timberwolves 127–122
Denver Nuggets–Los Angeles Lakers 107–115
Golden State Warriors–Toronto Raptors 127–145
Sacramento Kings–Miami Heat 117–130