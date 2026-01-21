Doncic tripla duplát gyártott, majdnem James is, a Lakers fordított Denverben

A szerb óriás térde továbbra sincs rendben, így nem jöhetett létre a Nikola Jokics–Luka Doncic csata Denverben – a két világklasszis a meccs után azért pacsizott –, de a hazaiak foghíjasan is majdnem elkapták a Lakerst: három negyeden át vezettek, volt 16 pontos előnyük is. A második félidő összességében aztán már a vendégeké volt, akik az utolsó negyedben meg is fordították a meccset.

Doncic 38 ponttal, 13 lepattanóval és 10 assziszttal tripla duplát ért el, közel járt ehhez a bravúrhoz LeBron James is (19, 9, 8), míg odaát Jamal Murray termelte a legtöbb pontot – igaz, a 28-ból csak kettő jött a második félidőben. Jamesen látszott, nem esett jól neki, hogy kimaradt a nyugati All Star-kezdő ötösből – talán az alább mellékelt, őserőről árulkodó zsákolást szánta reakciónak.

A triple-double for Luka Dončić in LAL's W!



✨ 38 PTS

✨ 13 REB

✨ 10 AST



It's his 7th game this season with 35+ PTS, 10+ AST, and 5+ REB… surpassing Jerry West’s 1969 mark of 6 for the most such games in a single season in Lakers franchise history. pic.twitter.com/vpWfXUw7P9 — NBA (@NBA) January 21, 2026

A Golden State kedvetlenül kezdett a Toronto ellen, Jimmy Butler előző napi, kényszerű idényvéget jelentő térdsérülése megtette a hatását: a vendégek már az első negyedben tíz pont fölé pumpálták előnyüket, és 145-ig jutva megnyerték a meccset. Immanuel Quickleynek remek napja volt: 40 pontjával beállította idénycsúcsát, adott tíz gólpasszt, és a liga statisztikusai az adatbányászás közben arra jutottak: ő az első az NBA történetében, aki az előbbi két számot úgy hozta, hogy volt legalább öt sikeres hárompontosa (valójában hét), továbbá 80 százalék feletti dobáspontosságot produkált a mezőnyből. A hazaiaknál Stephen Curry elrontotta az első öt triplakísérletét, 16 pontnál megállt, a lőlapot a hat távolit beágyúzó Buddy Hield vezette 25 pontos idénycsúccsal.

Out West, Immanuel Quickley was putting on a SHOW!



😤 40 PTS

😤 10 AST

😤 7-8 3PM

😤 11-13 FGM

😤 TOR W



He's the first player in NBA history to record 40+ PTS, 10+ AST, and 5+ 3PM while shooting over 80% from the floor! pic.twitter.com/scRvWk0tUd — NBA (@NBA) January 21, 2026

A Houston a harmadik negyed végéhez közeledve még 14 pontos hátrányban volt a San Antonio ellen, de elsöprő hajrával behúzta a texasi derbit. Alperen Sengün alig maradt el a tripla duplától (20, 13 lepattanó, 9 assziszt), Reed Sheppard a 21 pontjából 12-t az utolsó játékrészre tartogatott, Kevin Durant 18 pontot dobott, és kulcsfontosságú volt, hogy a Spurs vezérét, Victor Wembanyamát 14 ponton és 10 ponton tartották.

A Utah elvesztette a korábbi tíz olyan mérkőzését, amelyen nem számíthatott Lauri Markkanenre, és bár a harmadik játékrészben, mínusz 15-nél nem úgy nézett ki, most megtört az átok: a sérült finn távollétében is sikerült legyűrni a Minnesotát. Keyonte George 43 pontos karriercsúccsal tette a legtöbbet a győzelemért, Jusuf Nurkic hét év után először jelentkezett tripla duplával (16 pont, 18 lepattanó, 10 assziszt), odaát Anthony Edwards 38 pontig hatolt.

WHAT A NIGHT FOR KEYONTE GEORGE.



🎶 43 PTS (career-high)

🎶 6 3PM



Utah completes the 15-PT comeback to win at home! pic.twitter.com/zECzxkiyC5 — NBA (@NBA) January 21, 2026

A Clippers hatos győzelmi szériával érkezett Chicagóba, ahol olyan triplaeső fogadta, amelyből nem jöhetett ki sikeresen. A 27 ponttal finiselő Coby White élen járt a távoli dobásokban, ő hatot juttatott célba, a Bulls játékosai összesen 25-öt, amivel beállították a csapatcsúcsot. Odaát James Harden 24 ponttal tompította a vereség súlyosságát.

In their win over the Clippers tonight, the Bulls drilled 25 three-pointers 👌



They tied the @chicagobulls franchise record for most 3PM in a game! pic.twitter.com/frn6jHbVsE — NBA (@NBA) January 21, 2026

Devin Booker 27 ponttal vezette sorozatban harmadik győzelmére a Phoenixet, és gyorsulóban van a Miami is: a floridaiak a legutóbbi öt meccsükből a harmadikat nyerték meg – a Sacramento ellen Bam Adebayo (25) volt a fő pontbeszállító.

NBA, ALAPSZAKASZ

Philadelphia 76ers–Phoenix Suns 110–116

Chicago Bulls–Los Angeles Clippers 138–110

Houston Rockets–San Antonio Spurs 111–106

Utah Jazz–Minnesota Timberwolves 127–122

Denver Nuggets–Los Angeles Lakers 107–115

Golden State Warriors–Toronto Raptors 127–145

Sacramento Kings–Miami Heat 117–130