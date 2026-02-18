Imanol Garciandia: A Barca sem legyőzhetetlen!
Tíz hét szünet után szerdán folytatódik a BL csoportköre, rögtön nagy rangadókkal, amelyek a két nyolcas végkimenetelét nagyban befolyásolhatják. A válogatott torna utáni első játéknap általában kiszámíthatatlanabb, mint a többi forduló, ami nem véletlen, még a legnagyobb profiknak is idő kell visszaszokni a nemzeti csapatban másfél hónapon át követett rendszerből egy másikba.
A Szeged a 4. helyről várja a csoportkör záró szakaszát, sorrendben a Barca, a PSG, a GOG és a Wisla Plock vár Michael Apelgren együttesére.
„Már csak négy forduló maradt hátra a csoportkörből, úgyhogy minden meccsnek kiemelt jelentősége van, minden pont sokat számíthat a végén – mondta a meccs előtt az európai szövetség honlapjának Imanol Garciandia. – Európa egyik legjobb csapata érkezik hozzánk, de a Barca sem legyőzhetetlen. Ezt tavaly mi is bizonyítottuk, amikor idegenben megvertük. Nyolcezer szurkoló fog mögöttünk állni, ami mindig rendkívüli erőt ad nekünk. Ilyen atmoszférában játszani mindig csodálatos érzés.”
|VÉLEMÉNYEK
Carlos Ortega, a Barca vezetőedzője: – Az Európa-bajnokság óta már három spanyol bajnokink is volt, jó volt látni, amilyen szinten játszottunk. Még vissza kell találnunk a játékrendszerünkhöz, de jó úton járunk. A Szeged kemény csapat, jól ismerjük, az elmúlt másfél évben sok nehéz meccset játszottunk vele. Bízom benne, hogy megszerezzük a két pontot még ezen a nagy kihívást jelentő pályán is.
Michael Apelgren, a Szeged vezetőedzője: – A tavalyi idegenbeli győzelmünk szép emlék, jó visszagondolni rá, de ez már a múlt, inkább a jelenre koncentrálunk. Sajnos több sérültünk van, ami nehezíti a dolgunkat. Úgy kell kifutnunk a pályára, hogy nincs veszítenivalónk, élveznünk kell a meccs minden pillanatát, és akkor sikerülhet a bravúr, a győzelem. Nagyon régen játszottunk hazai pályán a Bajnokok Ligájában, így izgalommal várja mindenki a szerdai fellépést. Jó érzés arról beszélni, hogy tele lesz a Pick Aréna, szurkolóink megtöltik ezt a gyönyörű csarnokot.
A most zajló BL-évadban először telik meg a Pick Aréna, eddig a PSG ellen voltak a legtöbben, akkor 6575-en mentek el a kedvenceiket buzdítani. A 12-szeres BL-győztes Barca még a francia sztárcsapatnál is nagyobb név a kézilabdavilágban (is), pozitívum, hogy az előző másfél évben lejátszott öt egymás elleni meccs alapján a Szegednek fekszik a katalánok játékstílusa. Az előző csoportkörben a Barcelonában elszenvedett 31–30-as vereség után 29–29-es döntetlen következett hazai pályán, a negyeddöntőben 27–24-re ismét kikapott, ám a visszavágón 30–29-re győzött. Utóbbi meccsen 58 percig még a csongrádiak négyes döntős álmai is éltek.
Az ősszel a katalán fővárosban Carlos Ortega csapata 31–28-ra győzött. A sportág legnagyobb sztárjai közül a világ egyik legjobb kapusa, Emil Nielsen, legkiválóbb jobbátlövője, Dika Mem és legmegbízhatóbb beállója, egyben hármas védője, Ludovic Fabregas is az ellenfélnél játszik, de az Eb-n a szlovénok két klasszisa, Domen Makuc és Blaz Janc is jó formában kézilabdázott, ahogyan a két spanyol szélső, Ian Barrufet és Aleix Gómez teljesítményére sem lehetett panasz.
A Szeged játékosai közül Mario Sostaric a tavalyi vb után az Eb-n is bekerült a torna álomcsapatába, Bodó Richárd is sokat vállalt a magyar válogatottban, s az osztrákok korai búcsúja sem Sebastian Frimmelen múlott. Az elődöntőbe jutó izlandiak irányítója, Janus Smárason szintén vezéregyéniséggé lépett elő, az ő szerdai teljesítményét kíváncsian várjuk, de ha nem megy neki, Lazar Kukics is képes átvenni a stafétabotot. Bánhidi Bence sérülése miatt az őszi fordulókban Jérémy Toto több szerepet kapott, amivel összességében élt is.
Ahhoz, hogy a Szeged a 4. helyről előrébb tudjon lépni, az utolsó fordulóig két ponton belül kell maradnia a Wisla Plockhoz képest, hogy a két csapat lengyelországi összecsapásán még fordítani tudjon.
|Mathias Gidsel: Az enyém a világ legjobb munkája
Korábban csak a két legenda, a francia Nikola Karabatic és a dán Mikkel Hansen nyerte el háromszor a Nemzetközi Kézilabda-szövetségtől az év kézilabdázója címet. Hozzájuk csatlakozott az elmúlt napokban Mathias Gidsel, aki két nagy elődjét annyival még túl is szárnyalta, hogy ő sorozatban három évben (2023, 2024, 2025) kapta meg a rangos elismerést. A 27 éves dán jobbátlövő jelenleg az összes nagy torna gólkirályi címét birtokolja, az olimpia, a vb és az Eb mellett a Bajnokok Ligájában is ő szerezte a legtöbb gólt a 2024–2025-ös évadban. A német Füchse Berlinnel a trófeáról épphogy lemaradt, a Magdeburg megállította a kölni négyes döntőben, így ő még nem tagja a „kézilabdás Grand Slamet” teljesítők névsorának.
Az IHF megkérdezte, mit jelent neki a világ legjobbja cím, amire a rá jellemző szerénységgel válaszolt: „Természetesen különleges. Először csak abban reménykedsz, hogy egyszer te leszel az év játékosa, hihetetlen, hogy sorozatban harmadszor is megkaptam a díjat. Büszke vagyok a stabilitásomra és ahogyan a dán válogatottal szerepelünk – fantasztikus csapatot alkotunk. Persze a Füchse Berlinnel is nagy fejlődésen mentünk keresztül, aminek szintén megtisztelő a részesének lenni. Az enyém a világ legjobb munkája, úgy gondolom, hogy a világ legnagyszerűbb sportja a miénk. Kicsit olyan ez, mint amikor egy gyereket levisznek a játszótérre. A kézilabdapálya az én játszóterem, ott érzem magam a legjobban.”
FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
11. FORDULÓ
B-CSOPORT
Szerda
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.45: HC Zagreb (horvát)–Paris Saint-Germain (francia)
20.45: Magdeburg (német)–GOG (dán)
Csütörtök
20.45: Eurofarm Peliszter (északmacedón)–Orlen Wisla Plock (lengyel)
|A B-CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Magdeburg
10
10
–
–
336–279
+57
20
|2. Barca
10
9
–
1
328–273
+55
18
|3. Wisla Plock
10
6
–
4
303–300
+3
12
|4. SZEGED
10
5
–
5
309–293
+16
10
|5. GOG
10
4
–
6
315–341
–26
8
|6. Paris SG
10
3
–
7
314–324
–10
6
|7. Peliszter
10
2
–
8
255–310
–55
4
|8. Zagreb
10
1
–
9
271–311
–40
2