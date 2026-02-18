Imanol Garciandia: A Barca sem legyőzhetetlen!

Tíz hét szünet után szerdán folytatódik a BL csoportköre, rögtön nagy rangadókkal, amelyek a két nyolcas végkimenetelét nagyban befolyásolhatják. A válogatott torna utáni első játéknap általában kiszámíthatatlanabb, mint a többi forduló, ami nem véletlen, még a legnagyobb profiknak is idő kell visszaszokni a nemzeti csapatban másfél hónapon át követett rendszerből egy másikba.

A Szeged a 4. helyről várja a csoportkör záró szakaszát, sorrendben a Barca, a PSG, a GOG és a Wisla Plock vár Michael Apelgren együttesére.

„Már csak négy forduló maradt hátra a csoportkörből, úgyhogy minden meccsnek kiemelt jelentősége van, minden pont sokat számíthat a végén – mondta a meccs előtt az európai szövetség honlapjának Imanol Garciandia. – Európa egyik legjobb csapata érkezik hozzánk, de a Barca sem legyőzhetetlen. Ezt tavaly mi is bizonyítottuk, amikor idegenben megvertük. Nyolcezer szurkoló fog mögöttünk állni, ami mindig rendkívüli erőt ad nekünk. Ilyen atmoszférában játszani mindig csodálatos érzés.”

VÉLEMÉNYEK Carlos Ortega

(Fotó: Imago Images) Carlos Ortega, a Barca vezetőedzője: – Az Európa-bajnokság óta már három spanyol bajnokink is volt, jó volt látni, amilyen szinten játszottunk. Még vissza kell találnunk a játékrendszerünkhöz, de jó úton járunk. A Szeged kemény csapat, jól ismerjük, az elmúlt másfél évben sok nehéz meccset játszottunk vele. Bízom benne, hogy megszerezzük a két pontot még ezen a nagy kihívást jelentő pályán is. Michael Apelgren

(Fotó: pickhandball.hu) Michael Apelgren, a Szeged vezetőedzője: – A tavalyi idegenbeli győzelmünk szép emlék, jó visszagondolni rá, de ez már a múlt, inkább a jelenre koncentrálunk. Sajnos több sérültünk van, ami nehezíti a dolgunkat. Úgy kell kifutnunk a pályára, hogy nincs veszítenivalónk, élveznünk kell a meccs minden pillanatát, és akkor sikerülhet a bravúr, a győzelem. Nagyon régen játszottunk hazai pályán a Bajnokok Ligájában, így izgalommal várja mindenki a szerdai fellépést. Jó érzés arról beszélni, hogy tele lesz a Pick Aréna, szurkolóink megtöltik ezt a gyönyörű csarnokot.

A most zajló BL-évadban először telik meg a Pick Aréna, eddig a PSG ellen voltak a legtöbben, akkor 6575-en mentek el a kedvenceiket buzdítani. A 12-szeres BL-győztes Barca még a francia sztárcsapatnál is nagyobb név a kézilabdavilágban (is), pozitívum, hogy az előző másfél évben lejátszott öt egymás elleni meccs alapján a Szegednek fekszik a katalánok játékstílusa. Az előző csoportkörben a Barcelonában elszenvedett 31–30-as vereség után 29–29-es döntetlen következett hazai pályán, a negyeddöntőben 27–24-re ismét kikapott, ám a visszavágón 30–29-re győzött. Utóbbi meccsen 58 percig még a csongrádiak négyes döntős álmai is éltek.

Az ősszel a katalán fővárosban Carlos Ortega csapata 31–28-ra győzött. A sportág legnagyobb sztárjai közül a világ egyik legjobb kapusa, Emil Nielsen, legkiválóbb jobbátlövője, Dika Mem és legmegbízhatóbb beállója, egyben hármas védője, Ludovic Fabregas is az ellenfélnél játszik, de az Eb-n a szlovénok két klasszisa, Domen Makuc és Blaz Janc is jó formában kézilabdázott, ahogyan a két spanyol szélső, Ian Barrufet és Aleix Gómez teljesítményére sem lehetett panasz.

A Szeged játékosai közül Mario Sostaric a tavalyi vb után az Eb-n is bekerült a torna álomcsapatába, Bodó Richárd is sokat vállalt a magyar válogatottban, s az osztrákok korai búcsúja sem Sebastian Frimmelen múlott. Az elődöntőbe jutó izlandiak irányítója, Janus Smárason szintén vezéregyéniséggé lépett elő, az ő szerdai teljesítményét kíváncsian várjuk, de ha nem megy neki, Lazar Kukics is képes átvenni a stafétabotot. Bánhidi Bence sérülése miatt az őszi fordulókban Jérémy Toto több szerepet kapott, amivel összességében élt is.

Ahhoz, hogy a Szeged a 4. helyről előrébb tudjon lépni, az utolsó fordulóig két ponton belül kell maradnia a Wisla Plockhoz képest, hogy a két csapat lengyelországi összecsapásán még fordítani tudjon.

Mathias Gidsel: Az enyém a világ legjobb munkája Mathias Gidsel Korábban csak a két legenda, a francia Nikola Karabatic és a dán Mikkel Hansen nyerte el háromszor a Nemzetközi Kézilabda-szövetségtől az év kézilabdázója címet. Hozzájuk csatlakozott az elmúlt napokban Mathias Gidsel, aki két nagy elődjét annyival még túl is szárnyalta, hogy ő sorozatban három évben (2023, 2024, 2025) kapta meg a rangos elismerést. A 27 éves dán jobbátlövő jelenleg az összes nagy torna gólkirályi címét birtokolja, az olimpia, a vb és az Eb mellett a Bajnokok Ligájában is ő szerezte a legtöbb gólt a 2024–2025-ös évadban. A német Füchse Berlinnel a trófeáról épphogy lemaradt, a Magdeburg megállította a kölni négyes döntőben, így ő még nem tagja a „kézilabdás Grand Slamet” teljesítők névsorának. Az IHF megkérdezte, mit jelent neki a világ legjobbja cím, amire a rá jellemző szerénységgel válaszolt: „Természetesen különleges. Először csak abban reménykedsz, hogy egyszer te leszel az év játékosa, hihetetlen, hogy sorozatban harmadszor is megkaptam a díjat. Büszke vagyok a stabilitásomra és ahogyan a dán válogatottal szerepelünk – fantasztikus csapatot alkotunk. Persze a Füchse Berlinnel is nagy fejlődésen mentünk keresztül, aminek szintén megtisztelő a részesének lenni. Az enyém a világ legjobb munkája, úgy gondolom, hogy a világ legnagyszerűbb sportja a miénk. Kicsit olyan ez, mint amikor egy gyereket levisznek a játszótérre. A kézilabdapálya az én játszóterem, ott érzem magam a legjobban.”

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

11. FORDULÓ

B-CSOPORT

Szerda

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–Barcelona (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.45: HC Zagreb (horvát)–Paris Saint-Germain (francia)

20.45: Magdeburg (német)–GOG (dán)

Csütörtök

20.45: Eurofarm Peliszter (északmacedón)–Orlen Wisla Plock (lengyel)