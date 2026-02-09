Meghosszabbította Kristine Breistöl szerződését a Győri Audi ETO

„Nagyon izgatott vagyok, hogy új szerződést írhattam alá az ETO-val. Különleges érzés felvenni a zöld mezt, és hazai pályán, az Audi Aréna Győrben játszani a fantasztikus szurkolótáborunk előtt. Szerintem nagyszerű csapatunk van: folyamatosan hajtjuk egymást, és minden nap azon dolgozunk, hogy egyénileg és csapatként is jobbak legyünk” – idézi a klubhonlap Kristine Breistölt, aki többek között a Larvikban és az Esbjergben játszott, mielőtt 2024 nyarán Győrbe érkezett volna, ahol rövid idő alatt meghatározó védőjátékossá vált.

A 120-szoros válogatott, olimpiai, világ- és Európa-bajnok, valamint Bajnokok Ligája-győztes balátlövő eddig 54 mérkőzésen lépett pályára ETO-mezben, 97 gólt szerezett.

„Számunkra fontos, hogy megtartsuk azokat a játékosokat, akik ilyen csapatorientált szemlélettel rendelkeznek. Kelly (Dulfer) és Kristine a világ két legjobb négyes védője közé tartozik, és a folytonosság, valamint a csúcskvalitás megteremtése alapvető feltétele annak, hogy a védekezésünket még magasabb szintre emeljük. Kristine emellett igazi specialista, akinek magassága és lövőereje miatt a megállítása komoly kihívást jelent bármely ellenfélnek” – jellemezte Per Johansson vezetőedző a játékost.