Janisz Adetokunbo: Mielőtt visszavonulok, kipróbálnám magam Európában

„Az olimpiai selejtezők után Tanaszisszal (Anasztasziosz Adetokunbo, Janisz bátyja – a szerk.) néztük vissza a válogatott meccsek összefoglalóit, amikor azt mondtam neki, hogy » Tesó, nagyon jól érzem magam itt Európában. Szerinted elképzelhető, hogy öt-hét év múlva itt játsszak?« Igen, ezt mondtam, mert az NBA-ban folyamatosan »megütnek«, ráadásul 82 meccset játszunk egy idényben. Mindeközben Európában rendkívül eredményes vagyok” – fogalmazott a 30 éves Adetokunbo, majd kifejtette, hogy miért imponál számára az európai kosárlabda.

„Itt 40 percesek a meccsek (az NBA-ban 48 perc a tiszta játékidő – a szerk.), taktikusabb a játék, s a labda sincs folyamatosan az én kezemben. Többet mozoghatok a pályán a labda nélkül, noha fontos megjegyezni, hogy a válogatottban három kiváló irányítóval játszok együtt Thomas Walkup, Nick Calathes és Vaszilisz Toliopulosz személyében. Ők hárman becsukott szemmel is megtalálnak a labdával, így egy kicsit kevesebbet kellett erőltetnem a saját testemet” – mondta a 211 centiméter magas kosaras.

Az NBA legértékesebb játékosának (MVP) kétszer is (2019, 2020) megválasztott játékos ezt követően elmondta, hogy milyen körülmények között kerülhetne sor egy esetleges európai transzferre.

„Azt mondtam Tanaszisznak, hogy »Haver, tudom, hogy sok pénz van az NBA-ben, de talán lesz egy csapat itt Európában, amely képes megadni nekem ugyanazt a fizetést (Adetokunbo a jelenlegi idényben körülbelül 48.7 millió dollárt keres – a szerk.), hogy itt játszhassak.« Ő visszakérdezett, hogy »Valóban ezen gondolkodsz?« Mire én azt válaszoltam, hogy »Mint mondtam, gondolkodok rajta. Veled játszanék, az európai harcmodort is kedvelem, s végső soron ott nőttem fel. Mindenesetre most itt vagyok a Bucksnál, most nyertük meg az NBA-kupát és remek formában folytatjuk az évadot«” – fejtette ki Janisz Adetokunbo.

Mint ismert, Janisz Adetokunbo hazájában az akkoriban másodosztályú Filatlitikosz (jelenlegi nevén EFAO Zografu) csapatában lett profi, s innen igazolt az Egyesült Államokba, így élvonalbeli bajnokin és nemzetközi kupameccsen sem lépett pályára Európában.