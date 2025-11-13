NBA: Jokics 55 pontot szórt, Curry 46-tal vezette győzelemre a Warriorst

A Denver Nuggets klasszisa, Nikola Jokics karrierje egyik legjobb estéjét produkálta: 55 ponttal, 12 lepattanóval és 6 gólpasszal vezette a Nuggetset a Los Angeles Clippers elleni 130–116-os idegenbeli sikerre. Jokics 18/23-mal dobott mezőnyből és 5/6-tal triplázott, első negyedbeli 25 pontja új karriercsúcs egy játékrészben.

A másik sztárteljesítményt Stephen Curry szolgáltatta, aki 46 pontot szórt, ebből 22-t a harmadik negyedben, és ezzel győzelemre vezette a Golden State Warriorst a San Antonio Spurs otthonában (125–120). A két csapat pénteken újra összecsap az NBA-kupában.

A Boston Celtics hazai pályán 131–95-re mosta le a szenvedő Memphis Grizzliest, Payton Pritchard 24 ponttal és öt triplával jeleskedett. A Cleveland Cavaliers Jarrett Allen 30 pontjával és 10 lepattanójával vágott vissza a Miami Heatnek (130–116).

A Charlotte Hornets a Janisz Adetokunbo nélkül felálló Milwaukee Bucks legyőzésével (111–100) megszakította hárommeccses vereségszériáját, míg a Detroit Pistons Paul Reed vezérletével sorozatban nyolcadik sikerét aratta, ezúttal a Chicago Bullst verte meg (124–113).

New Yorkban az Orlando Magic okozta a Knicks első hazai vereségét (124–107), csakhogy a csapat sztárja, Paolo Banchero sérülés miatt még a második negyedben kidőlt. Franz Wagner 28 ponttal pótolta a kieső vezért.

A Houston Rockets tovább mélyítette a Washington Wizards válságát (135–112) – ez már a Wizards 11. veresége zsinórban –, míg Shaedon Sharpe 35 ponttal segítette győzelemhez a Portland Trail Blazerst a New Orleans Pelicans otthonában (125–117).

A Phoenix Suns is folytatta remek sorozatát: Devin Booker 26 ponttal vezette a csapatot a Dallas Mavericks elleni 123–114-es idegenbeli diadalhoz, ami már a csapat negyedik győzelme egymás után. Az Oklahoma City Thunder valósággal átgázolt a Los Angeles Lakersen (121–92) – Shai Gilgeous-Alexander 30 pontot és 9 gólpasszt jegyzett három negyed alatt.



Az Atlanta Hawks idegenben verte simán a Sacramento Kingset (133–100), Jalen Johnson 24 ponttal, 10 lepattanóval és 8 assziszttal közel járt a tripla duplához.

NBA

ALAPSZAKASZ

Charlotte Hornets–Milwaukee Bucks 111–100

Detroit Pistons–Chicago Bulls 124–113

New York Knicks–Orlando Magic 107–124

Boston Celtics–Memphis Grizzlies 131–95

Miami Heat–Cleveland Cavaliers 116–130

Houston Rockets–Washington Wizards 135–112

New Orleans Pelicans–Portland Trail Blazers 117–125

San Antonio Spurs–Golden State Warriors 120–125

Dallas Mavericks–Phoenix Suns 114–123

Oklahoma City Thunder–Los Angeles Lakers 121–92

Sacramento Kings–Atlanta Hawks 100–133

Los Angeles Clippers–Denver Nuggets 116–130