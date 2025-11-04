Nemzeti Sportrádió

Nagy szériában a Houston és a Lakers; Jokics asszisztja hódít a közösségi médiában

K. Zs.K. Zs.
2025.11.04. 07:53
Nikola Jokics (jobbra) és a sacramentói Dennis Schröder eszmecseréje (Fotó: Getty Images)
NBA Nikola Jokics Itt van Amerika! Denver Nuggets
Sorozatban negyedszer is győzött a Houston Rockets, valamint a Los Angeles Lakers az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban (NBA): előbbi a Dallas Mavericks ellen (110–102), utóbbi a Portland Trail Blazers otthonában (123–115) nyert a magyar idő szerint kedd hajnali programban. Nikola Jokics ha nem is tripla duplával, de szokás szerint meghatározó játékkal vette ki a részét a Denver Nuggets Sacramento Kings elleni sikeréből (130–124).

Nikola Jokics 34 pontos idénycsúccsal, 14 assziszttal zárt a Denverben, amely bár kis különbséggel nyert a Sacramento ellen, hátrányban egyszer sem volt. Aaron Gordon 20 pontot termelt a hazai csapatban, amely sorozatban hatodszor verte meg a Kingst. Odaát Russell Westbrook pontszámban (26) és lepattanószedésben (12) is idénybeli legjobbját nyújtotta legutóbbi csapata ellen, a maga módján meghálálva a meleg fogadtatást.

ÉS AZ ASSZISZT, AMELY TÖBB KAMERAÁLLÁSBÓL RÖGZÍTVE KERING A NETEN

A Houston elvesztette az első két mérkőzését, de azóta lendületbe jött, a Dallas elleni sorozatban már a negyedik győzelme volt. Amen Thompson 27 pontos egyéni szezoncsúcsot ért el, Alperen Sengün 26 pontot és 11 lepattanót tett be a közösbe, és Kevin Durant is eljutott 21-ig.

Eredményes napja volt Janisz Adetokunbónak is: a Görög Szörny 33 ponttal, 13 lepattanóval és öt assziszttal zárt az Indiana ellen, és ő dobta be a végső dudaszókor azt az igencsak nehéz duplát, amellyel a Milwaukee 117–115-re megnyerte a mérkőzést.

Drámai végjátékot láthatott a bostoni publikum is: nem volt hátra egy teljes másodperc sem, amikor Jusuf Nurkic támadólepattanóból feltette a vendég Utah győztes kosarát. A bosnyák center 11-11 ponttal és lepattanóval, Keyonte George 31 pontos idénycsúccsal, Lauri Markkanen 20 ponttal és kilenc lepattanóval finiselt a Jazzben, amely három vereség után tudott újra nyerni.

A Lakers nemcsak LeBron Jamesre, hanem Luka Doncicra és Austin Reavesre sem számíthatott sérülés miatt, mégis sikerült visszavágnia a Portlandnek a minapi vereségért. Deandre Ayton az utolsó pillanatban kapott zöld utat, aztán az utóbbi napokban a hátát fájlaló center 29 ponttal bizonyította: valóban felépült. Hacsimura Rui 28, Nick Smith Jr. 25 pontot dobott a kaliforniaiaknál.

James Harden 29, Kawhi Leonard 27 pontot termelt a Clippersben, ám míg az előbbi triplája behullott húsz másodperccel a zárás előtt, utóbbié célt tévesztett a legvégén, így a vendég Miami nyerte meg a meccset egy ponttal. Bam Adebayo 25 ponttal vezette a floridaiak lőlapját, és szedett 10 pattanót is.

A Brooklyn még mindig vár az első győzelmére: ezúttal az Anthony Edwardsot továbbra is nélkülözni kénytelen Minnesota tángálta el, nem ki részben Julius Randle tripla duplájának köszönhetően (19 pont, 11 lepattanó, 10 assziszt). Donte DiVincenzo 25, Jaden McDaniels 22 ponttal fűtötte a vendégek kazánját.

Kapaszkodik a Detroit és a New York: előbbi sorozatban harmadszor nyert – Cade Cunningham a 33 pontjából 19-et az utolsó negyedben dobott, ami nagyon kellett a hajrázó Memphis megfékezéséhez –, míg az egymás után másodszor sikeres Knicksben Karl-Anthony Towns 33 pontos idénycsúccsal és 13 lepattanóval vitte a prímet a Washington ellen. 

NBA, ALAPSZAKASZ
Brooklyn Nets–Minnesota Timberwolves 109–125
Indiana Pacers–Milwaukee Bucks 115–117
Boston Celtics–Utah Jazz 103–105
New York Knicks–Washington Wizards 119–102
Houston Rockets–Dallas Mavericks 110–102
Memphis Grizzlies–Detroit Pistons 106–114
Denver Nuggets–Sacramento Kings 130–124
Portland Trail Blazers–Los Angeles Lakers 115–123
Los Angeles Clippers–Miami Heat 119–120

 

