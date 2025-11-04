Nagy szériában a Houston és a Lakers; Jokics asszisztja hódít a közösségi médiában

Nikola Jokics 34 pontos idénycsúccsal, 14 assziszttal zárt a Denverben, amely bár kis különbséggel nyert a Sacramento ellen, hátrányban egyszer sem volt. Aaron Gordon 20 pontot termelt a hazai csapatban, amely sorozatban hatodszor verte meg a Kingst. Odaát Russell Westbrook pontszámban (26) és lepattanószedésben (12) is idénybeli legjobbját nyújtotta legutóbbi csapata ellen, a maga módján meghálálva a meleg fogadtatást.

Nikola Jokić was stellar vs. the Kings tonight!



🃏 34 points

🃏 14 dimes

🃏 7 boards@nuggets move to 4-2 to start the season 👏 pic.twitter.com/Dbe36EwqHv — NBA (@NBA) November 4, 2025

ÉS AZ ASSZISZT, AMELY TÖBB KAMERAÁLLÁSBÓL RÖGZÍTVE KERING A NETEN

When Joker is your teammate...



Always be ready for the pass 💯



Denver moved to 3-0 at home tonight! https://t.co/manaTA7Wxa pic.twitter.com/S76eTJoXKb — NBA (@NBA) November 4, 2025

A Houston elvesztette az első két mérkőzését, de azóta lendületbe jött, a Dallas elleni sorozatban már a negyedik győzelme volt. Amen Thompson 27 pontos egyéni szezoncsúcsot ért el, Alperen Sengün 26 pontot és 11 lepattanót tett be a közösbe, és Kevin Durant is eljutott 21-ig.

Houston trio combines for 74 as the Rockets win their 4th game in a row 👀



Amen Thompson: 27 PTS, 5 REB, 4 AST

Alperen Sengun: 26 PTS, 11 REB, 6 AST

Kevin Durant: 21 PTS, 6 REB, 5 AST pic.twitter.com/vUQZb9kftR — NBA (@NBA) November 4, 2025

Eredményes napja volt Janisz Adetokunbónak is: a Görög Szörny 33 ponttal, 13 lepattanóval és öt assziszttal zárt az Indiana ellen, és ő dobta be a végső dudaszókor azt az igencsak nehéz duplát, amellyel a Milwaukee 117–115-re megnyerte a mérkőzést.

GIANNIS HITS THE @TISSOT BUZZER-BEATER AS THE BUCKS WIN A THRILLER IN INDY!



🦌 33 PTS (19 in 1H)

🦌 13 REB

🦌 5 AST

🦌 2 STL pic.twitter.com/Z3hHqZnLK9 — NBA (@NBA) November 4, 2025

Drámai végjátékot láthatott a bostoni publikum is: nem volt hátra egy teljes másodperc sem, amikor Jusuf Nurkic támadólepattanóból feltette a vendég Utah győztes kosarát. A bosnyák center 11-11 ponttal és lepattanóval, Keyonte George 31 pontos idénycsúccsal, Lauri Markkanen 20 ponttal és kilenc lepattanóval finiselt a Jazzben, amely három vereség után tudott újra nyerni.

JUSUF NURKIĆ COMES THROUGH FOR UTAH!



JAZZ WIN A THRILLER OVER THE CELTICS. pic.twitter.com/O30asly7b8 — NBA (@NBA) November 4, 2025

A Lakers nemcsak LeBron Jamesre, hanem Luka Doncicra és Austin Reavesre sem számíthatott sérülés miatt, mégis sikerült visszavágnia a Portlandnek a minapi vereségért. Deandre Ayton az utolsó pillanatban kapott zöld utat, aztán az utóbbi napokban a hátát fájlaló center 29 ponttal bizonyította: valóban felépült. Hacsimura Rui 28, Nick Smith Jr. 25 pontot dobott a kaliforniaiaknál.

A trio of @Lakers combine for 82 POINTS in W!



Deandre Ayton: 29 PTS, 10 REB, 3 BLK

Rui Hachimura: 28 PTS, 10-15 FGM

Nick Smith Jr.: 25 PTS, 5-6 3PM



Los Angeles wins their 4th straight & moves to 6-2 on the season 👏 pic.twitter.com/qXtZB9o2He — NBA (@NBA) November 4, 2025

James Harden 29, Kawhi Leonard 27 pontot termelt a Clippersben, ám míg az előbbi triplája behullott húsz másodperccel a zárás előtt, utóbbié célt tévesztett a legvégén, így a vendég Miami nyerte meg a meccset egy ponttal. Bam Adebayo 25 ponttal vezette a floridaiak lőlapját, és szedett 10 pattanót is.

Bam Adebayo (25p, 10r) leads the @MiamiHEAT to their 4th win of the season! pic.twitter.com/R6VUrVGtuR — NBA (@NBA) November 4, 2025

A Brooklyn még mindig vár az első győzelmére: ezúttal az Anthony Edwardsot továbbra is nélkülözni kénytelen Minnesota tángálta el, nem ki részben Julius Randle tripla duplájának köszönhetően (19 pont, 11 lepattanó, 10 assziszt). Donte DiVincenzo 25, Jaden McDaniels 22 ponttal fűtötte a vendégek kazánját.

Kapaszkodik a Detroit és a New York: előbbi sorozatban harmadszor nyert – Cade Cunningham a 33 pontjából 19-et az utolsó negyedben dobott, ami nagyon kellett a hajrázó Memphis megfékezéséhez –, míg az egymás után másodszor sikeres Knicksben Karl-Anthony Towns 33 pontos idénycsúccsal és 13 lepattanóval vitte a prímet a Washington ellen.

Cade Cunningham scores 19 in the final frame and records a season-high in points with 33 in DET's W!



Pistons improve to 5-2 on the season 🔥 pic.twitter.com/ZUINFIpaE0 — NBA (@NBA) November 4, 2025

33 points.

13 rebounds.

5 assists.

2 steals.



KAT powers New York to their 4th win of the season 🗽 pic.twitter.com/qk5k6WXX8w — NBA (@NBA) November 4, 2025

NBA, ALAPSZAKASZ

Brooklyn Nets–Minnesota Timberwolves 109–125

Indiana Pacers–Milwaukee Bucks 115–117

Boston Celtics–Utah Jazz 103–105

New York Knicks–Washington Wizards 119–102

Houston Rockets–Dallas Mavericks 110–102

Memphis Grizzlies–Detroit Pistons 106–114

Denver Nuggets–Sacramento Kings 130–124

Portland Trail Blazers–Los Angeles Lakers 115–123

Los Angeles Clippers–Miami Heat 119–120