NHL: maratoni szétlövés döntött az albertai rangadón, Washingtonban nyert a Bruins

Alaposan bekezdtett az Edmonton Oilers a Calgary Flames elleni albertai rangadón (Battle of Alberta), a saját közönsége előtt játszó, az előző évadban a nagydöntőig menetelő edmontoniak Ryan Nugent-Hopkins emberelőnyös góljával szerezték meg a vezetést, majd a kanadai center két gólpasszt is kiosztott, így a második harmad elején már 3–0-ra vezetett az Oilers. A játékrész második felében összekapta magát a vendégcsapat s kétszer is szépített, majd a harmadik harmad elején az egyenlítés is összejött, de a győztes gólt már nem tudta begyötörni a Flames. Miután a ráadás sem hozott újabb gólt, jött a szétlövés, ahol az első sorozatban nem született gól, majd hazai oldalon Draisaitl, míg a vendégek részéről Frost talált be. Ezután jó sokáig egyik csapat sem tudott túljárni a kapusok eszén, de a nyolcadik sorozatban Nazem Kadri megtörte a gólcsendet, s ez győzelmet ért a vendégeknek.

Az első harmad nem hozott gólt Washingtonban, majd a második játékrészben David Pastrnak szerezte meg a vezetést a vendég bostoniaknak. A harmadik harmad elején még egalizált a Capitals, de az első Bruins-gólt szerző cseh légiós további két találatot is előkészített, s miután Jeremy Swayman a kapott gólt leszámítva 24 védéssel tört borsot a hazaiak orra alá, a vendégek ünnepelhettek a meccs végén.

A magyar idő szerint csütörtöki játéknapon két kanadai rangadót is rendeztek, s ha Albertában csak a szétlövés tudott dönteni, akkor Torontóban erre nem volt szükség: a William Nylander (egy gól, két assziszt) vezette Maple Leafs öt góljára csak kettővel tudott válaszolni a Canadiens, így a hazai csapaté lett a győzelem.

Végül, de nem utolsósorban a játéknap legőrültebb mérkőzését Las Vegasban rendezték, ahol a helyi Golden Knights az első harmadban kétgólos hátrányba került a Los Angeles Kings elen. A második játékrészben fordult a kocka, s ugyan a vendégek egy adott ponton 3–1-re is vezettek, az orosz Pavel Dorofejev triplájával kiegyenlített a Golden Knights. Az utolsó harmadban a hazaiak tettek szert kétgólos előnyre, de a Kings ezt rövid idő alatt ledolgozta, majd a gól nélküli ráadás után a szétlövés döntött. Ez alkalommal – az albertai maratonnal ellentétben – már három sorozat után döntés született: Dorofejev ezúttal is betalált, de két csapattársáról (Eichel és Marner) ez már nem volt elmondtható, így a Kings lett a találkozó győztese.

NHL

ALAPSZAKASZ

Toronto Maple Leafs–Montreal Canadiens 5–2

Washington Capitals–Boston Bruins 1–3

Edmonton Oilers–Calgary Flames 3–4 – szétlövés után

Vegas Golden Knights–Los Angeles Kings 5–6 –szétlövés után