Nemzeti Sportrádió

NHL: maratoni szétlövés döntött az albertai rangadón, Washingtonban nyert a Bruins

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.09. 08:14
Ryan Nugent-Hopkins (jobbra) remekelt az albertai rangadón, ennek dacára kikapott az Oilers (Fotó: Getty Images)
Címkék
Washington Capitals Montréal Canadiens Edmonton Oilers Boston Bruins NHL Toronto Maple Leafs Calgary Flames Montreal Canadiens Los Angeles Kings Vegas Golden Knights
Négy mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) magyar idő szerint csütörtök hajnali játéknapján.

Alaposan bekezdtett az Edmonton Oilers a Calgary Flames elleni albertai rangadón (Battle of Alberta), a saját közönsége előtt játszó, az előző évadban a nagydöntőig menetelő edmontoniak Ryan Nugent-Hopkins emberelőnyös góljával szerezték meg a vezetést, majd a kanadai center két gólpasszt is kiosztott, így a második harmad elején már 3–0-ra vezetett az Oilers. A játékrész második felében összekapta magát a vendégcsapat s kétszer is szépített, majd a harmadik harmad elején az egyenlítés is összejött, de a győztes gólt már nem tudta begyötörni a Flames. Miután a ráadás sem hozott újabb gólt, jött a szétlövés, ahol az első sorozatban nem született gól, majd hazai oldalon Draisaitl, míg a vendégek részéről Frost talált be. Ezután jó sokáig egyik csapat sem tudott túljárni a kapusok eszén, de a nyolcadik sorozatban Nazem Kadri megtörte a gólcsendet, s ez győzelmet ért a vendégeknek.

Az első harmad nem hozott gólt Washingtonban, majd a második játékrészben David Pastrnak szerezte meg a vezetést a vendég bostoniaknak. A harmadik harmad elején még egalizált a Capitals, de az első Bruins-gólt szerző cseh légiós további két találatot is előkészített, s miután Jeremy Swayman a kapott gólt leszámítva 24 védéssel tört borsot a hazaiak orra alá, a vendégek ünnepelhettek a meccs végén.

A magyar idő szerint csütörtöki játéknapon két kanadai rangadót is rendeztek, s ha Albertában csak a szétlövés tudott dönteni, akkor Torontóban erre nem volt szükség: a William Nylander (egy gól, két assziszt) vezette Maple Leafs öt góljára csak kettővel tudott válaszolni a Canadiens, így a hazai csapaté lett a győzelem.

Végül, de nem utolsósorban a játéknap legőrültebb mérkőzését Las Vegasban rendezték, ahol a helyi Golden Knights az első harmadban kétgólos hátrányba került a Los Angeles Kings elen. A második játékrészben fordult a kocka, s ugyan a vendégek egy adott ponton 3–1-re is vezettek, az orosz Pavel Dorofejev triplájával kiegyenlített a Golden Knights. Az utolsó harmadban a hazaiak tettek szert kétgólos előnyre, de a Kings ezt rövid idő alatt ledolgozta, majd a gól nélküli ráadás után a szétlövés döntött. Ez alkalommal – az albertai maratonnal ellentétben – már három sorozat után döntés született: Dorofejev ezúttal is betalált, de két csapattársáról (Eichel és Marner) ez már nem volt elmondtható, így a Kings lett a találkozó győztese.

NHL
ALAPSZAKASZ
Toronto Maple Leafs–Montreal Canadiens 5–2
Washington Capitals–Boston Bruins 1–3
Edmonton Oilers–Calgary Flames 3–4 – szétlövés után
Vegas Golden Knights–Los Angeles Kings 5–6 –szétlövés után

 

Washington Capitals Montréal Canadiens Edmonton Oilers Boston Bruins NHL Toronto Maple Leafs Calgary Flames Montreal Canadiens Los Angeles Kings Vegas Golden Knights
Legfrissebb hírek

Milánó 2026: az NHL elnöke nem örül a leállásnak, de a játékosok miatt elfogadja

Amerikai sportok
15 órája

A címvédő Florida Panthers győzelmével indult az NHL új évada

Amerikai sportok
Tegnap, 7:54

Kedd este a címvédő mérkőzésével indul az NHL új idénye

Amerikai sportok
2025.10.07. 10:47

NHL: áron alul hosszabbított csapatával a jelenkor egyik legjobb játékosa

Jégkorong
2025.10.06. 20:52

Az 53 éves Jaromir Jágr 38. idényét kezdte meg

Jégkorong
2025.10.02. 15:16

NHL: akár az egész alapszakaszt kihagyhatja a címvédő Florida kapitánya

Amerikai sportok
2025.09.26. 19:46

NHL: életveszélybe került a Dallas sztárja

Amerikai sportok
2025.09.25. 22:07

NHL: Ovecskin bő félmillió dollárral többre számíthat

Amerikai sportok
2025.09.24. 18:18
Ezek is érdekelhetik