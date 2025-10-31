NHL: hosszú játéknap – hat mérkőzésen nem volt elég a hatvan perc a döntésre
A Tampa Bay és a Dallas hatvan perc alatt csupán egy-egy gólra volt képes, jöhetett a ráadás, amelynek harmadik percében Anthony Cirelli beütötte a hazaiak győztes találatát. A Lightning sorozatban a negyedik meccsét nyerte meg; van honnan felzárkóznia, az idényrajtja nem sikerült jól.
A Philadelphia hármas sikerszériánál tart, Trevor Zegras két góllal és egy assziszttal vette ki a részét a Nashville legyőzéséből.
A Keleti főcsoportot vezető Pittsburgh sorozatban a nyolcadik meccsén szerzett pontot. Az első gólt a Minnesota ütötte, két harmad után 1–1-re álltak, majd az utolsó húsz percben hárommal jöttek a vendégek. Ryan Shea és Bryan Rust neve mögé egy-egy gól és assziszt került, Kris Letang két gól előkészítésében vett részt, Tristan Jarry 26 lövést védett.
Jonathan Toews számára elérkezett a pillanat, hogy a Winnipeg dresszben először nézzen farkasszemet korábbi csapatával, a Chicagóval, amelyet 16 idényen át szolgált, és amellyel háromszor elhódította a Stanley-kupát. Egy assziszttal fel is került a statisztikai lapra, új csapata viszonylag simán nyert (6–3) – Gabriel Vilardi két gólt és egy asszisztot, Mark Scheifele és Kyle Connor egy-egy gólt és két-két asszisztot jegyzett a győztes csapatban.
Darnell Nurse két gólt ütött, két harmad után úgy tűnt, az Edmonton sorozatban a negyedik hazai győzelmét is elkönyveli, csakhogy a Rangers egyenlített, és a ráadásban J. T. Miller beütötte a New York-iak győztes gólját is.
A bostoni Morgan Geekie sorozatban a hatodik mérkőzésén is a kapuba talált, azonban a Buffalo elleni ráadást nem ő, hanem Marat Husznutgyinov döntötte el – az orosz center az első gólját ütötte ebben az idényben.
NHL, ALAPSZAKASZ
Boston Bruins–Buffalo Sabres 4–3, h. u.
Ottawa Senators–Calgary Flames 4–3, szétlövéssel
Tampa Bay Lightning–Dallas Stars 2–1, h. u.
Philadelphia Flyers–Nashville Predators 4–1
Carolina Hurricanes–New York Islanders 6–2
St. Louis Blues–Vancouver Canucks 3–4, szétlövéssel
Minnesota Wild–Pittsburgh Penguins 1–4
Winnipeg Jets–Chicago Blackhawks 6–3
Edmonton Oilers–New York Rangers 3–4, h. u.
San Jose Sharks–New Jersey Devils 5–2
Los Angeles Kings–Detroit Red Wings 3–4, szétlövéssel