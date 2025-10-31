NHL: hosszú játéknap – hat mérkőzésen nem volt elég a hatvan perc a döntésre

A Tampa Bay és a Dallas hatvan perc alatt csupán egy-egy gólra volt képes, jöhetett a ráadás, amelynek harmadik percében Anthony Cirelli beütötte a hazaiak győztes találatát. A Lightning sorozatban a negyedik meccsét nyerte meg; van honnan felzárkóznia, az idényrajtja nem sikerült jól.

TAMPA BAY WINS ⚡️



Anthony Cirelli scores in overtime to give the Tampa Bay Lightning the W!

A Philadelphia hármas sikerszériánál tart, Trevor Zegras két góllal és egy assziszttal vette ki a részét a Nashville legyőzéséből.

TREVOR ZEGRAS STAYS HOT 🔥



That's his 10th point of the season!

A Keleti főcsoportot vezető Pittsburgh sorozatban a nyolcadik meccsén szerzett pontot. Az első gólt a Minnesota ütötte, két harmad után 1–1-re álltak, majd az utolsó húsz percben hárommal jöttek a vendégek. Ryan Shea és Bryan Rust neve mögé egy-egy gól és assziszt került, Kris Letang két gól előkészítésében vett részt, Tristan Jarry 26 lövést védett.

Bryan Rust goal

Jonathan Toews számára elérkezett a pillanat, hogy a Winnipeg dresszben először nézzen farkasszemet korábbi csapatával, a Chicagóval, amelyet 16 idényen át szolgált, és amellyel háromszor elhódította a Stanley-kupát. Egy assziszttal fel is került a statisztikai lapra, új csapata viszonylag simán nyert (6–3) – Gabriel Vilardi két gólt és egy asszisztot, Mark Scheifele és Kyle Connor egy-egy gólt és két-két asszisztot jegyzett a győztes csapatban.

Weird NHL gonna love this one pic.twitter.com/ARzxlMmi9J — Winnipeg Jets (@NHLJets) October 31, 2025

Darnell Nurse két gólt ütött, két harmad után úgy tűnt, az Edmonton sorozatban a negyedik hazai győzelmét is elkönyveli, csakhogy a Rangers egyenlített, és a ráadásban J. T. Miller beütötte a New York-iak győztes gólját is.

J.T. IN OT! 🗽



The New York Rangers take this one thanks to a goal from J.T. Miller in overtime!

A bostoni Morgan Geekie sorozatban a hatodik mérkőzésén is a kapuba talált, azonban a Buffalo elleni ráadást nem ő, hanem Marat Husznutgyinov döntötte el – az orosz center az első gólját ütötte ebben az idényben.

THAT'S AN OT WIN FOR THE BRUINS!! 🐻



Marat Khusnutdinov comes in clutch to win it in overtime!

NHL, ALAPSZAKASZ

Boston Bruins–Buffalo Sabres 4–3, h. u.

Ottawa Senators–Calgary Flames 4–3, szétlövéssel

Tampa Bay Lightning–Dallas Stars 2–1, h. u.

Philadelphia Flyers–Nashville Predators 4–1

Carolina Hurricanes–New York Islanders 6–2

St. Louis Blues–Vancouver Canucks 3–4, szétlövéssel

Minnesota Wild–Pittsburgh Penguins 1–4

Winnipeg Jets–Chicago Blackhawks 6–3

Edmonton Oilers–New York Rangers 3–4, h. u.

San Jose Sharks–New Jersey Devils 5–2

Los Angeles Kings–Detroit Red Wings 3–4, szétlövéssel