NBA: Jokics megint legyártott egy tripla duplát, Wemby és a Spurs új rekord előtt áll
A Denver a második félidőben fordított a tartalékos Minnesota ellen, Jamal Murray a 43 pontjából 32-t akkor dobott. A néhány elképesztő passzt kiosztó Nikola Jokics a harmadik mérkőzésén is tripla duplával zárt (25 pont, 19 lepattanó, 10 assziszt), és újabb bravúrjával csatlakozott a műfaj két klasszisához, Oscar Robertsonhoz és Russell Westbrookhoz: a ligában csupán hármuknak sikerült három tripla duplás meccsel indítani egy idényt. Tim Hardaway Jr. 20 ponttal járult hozzá a Nuggets sikeréhez, Jaden McDaniels 25, Julius Randle 24 ponttal zárt a hazai csapatban.
A tripla dupla közelében járt Nikola Vucsevics is (17, 17, 9) a Chicagóban, amely az Atlantát is legyűrte, és a 2021–2022-es idény óta először rajtolt három győzelemmel. Ayo Dosunmu 21, Josh Giddey 18 pontot szerzett a Bullsban, amely nem kezdett jól, de ledolgozta gyorsan összeszedett 13 pontos hátrányát. Kristaps Porzingis 27, Jalen Johnson 25 pontot gyűjtött a vendégeknél, Trae Young 21 pontja mellett kiosztott 17 gólpasszt.
Az Oklahoma végig vezetett Dallasban, húsz pont feletti előnyt is épített, és bár a hajrá a házigazdáké volt – a Thunder csupán egy mezőnykosarat ért el a befejező 8:28 percben –, a 23 pontig jutó Shai Gilgeous-Alexander vezérletével elkönyvelte negyedik győzelmét. Chet Holmgren 18 ponttal, 11 lepattanóval és négy blokkal finiselt, a nagyot hajrázó Mavs soraiban Anthony Davis (26) szerezte a legtöbb pontot.
Victor Wembanyama (24 pont, 15 lepattanó) csupán egy dobást hibázott el, csapata, a San Antonio meg is verte a Torontót, és története során negyedszer (2017 óta először) áll 4, 0-s mutatóval. Pillanatnyilag ez a klubcsúcs, azaz a következő, a Miami Heat elleni meccs új fejezetet nyithat a texasiak történetében. Stephon Castle 22, Harrison Barnes 18 pontot szerzett a Spursben.
Azért, hogy a Utah legyőzze a Phoenixet, Lauri Markkanen tette a legtöbbet: a finn csatár 51 pontos karriercsúccsal zárt, és az övé volt a hosszabbítás végi két büntető, amellyel biztossá vált a siker. A 14 lepattanót is szedő, mind a 17 büntetőjét a gyűrűbe küldő Markkanen először jutott 50 pont fölé az NBA-ben (eddigi rekordja 49 volt); a legendás Karl Malone (1998) óta ő az első Jazz-kosaras, aki elérte az ötvenes határt.
Donovan Mitchell csak 29 percet játszott, 35 pontot így is termelt, és a Cleveland könnyedén nyert is a Detroit ellen – ez volt a csapat harmadik győzelme sorozatban.
A műtött térdét pihentető Joel Embiid nélkül is veretlen maradt a Philadelphia; a remek formában lévő Tyrese Maxey 43 pontot szórt az Orlando ellen (a negyedik negyed egy kritikus időszakában vezérhez méltón zsinórban nyolcat), az újonc VJ Edgecombe 26-tal zárt.
Tari Eason 22, Alperen Sengün 21 ponttal vezette idénybeli első győzelmére a Houstont, Kevin Durant 19 ponttal zárt egyelőre nyeretlen korábbi csapata, a Brooklyn ellen.
Szintén először nyert a Boston. A hat triplát a helyére küldő Anfernee Simons 25 pontot, Payton Pritchard 18-at ért el a New Orleans ellen nagyot hajrázó, az utolsó bő kilenc percet 31–4-re megnyerő Celticsben.
Jonathan Kuminga 25 ponttal és 10 lepattanóval, Brandin Podziemski 23 ponttal vezette győzelemre a Golden State-et, Jimmy Butlertől elég volt 20, Stephen Currytől 16 a Memphis ellen.
Austin Reaves megint a hátára vette a Lakerst, de hiába a 41 pontja, a sérült Luka Doncicot és LeBron Jamest nélkülöző kaliforniaiak kikaptak odahaza a Portlandtől. Deni Avdija 25, Jrue Holiday 24, a kispadról beszálló Jerami Grant 22 pontot könyvelt el az első idegenbeli sikerét ünneplő Blazersben.
NBA, ALAPSZAKASZ
Detroit Pistons–Cleveland Cavaliers 95–116
Philadelphia 76ers–Orlando Magic 136–124
Chicago Bulls–Atlanta Hawks 128–123
Houston Rockets–Brooklyn Nets 137–109
New Orleans Pelicans–Boston Celtics 90–122
San Antonio Spurs–Toronto Raptors 121–103
Dallas Mavericks–Oklahoma City Thunder 94–101
Utah Jazz–Phoenix Suns 138–134, h. u.
Minnesota Timberwolves–Denver Nuggets 114–127
Golden State Warriors–Memphis Grizzlies 131–118
Los Angeles Lakers–Portland Trail Blazers 108–122