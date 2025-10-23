NBA: hazai vereséggel kezdett a Boston, Wembanyama parádézott Dallasban

A Boston Celtics hatalmas csatában, 117–116-ra veszítette el első találkozóját az alapszakaszban a Philadelphia 76ers ellen. Az NBA rekordgyőztesének kilenc másodperccel a meccs vége előtt még megvolt a lehetősége, hogy egyenlítsen vagy akár a maga javára fordítsa a meccset, de kimaradt a palánk alóli kísérlet, így a vendégek nyerték meg a találkozót, amelyen a 76ers játékosa, Tyrese Maxey 40 pontig jutott. Másrészt pedig a Philadelphia új szerzeménye, a bahamai VJ Edgecombe rögtön első NBA-s meccsén 34 pontot szórt, és ezzel történelmet írt: Wilt Chamberlain 1959. október 24-i 43 pontja óta ő szerezte a legtöbb pontot debütáló mérkőzésen a ligában.

A Cleveland Cavaliers a New York Knicks otthonába látogatott és 119–111-es vereséget szenvedett. A Cavsnél Donovan Mitchell 31 pontnál állt meg, de ez is kevésnek bizonyult a győzelemhez, tekintve, hogy a Knicks kulcsembereinek jó teljesítménye ezúttal többet jelentett a végelszámolásnál: OG Anunoby 24 ponttal és 14 lepattanóval zárt, mellette pedig Jalen Brunson is eljutott 23 pontig. Mike Brown vezetőedző ezzel győzelemmel mutatkozott be a Knicks kispadján.

A Dallas Mavericks számára is rosszul sikerült a nyitány, az egyik titkos trónkövetelő a San Antonio Spurstől szenvedett meglepően sima, 125–92-es vereséget hazai közönség előtt. A Spursnél ismét csúcsformában kosárlabdázott Victor Wembanyama, aki 40 ponttal és 15 lepattanóval zárta az összecsapást. A Dallas által első helyen kiválasztott Cooper Flagg dupla duplát ért el, tíz pontot és tíz lepattanót szerzett debütálása során.

Akadt még kiemelkedő egyéni teljesítmény a legutóbbi játéknapon: Antonhy Edwards 41 ponttal segítette csapatát, a Minnesota Timberwolvest 118–114-es győzelemhez a Portland Trail Blazers vendégeként. Janisz Adetokunbo 37 pontos és 14 lepattanós dupla duplát ért el, a Milwaukee Bucks 13 ponttal verte a Washington Wizardsot, melynek legjobb dobója Kris Middleton volt, aki 23 pontot szerzett korábbi csapata otthonában.

A Toronto Raptors 138–118-ra győzött az Atlanta Hawks otthonában. A kanadai együttes fennállása során még sosem dobott ilyen sok pontot szezonkezdéskor. RJ Barrett 25, Scottie Barnes pedig 22 ponttal vette ki részét a sikerből.

NBA

ALAPSZAKASZ

Charlotte Hornets–Brooklyn Nets 136–117

New York Knicks–Cleveland Cavaliers 119–111

Orlando Magic–Miami Heat 125–121

Atlanta Hawks–Toronto Raptors 118–138

Boston Celtics–Philadelphia 76ers 116–117

Chicago Bulls–Detroit Pistons 115–111

Memphis Grizzlies–New Orleans Pelicans 128–122

Milwaukee Bucks–Washington Wizards 133–120

Utah Jazz–Los Angeles Clippers 129–108

Dallas Mavericks–San Antonio Spurs 92–125

Phoenix Suns–Sacramento Kings 120–116

Portland Trail Blazers–Minnesota Timberwolves 114–118