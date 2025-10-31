Nemzeti Sportrádió

Amerikából jöttem: előrehozott döntő az AFC-ben a Bills és a Chiefs között?

2025.10.31. 15:00
Kansas CIty Chiefs Amerikából jöttem NFL Buffalo Bills
Jön az alapszakasz talán legnagyobb rangadója a Buffalo Bills és a Kansas City Chiefs között – többek között ez volt az Amerikából jöttem NFL-podcast legfrissebb adásának egyik témája.

 

 

