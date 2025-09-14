Történelmi siker: a magyar U19-es amerikaifutball-válogatott legyőzte Nagy-Britanniát!

A Magyar Amerikai Futballszövetség Utánpótlás Bizottsága által 2024-ben újraindított válogatott a dán Elite Prospect Academy elleni győzelem után most egy újabb európai nagyhatalommal szemben bizonyított. A székesfehérvári mérkőzés nem csupán eredményében, hanem hangulatában is mérföldkő volt: a lelátó megtelt szurkolókkal, akik hatalmas támogatást nyújtottak a pályán küzdő fiataloknak. A győzelem egy hároméves projekt fontos állomása, amelynek végső célja, hogy 2026-ra ütőképes magyar korosztályos válogatott lépjen pályára az Európa-bajnoki selejtezőkön.