Történelmi siker: a magyar U19-es amerikaifutball-válogatott legyőzte Nagy-Britanniát!

2025.09.14. 18:46
Történelmi győzelmet aratott a magyar válogatott (Fotó: Revelin Photos)
magyar U19-es amerikaifutball-válogatott amerikai futball Székesfehérvár
Székesfehérváron, a First Fielden, mintegy 1200 néző előtt aratott óriási sikert a magyar U19-es amerikaifutball-válogatott. A Future Team Hungary 21–7-re múlta felül a korosztályos brit nemzeti csapatot.

 

A Magyar Amerikai Futballszövetség Utánpótlás Bizottsága által 2024-ben újraindított válogatott a dán Elite Prospect Academy elleni győzelem után most egy újabb európai nagyhatalommal szemben bizonyított. A székesfehérvári mérkőzés nem csupán eredményében, hanem hangulatában is mérföldkő volt: a lelátó megtelt szurkolókkal, akik hatalmas támogatást nyújtottak a pályán küzdő fiataloknak. A győzelem egy hároméves projekt fontos állomása, amelynek végső célja, hogy 2026-ra ütőképes magyar korosztályos válogatott lépjen pályára az Európa-bajnoki selejtezőkön. 

 

